COLUMNA Soliloquios de café: ¿Seguridad agroalimentaria? ¿Increíble? #10Oct

Cada vez es más interesante analizar el comentario de la señora Rosa Santaromita, productora de café de Santa Cruz de Mora, estado Mérida, hecho en un noticiero de televisión y sobre el cual escribí el14-01-2006.

Se refería a que los militares cuando van a la guerra utilizan la estrategia, y que, al Presidente Chávez y al ministro Oropeza, en el caso del café, la estrategia les había fallado puesto que, estaban cuidando la seguridad agroalimentaria de los consumidores olvidándose de la seguridad agroalimentaria de no menos de ochenta y cinco mil familias productoras de la noble cereza que todas las mañanas despierta las ansias de vivir de los venezolanos.

Los asesores del Presidente Chávez, incluyendo a algunos productores, auto denominados voceros, altos funcionarios de diferentes ministerios, y hasta ministros, desde hacía 8 años, no habían implementado políticas de Estado que solucionaran la problemática, cada vez más grave, que hemos enfrentado los caficultores venezolanos, simplemente porqué, las soluciones propuestas, presuntamente estaban llenas de lucro avaro; de intereses personales que supuestamente, han manejado inmensas cantidades de dinero, sin lograr los objetivos. Se han utilizado todo tipo de argucias manipuladoras como son, el presunto excedente, el contrabando, la exportación, los créditos solidarios y/o sin intereses, las asesorías técnicas, los seguros agrícolas, el café ecológico, el desarrollo integral de la caficultura, y para aquel entonces se recurría a “El Desarrollo Endógeno Cafetalero, Socialista del siglo XXI; con la mano vuelta, el convite y la cayapa, la recuperación de los nichos de mercados internacionales y la competencia a través de las franquicias”.

Muchos creyeron en esta propuesta, pero, mientras no se establezca un equilibrio en el precio, para todos y cada uno de los eslabones de la cadena de producción, no será posible la realización de ningún plan o proyecto. Esto, supuestamente, quedó demostrado, en los días en que el ministro declaró públicamente, que, si no se le vendía a la torrefactora Café Venezuela, el quintal de café al precio impuesto, él lo importaría, sin decir de dónde, a cuál precio, y con cuál calidad. El 01-12-2005, se consolidó el exabrupto, en la Gaceta Oficial 38.326, con el precio para el quintal de café por debajo del precio de sostenimiento, sin ser indexado al 15 de septiembre lo que hubiese proyectado al quintal a casi el doble del precio impuesto.”

Quienes aprobaron, por mayoría absoluta, el Acta del 17/06/04, que oficializó precios y su correspondiente indexación, los 15-09/cada año, fueron los mismos pregoneros del Desarrollo Endógeno de Café, Socialista del Siglo XXI; avalaron aquellos precios, que, presuntamente, violaban la Ley de Mercadeo Agrícola; precios que estaban, entre 250 y 288 mil bolívares para el quintal de café, según su calidad, Gaceta Oficial 38.337, a sabiendas de que eran inferiores a los precios oficializados en junio de 2.004, y teniendo pleno conocimiento, al igual que el ministro, de que la debacle cafetalera se creó porqué durante 8 años nos habían hecho trabajar a pérdidas. Se podría determinar que, el inconcebible error estratégico radicó en que, si la industria procesaba un quintal de café verde comprado en 288 mil bolívares, el kilo de café, costo procesado, tenía un precio de Bs.7.783 y, el Ejecutivo Nacional oficializó un P.V.P. de Bs. 7400, con el cual la industria también trabajaba a pérdidas. Esto hizo que los eslabones comercializadores e industrial colapsaran; no soportaron lo que los caficultores habíamos enfrentado durante 8 años.

Es a la historia a quien corresponde calificar a quienes han saboteado y traicionado la lucha por la defensa de los Derechos de las humildes familias caficultoras, consagrados en la Constitución Nacional, las leyes y reglamentos de la República; en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 1948, me preocupa que según comentarios que me han hecho, algunos de lo que ya han sido calificados como personas no gratas en el movimiento por la defensa de los caficultores, están promoviendo una nueva ley sin antes hacer cumplir el Estamento Legal venezolano, los Tratados Internacionales y la Sentencia del expediente 05-367 del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Constitucional.

Este sistema de gobierno es el que ha despilfarrado la mayor cantidad de dinero en pos de la preservación de la caficultura, pero, mientras las cosechas se pierden y las familias caficultoras se han visto en la necesidad de emigrar de su habitad natural para preservar sus vidas, huyendo del hambre, la miseria, la desnutrición y de la delincuencia, nefastas manipulaciones han negado la solución a esta tradicional cadena productiva…

“Un precio justo, equitativo y rentable, que le permita seguir siendo operativa”.

Maximiliano Pérez Apóstol