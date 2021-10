RETACITOS #10Oct

Esta semana se terminó de destapar el suculento guiso de Monómeros Colombo Venezolano, SA, donde se han producido recomendaciones de la Comisión de Contraloría de la AN legítima, que propuso la destitución de todos los directivos, hasta el decreto de Guaidó proponiendo una auditoría y la reestructuración de la empresa, en el marco de las acciones para tratar de preservar los activos que tiene la República en el exterior, y que por actuaciones irresponsables del régimen hoy varias están en pico de zamuro como es el caso de Citgo y otra como el de Monómeros, que de acuerdo con el criterio de un economista tan serio y ponderado como Luis Oliveros, se pregunta cómo es que esta empresa ubicada en el vecino país ha quebrado sola, ya que los responsables no aparecen por ningún lado, y coincidiendo con Transparencia Venezuela, pide rendición de cuentas al pueblo venezolano, por cuanto hay serias denuncias de manejos irregulares. A propósito de esta discusión que se ha planteado en el país, el martes 5 de octubre Guaidó presentó a la consideración de la Comisión Delegada de la AN un decreto ordenando una auditoría y una reestructuración de Monómeros, pero la aprobación del instrumento no prosperó porque la bancada de Primero Justicia se opuso en términos categóricos, con la supuesta excusa que el texto del decreto no les había sido consultado, lo cual es un contrasentido porque el Presidente no le puede estar pidiendo permiso a nadie para elaborar y aplicar los Decretos, ahora están obligados a explicarle a los venezolanos, las razones de esta actitud, ¿acaso no quieren que se investigue lo que allí ocurrió? ¿Qué pretenden ocultar? En PJ tienen la palabra.

*****

- Publicidad -

Las autoridades sanitarias del estado Lara deben ordenar una investigación urgente, en torno a la plaga de ratas, ratones, cucarachas, chiripas que se ha desatado por los alrededores del Parque Ayacucho, de acuerdo con los vecinos, específicamente en la carrera 14 entere calles 41 y 42, quienes hoy están viendo con angustia y preocupación este tipo de sabandijas y alimañas están invadiendo las viviendas y apartamentos de los alrededores. No hay que olvidar que desde hace algunos años atrás se han producido una serie de invasiones de viviendas, por parte de personas afectas al proceso revolucionario, quienes actúan con la mayor impunidad y sin temor a sanciones, porque aun cuando las invasiones son ilegales, de acuerdo con la normativa vigente, en mucho caso se ha denunciado que las mismas son amparadas y resguardadas por funcionarios policiales. Denuncian que el sitio donde funcionaba el Spa “Baños Don Napo” que fue clausurado debido a que se había convertido en un antro, hoy estas instalaciones están abandonadas, incluso tapiaron puertas y ventanas para que los mal vivientes que pululan por los alrededores del Parque Ayacucho no lo convirtieran en vivienda; también denuncian que en la “Quinta” donde antes se alojaban los presos de buena conducta, también fue invadida por los mismos reos y en esa vivienda han instalado un centro de acopio de papel viejo, revistas y cartones, lo que se ha convertido en un caldo de cultivo para la crianza y proliferación de ratas y ratones. Lo más preocupante de esta situación, es que al parecer en la zona se han registrado algunas muertes de personas, con “enfermedades raras”, sin embargo por las características pudiera ser Leptopirosis, una enfermedad que producen las heces de las ratas y ratones. Así que están avisados.

*****

No se sabe quién está al frente de Instituto Nacional de Parques en el estado Lara, o si esta dependencia existe, pero lo cierto es que el Parque Ayacucho de Barquisimeto, solamente lo abren durante las semanas de flexibilización de 8:00 am a 4:00 pm, no se permite el acceso de personas con animales, quienes acuden a este sitio de recreación deben usar el tapabocas, ya que de lo contrario no le permiten el ingreso; toda la vida se permitió el tránsito vehicular por las vías internas del Parque, lo que permitía un flujo permanente y sin las colas en los alrededores que ahora son el pan nuestro de cada día. Se supone que si este es un lugar de esparcimiento, donde los vecinos acudían regularmente a caminar, a pasear a sus hijos, todo esto ahora les ha sido vedado. Sin embargo, los vecinos nos solicitan preguntarle al burgomaestre achocolatado, ¿Cómo van a hacer para controlar a los animales que hablan, que han hecho de las instalaciones del Parque, su sitio de reuniones, donde aprovechan para hacer sus necesidades fisiológicas, sin ningún tipo de obstáculos, porque por la zona solamente se ve una patrulla de la policía, cuando repican duro, o cuando abren las instalaciones para realizar algún evento político con algunos de los invitados del alto gobierno o del PSUV que se traslada hasta la capital larense, de resto, no se les ve ni siquiera para remedio. Este es otro problema de la comunidad que requiere de atención, pero hasta los momentos, nadie se quiere dar por enterado que con estas restricciones, le han estado deteriorando la calidad de vida a los habitantes de los alrededores del Parque Ayacucho de Barquisimeto.

