PulsoEmpresarial El reto de ser emprendedor

El emprendimiento contribuye de un modo fenomenal al bienestar, a la riqueza de la sociedad y, por supuesto, al desarrollo productivo. Algunas consecuencias positivas que genera el emprendimiento son: competencia, variedad, selección, cooperación, transformación, evolución, innovación, avance y conocimiento científico, entre otros. Esto indica que el principal beneficiario del emprendimiento es el propio individuo de la sociedad, quién obtiene como resultado la mayor suma de bienestar producto de su emprendimiento. Una gran parte del éxito de los emprendedores se debe a: talento, habilidad, capacidad, resistencia y fortaleza. Por ello, el emprendimiento ha sido el ingrediente base de las recetas económicas exitosas para masificar el empuje individual y lograr el arranque y crecimiento de la economía. Esto trae como consecuencia directa el desarrollo productivo de un país.

Caracterizaciones del emprendedor en época de crisis y puesta en marcha del proyecto de emprendimiento

Es por esto que al hablar de emprendedor hacemos mención a una persona visionaria que aun en época de crisis determina cuales son las oportunidades de negocio, la retórica no debe ser solo producir sino capacitarnos para producir; es por esto que hoy en día en Venezuela una interrogante muy común se refiere a ¿qué tipo de negocio quiero emprender?, la respuesta a esta interrogante lo constituye el autoconocimiento; para esto debemos preguntarnos: ¿en qué somos buenos?, ¿cuál es nuestra pasión? y en forma simultanea realizar un análisis FODA donde determinamos nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Muchos de los emprendimientos fracasan al no explorar a profundidad las habilidades, lo fundamental es indagar aquello que nos motiva y llena de satisfacción y orgullo, luego que hayas determinado tus fortalezas en cuanto habilidades o destrezas es hora tener un escrito de tu idea de negocio, entonces debemos comenzar a elaborar un plan de negocio, verbigracia el método canvas es un herramienta valiosa que visualiza campos o áreas de trabajo en sólo una hoja, resultando un documento que ofrece directamente una visión global de tu emprendimiento, además mostrando claramente las interconexiones entre los diferentes elementos que la componen; El método canvas permite ordenar las ideas que a veces no son posibles plasmarlas en papel para poder desarrollarlas, sin embargo la principal utilidad es que ayuda a organizar estas ideas referentes a tu futuro emprendimiento, en próximas publicaciones ahondare en esta poderosa herramienta de trabajo; ahora bien, antes de poner en marcha tu idea de negocio debes evaluar el reloj empresarial o lo que es lo mismo el tiempo que le dedicaras a tu emprendimiento para poder alcanzar las metas propuestas y finalmente llega el momento de ejecutar esa idea de negocio pero antes toma en consideración que las grandes ideas requieren paciencia y perseverancia para poder alcanzar sus objetivos; aquí cobra relevancia la constancia y dedicación y así podrás consolidar las acciones propuestas en tu plan de negocios; tal como lo dijo un prominente escritor Ingles Samuel Johnson: Los grandes trabajos no son hechos por la fuerza, sino por la perseverancia.

