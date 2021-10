Blanca Rosa Mármol: Alex Saab tendrá que hacerle frente al juicio aunque no lo quiera #19Oct

Se puede administrar justicia cuando hay tribunales independientes y los jueces son autónomos en un pequeño país, como Cabo Verde, declaró la doctora Blanca Rosa Mármol de León, especialista en Derecho Penal y Criminología, al referirse al caso Alex Saab, acusado en los Estados Unidos de cometer delitos de lavado de dinero y corrupción.

La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia y quien fuera representante de Venezuela en la Federación Latinoamericana de Magistrados, considera importante el hecho por tratarse de un sujeto vinculado al régimen de Nicolás Maduro, que persiste en defenderlo a pesar de los delitos que se le imputan.

- Publicidad -

Al respecto dijo a Elimpulso.com que el procedimiento de extradición de Alex Saab a los Estados Unidos, desde la república de Cabo Verde, se hizo conforme a la ley.

Se cumplió con el debido proceso, se oyeron todos los recursos, se atendieron las apelaciones y una vez que se produjo el traslado del empresario colombiano a los Estados Unidos, se efectuó la primera audiencia, donde se le dio a conocer la carga de acusaciones.

“Vimos con asombro y con satisfacción cómo se acataron las normas relativas al respeto de los Derechos Humanos, al debido proceso y para finalmente llegar a una firme decisión”, expresó.

“Yo creo que los venezolanos éramos escépticos a que se lograra la extradición del mencionado individuo, porque se había producido mucho apoyo público del régimen y enormes cantidades de dinero en la defensa”, adicionó.

“Sin embargo, nada valieron las campañas publicitarias, ni la utilización de extremos recursos como el de pretender darle categoría diplomática al empresario colombiano, ni la contratación de afamados abogados, para evitar que fuese extraditado”, comentó.

En términos generales, se está cumpliendo con procedimientos normales de justicia y ahora existe la esperanza de que durante el juicio el acusado dé explicaciones acerca de las cosas que hemos venido oyendo y las cuales condujeron a su detención.

¿No corre riesgo el gobierno de Nicolás Maduro de quedar muy mal ante los ojos del mundo al no haberse deslindado de Alex Saab, sino que por el contrario mantiene férrea defensa y despliega una intensa campaña para hacerlo ver como un diplomático secuestrado por los Estados Unidos?

Es terrible la posición del régimen, porque no vacila en declararlo, entre comillas, representante diplomático y alegar esa condición para que no pueda ser juzgado. Además, no tiene la nacionalidad venezolana porque nunca ha estado residenciado en el país, lo que es indispensable para ello. Y aunque no se hayan respetado las normas en Venezuela, creo que ese respaldo y solidaridad tan fuerte con ese señor, no impedirá que continúe el juicio que ya se ha iniciado contra él.

El propio abogado de Saab ha dicho que el caso de su defendido es muy complejo. ¿Qué interpretación se le puede dar a esa palabra?

Creo que al abogado le interesa hacer interminable el juicio como se intentó con la extradición. ¿Qué se gana con hacerlo interminable? Porque desde el primer momento se le ha negado la fianza al extraditado.

Antes de la extradición, Saab envió a su esposa a Caracas para que leyera una carta, en la cual decía que no colaboraría con la justicia estadounidense porque no había cometido delito en ese país. ¿Será posible que no hable?

La extradición se hizo porque los tribunales de Cabo Verde recibieron la justificación para que se efectuara y ahora los de los Estados Unidos aportarán pruebas contra el extraditado. Tendrá que hablar.

Se le están imputando ocho cargos, siete por lavado de dinero. ¿No es este un delito muy grave?

Claro que es así. Tenía un alerta roja de Interpol cuando fue detenido. Ya eso era grave.

¿Cuáles son sus expectativas, doctora?

Yo creo que él va a tener que hacerle frente al juicio, quiera o no. Por mucha defensa que tenga, ya que se le ha negado la fianza, tendrá que responder a los cargos.