*****

Desde hace muchos años, no ha pasado una semana sin que lleguen hasta nuestra mesa de redacción, las actuaciones, en la mayoría de los casos, irregulares o manipuladas por parte de los “muchachones” del ente recaudador. En esta oportunidad cuentan que al parecer a Tutifruti supuestamente lo llamaron a “capítulo” desde Caracas, ya que al parecer no estaba alcanzando las metas de “recaudación” que se le habían establecido, de tal manera que el “Pote” estaba llegando a la capital con la mitad de lo establecido y esto estaba generando mucho malestar y estaban presionando para la aplicación de correctivos en forma inmediata. El jefecito de inmediato se buscó a un chivo expiatorio a quien culpar y fue facilito encontrarlo en fiscalización, donde defenestraron a un funcionario que aún debe estarse preguntando las razones por las que lo destituyeron. Por supuesto, ni corto ni perezoso, de inmediato el mandamás de la región postuló a un candidato de su más absoluta confianza y de lealtad comprobada, pero al parecer como ya lo hemos dicho en esta sección en otras oportunidades, a Tutifruti algunos de los jefes del alto nivel, dizque le tienen “ojeriza” y le han colocado una lupa encima, de allí que desconocieron al que había “recomendado” y enviaron a otro funcionario, al que ni siquiera conoce mucho. Cuentan que el personaje estaba que trinada de la calentera, no entendiendo como es que desconocieran su autoridad, incluso se encerró en su oficina y no recibió a ninguno de los subalternos, de manera que en el instituto emisor, la procesión va por dentro, pero siempre hay alguien que filtra lo que allí ocurre internamente. En todo caso el interés no es el de cobrar los tributos a los contribuyentes, sino lo que “chorrea” de manera colateral. La ciudad de Carora sigue experimentando un triste, avanzado y notable deterioro en sus calles, instituciones y calidad de vida de su gente. Los choferes deben dejar abandonados sus vehículos en las calles en largas colas que duran de una semana a 15 días. El servicio eléctrico se va un día sí y el otro también, no hay agua por tuberías y la Cantv no termina de reparar la falla que afecta a un gentío cuyos números telefónicos son menores al renglón del 421 hasta el 49. La situación de deterioro de la calidad de la vida es tan evidente, que aquellos que ayer tenían hasta dos vehículos, hoy se les ve montando bicicletas por los costoso de reparar un motor y por las mismas fallas en la distribución de combustible. La llamada capital torrense, otrora capital del Morere, hoy luce sola, triste y abandonada, resultando lo más preocupante la profunda apatía que hoy se observa en una población guerrera, trabajadora, luchadora infatigable, ejemplo para muchas regiones del estado Lara por su pujanza, bríos y empuje, lo cual ha desaparecido y ni siquiera con el movimiento político de las elecciones, pareciera despertar. Qué tiempos aquellos de las gloriosas Ferias de Carora, de las exposiciones ganaderas con ejemplares ganadores de premios, todo lo cual lamentablemente ha quedado en el pasado.

*****

Mucha inquietud, desconcierto y hasta malestar ha causado aguas abajo la decisión de un grupito de «dirigentes» de Primero Justicia, de pedir explicaciones a Caracas por la decisión del G4 en torno a las candidaturas a la gobernación de Lara y la Alcaldía de Iribarren. Durante 15 días han estado deshojando la margarita para ver sí se contenta o se le para un poco al dirigente aurinegro que, según sus propios compañeros de partido, vive más en Caracas que en Barquisimeto, pero lo cierto que fue el primero en salir a reclamar porque supuestamente las encuestas le deban un buen posicionamiento como para participar con posibilidades reales en la contienda. Sin embargo como nos lo comentó la candidata de AD, ya eso es clavo pasado, así que a lo hecho pecho dicen algunos que ya se ha incorporado a las actividades de los factores de la alianza democrática para levantar el ánimo en la gente y lograr una buena participación que permita la recuperación de espacios y el retorno a la institucionalidad. Algunos de los miembros de esta organización, cuando rebobinan recuerdan que don Alfonso también fue impuesto para el cargo de diputado a la AN hace 5 años atrás, de manera que la salsa que es buena para el pavo es también para la pava. En la esquina de los lamentos rumoran que le dieron a probar un poco de su propia medicina, aun cuando nos comentó que en Caracas le hicieron una jugada que no estaba prevista en el tablero, porque el encargado de manejar esta temática de los acuerdos políticos, se encontraba en México con la delegación del diálogo.

*****

Por cierto que mucha gente no termina de entender esta posición de los justicieros larenses, quienes en estos momentos se quejan de las imposiciones, pero aquellos que tienen largos kilometrajes recorridos en la política, señalan que no están en condiciones de andarse dando golpes de pecho, cuando se habla de que en numerosas ocasiones han sido artífices, copartícipes a lo largo de su trayectoria de acciones como las que hoy cuestionan; tampoco pueden ahora pretender lavarse las manos en cuanto al presunto manejo opaco de los recursos del gobierno interino, porque muchos apuntan que dentro de la organización, aquel que esté libre de pecados que tire la primera piedra. La verdad es que quedarían mucho mejor ante la opinión pública nacional y regional, si dejan el llantén y asumen su barranco, ya que se recuerda que como integrantes del G4 han apartado a una gran cantidad de pequeñas organizaciones sociales y políticas a la hora de tomar las decisiones, porque al igual que AD, VP junto a UNT se consideran como los únicos que tienen la verdad absoluta en la política venezolana, cuando saben que no es verdad y lo que reflejan las encuestas los deja a todos “desnudos en medio del patio”, ya que siempre han mantenido como máximo grupo de dirección, que las pequeñas organizaciones solo se utilizan para llenar espacios, para que hagan bulto en las manifestaciones y realicen el trabajo social en los barrios y municipios, pero no pueden participar a la hora de tomar las decisiones, creemos que lo que más les conviene como partido, es que se hagan un autoexamen de conciencia, se den unos cuantos golpes de pecho, y comenzar a hacer la oposición que nunca le hicieron a Carmelina y mucho menos al gobernador en cargado, quien a pesar de todo lo gris que ha sido su gestión, cree tener las credenciales para ser reelecto y la oposición le está tendiendo la alfombra para que repita.

*****

La matraca en las alcabalas en el interior del país siguen indetenibles, los productores agropecuarios de varias municipios del estado Lara se continúan quejando de las coimas en los puntos de control o alcabalas, donde se deben bajar del equino en verdes, porque los funcionarios ahora están haciendo cumplir el lema de que “el dólar es su divisa”, sino les cobran en especias, solo por el simple hecho de llevar bidones de gasolina en sus camiones, para poder sacar y vender sus cosechas en los centros de consumo de las principales ciudades. Los uniformados los amenazan con llevarlos a la fiscalía por llevar de manera dizque irregular combustible en sus camiones, pero no pasa nada si se bajan del equino con 300 y hasta 1000 de los verdes. El descaro ha llegado a llegado a extremos que muy recientemente circuló por las redes sociales, el caso de los supuestos 18 o 20 puntos de control ubicados en las carreteras hacia el Oriente del país, donde no se escapa nada, quien transita por allí no lo perdona, de allí que uno de los viajeros, que seguramente debe portar algún carnet o estar enchufado, increpo a uno de los guardias y le recordó que el inquilino de Miraflores prohibió las alcabalas en todo el territorio nacional y el efectivo militar le respondió: “El manda allá en Miraflores, pero aquí mandamos nosotros” y esta es la política que están aplicando en todo el país, en perjuicio de los productores y de los conductores en general, así que Dios no agarre confesados.

*****

Insólito. Un grupo de trabajadores de Hidrobarro fueron citados a concurrir a las 4 de la mañana a la estación de servicio de Pata e Palo para que les echaran en sus tanques diez litros de gasolina. Andrés M, era uno de ellos, con 14 años de servicio en la empresa; al parecer su vehículo se quedó sin gasolina en la AV. Libertador y tuvo que empujar su carro, de repente y sorpresivamente otro conductor lo embistió y allí murió instantáneamente. Ante esta situación en la que un trabajador pierde la vida en forma tan inesperada, todos los trabajadores de la hidrológica manifiestan en forma pública y enérgica, su profunda indignación, responsabilizando al régimen por colocarlos en esta situación de humillación , de andar mendigando 10 litros de gasolina para poder asistir al trabajo, llegando hasta el extremo de exponer sus vidas; sobre todo cuando se observa como otros funcionarios, militares y aquellos que pagan en dólares, les colocan todo el combustible que requieren, sin tener que madrugar ni hacer colas. Es verdaderamente lamentable, pero no es el primero que ha perdido la vida en una cola esperando por gasolina, son muertes que se van sumando al expediente que tiene el régimen en la Corte Penal Internacional, donde los delitos de lesa humanidad no prescriben. La gran pregunta, se habrá apersonado alguien de la empresa para hacer contactos con los familiares del fallecido, cuál va a ser la actitud de la empresa con esta familia, cuando ya no estará el responsable de hacer frente a las obligaciones del hogar. No es de sorprender que esta situación genere una problemática difícil para la familia del fallecido. Paz a su alma.

*****

El deterioro ético y moral que se vive en todo el territorio nacional es inquietante, definitivamente no hay santo a quien prenderle una vela. Pero es evidente que en los tribunales de justicia se perdió por completo la decencia, el profesionalismo, la honestidad, la honorabilidad y la justicia social. Quien no disponga de montos que van entre 2.000 y 20 mil dólares para someterse al chantaje y extorsión, sea culpable o inocente, igual se queda un buen tiempo tras las rejas. Antes por lo menos lo hacían con disimulo y se abstenían de demostrar mucha ostentación, pero ahora no guardan ni las formas. Al parecer en este mundo todos piden billetes verdes para hacer alguna gestión, desde los funcionarios que trasladan a los detenidos pasando por alguaciles, secretarias, fiscales y jueces, se alinean y no mueven un dedo si antes no hay un «incentivo» para de alguna manera hacer lo que por ley es su obligación y deber. Dependiendo de lo que el “cliente” este dispuesto a pagar, los abogados litigantes afirman que se puede gestionar desde la desaparición de un expediente, hasta la modificación de las experticias, todo lo cual se realiza en medio de la mayor impunidad, porque la complicidad se maneja a todos los niveles, y allí se cumple al pie de la letra el dicho que “entre los bomberos no se pisan las mangueras”, de tal manera que ante un organismo de control que no funciona, sino que es un elefante blanco, quien tenga la desgracia verse involucrado en un caso de tribunales, si no tiene dinero, se fregó la vida, los ejemplos sobran y están a la vista.

*****

De nuevo salta a la palestra el caso del Triángulo del Este y la construcción de los edificios con locales comerciales y vivienda, donde cerca de unas 1.000 personas tienen 12 años esperando para que les entreguen los inmuebles. En esta oportunidad exponen los afectados que el “Cojo ilustrado” y “pequeña sábila” quienes al parecer son poseedores de parte importante de las edificaciones, se estarían gastando una pequeña fortuna todos los meses para atender el financiamiento del personal que tienen contratado para evitar las invasiones o el desvalijamiento de los inmuebles. Cuentan que lo último que se le ocurrió a este par de personajes, fue tratar de obligar a los propietarios para que cada quien se mudara, a su cuenta y riesgo, pero nadie lo ha hecho porque ni los locales ni los apartamentos disponen de los servicios básicos como electricidad, agua, gas y seguridad; pero además en el momento que alguno de los propietarios requiera solicitar una solvencia, como la puede obtener si no tiene los soportes; asimismo existirá en Lara alguna dependencia que se atreva a registrar alguno de estos apartamentos o locales comerciales allí ubicados. Cuentan quienes conocen a fondo el caso, que el municipio les cedió el terreno para que iniciaran el proyecto, con el compromiso que se les concretaría la propiedad, una vez estuvieran listos incluido el Salón de Convenciones, de allí que la verdad verdadera es que los promotores, al parecer no tienen la propiedad del terreno, porque nunca se contempló la construcción de la mencionada edificación, y es precisamente allí donde está “trancado el serrucho”, que de paso coloca a quienes allí invirtieron en la más completa vulnerabilidad, en otras palabras los tienen bailando en un tusero. Sería muy lamentable, que estas edificaciones se convirtieran en una especia de “Torres del Sisal II”.

*****

Se multiplican las denuncias por parte de familiares de las parturientas en el Edo Lara, sobre todo lo relacionado con las faltas de insumos para ser atendidas y por ese motivo deben salir a «parir» también y comprar una larga lista que se les entregan en un papelito sin firma ni sello, para que nadie que se haga responsable de esa solicitud, pero además de esta lamentable situación se le agrega la falta de esterilización de equipos de parto. Estás anormalidades que van en detrimento del pueblo no son atendidas por la Defensoría del Pueblo ni por los entes gubernamentales que al fin y al cabo son los cuentadantes del Estado. Por otro lado, continua empeorando la situación de los enfermos oncológicos, es desesperante la larga espera que tienen soportar para que se les entregue sus medicamentos, a esta situación se le suma que les llegan incompletos y para todos es bien sabido que un CA no es cuestión de esperar, pues el tiempo apremia para estos conciudadanos que sufren y padecen ante la indolencia del Estado. Asimismo, el Gober suplente y aspirante a ser electo este 21N , promete un gobierno de inclusión (si es que sale victorioso), recordemos que sus antecesores y él mismo como Gob. suplente, han tenido una política de puertas cerradas hacia los Gremios, Sindicatos, ONG, Sociedad Civil no pertenecientes a UBCH , entonces los trabajadores se preguntan : ¿ a quiénes van a acudir en un supuesto caso negado que repita ? Sigue aumentando el estado de incertidumbre generalizado de los trabajadores jubilados , puesto que el bono correspondiente a Alimentación y Transporte se les está cancelando a través del sistema patria y allí no hay a quien ir a reclamarle por los retrasos en su pago. Esta es una forma de centralizar, digitalizar, enredar la situación y así evitar el reclamo sindical, le echan la culpa al sistema. Para cerrar las “pildoritas” de Alberto Domínguez, salen a la luz pública los rostros de tres enfermeras de Portuguesa, que supuestamente cobraban en dólares por sus servicios en un hospital público. Para nadie es un secreto que la mayoría de profesionales en enfermería debido a sus bajos salarios, ( los más bajos del mundo ) tienen que ofrecer sus servicios para cuidar pacientes dentro y fuera de la institución en horas libres. La dirigencia sindical no se niega a las investigaciones de rigor, pero recomiendan revisar todos los niveles, desde la más alta gerencia de los hospitales pasar por los de Pabellones, Farmacias, Almacenes y no sólo ir a la parte más débil de la cadena.

*****

Las cosas siguen caldeándose a nivel de municipios, en Palavecino la gente de UNT están haciendo esfuerzos para limar asperezas y tratar de preservar la unidad alrededor de Florido, quien ha tomado muy en serio la postulación y aquellos que lo conocen a fondo, comentan que nunca antes durante toda su vida política había caminado tanto como en esta oportunidad. A propósito afirman que las relaciones con la bella Soo andan viento en popa y el candidato está captando gente que conoce bien el mundo de la política y de la parte operativa electoral, que es fundamental en cualquier elección que se vaya a realizar. Por cierto, el primo puso a circular un video, en el que prácticamente lo tira al pajón. De Juan Pedro Pereira no es mucho lo que sabemos, pero sigue en campaña y tiene su publicidad en los medios de comunicación, cuentan en medios políticos que han visto a “Galeno” como un ánima sola en Palavecino, ya que aseguran que se puso tan exquisito, que al final se quedó sin el chivo y sin el mecate; mientras que La Cruz sigue manteniendo sus aspiraciones, a lo cual tiene perfecto derecho. Así que amanecerá y veremos.

JBS