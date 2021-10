RETACITOS #4Oct

El problema de la escasez se ha convertido en crónico, ya que ni el gobierno nacional ni el gobierno regional han terminado de entender que se trata de un problema estructural que no se va a resolver mientras Hidrobarro siga aplicando paños calientes y poniéndole parches a esta tubería matriz que ya dio su vida útil y se va a seguir reventando en forma recurrente, mientras no es apliquen soluciones igualmente estructurales. Quienes son acuciosos y tienen buena memoria, recuerdan que estos trabajos de la Represa de Dos Cerritos al perecer se hicieron durante la gestión del Presidente Raúl Leoni, quien condujo de los destinos de Venezuela entre 1964-1969 e incluso comentan que quien era gobernador del estado era Miguel Romero Antonio quien estuvo al frente de la gobernación entre 1964 y 1968, lo que quiere decir que la edad de estas tuberías es de 54 años, sin que nunca se les haya hecho un mantenimiento de fondo, tampoco se han renovado los tubos cuando por vejez o por cansancio se han reventado dejando al estado Lara y sus alrededores sin agua. De tal manera que mientras los genios de Hidrobarro y de de la gobernación no entiendan que el suministro de agua a Barquisimeto, depende de un tubo que viene desde El Tocuyo hasta la capital de la entidad , el cual está “vencido”, ya no da más. Esta tubería hay que cambiarla, este trabajo hoy cuesta mucho dinero que el Estado venezolano no tiene porque está quebrado, pero pudieran haber alternativas. Cambien la tubería entre El Tocuyo y Quíbor y allí podrían construir un “aliviadero”, de manera que el día que haya un accidente en la tubería que viene de Ciudad Madre, Quibor y Barquisimeto van a tener agua mientras se hacen las reparaciones, pero hoy enfrentamos esta calamidad porque, lamentablemente nuestros gobernantes en el pasado, creyeron que estas tuberías serían eternas, qué equivocados estaban.

Por otra parte, siempre hemos señalado en esta sección, que la presencia de gobernantes no nacidos en Lara, en las últimas décadas ha sido uno de los factores que ha contribuido en forma directa y en forma proporcional al deterioro que ha venido registrando la ciudad, tanto en su infraestructura, como en la falta de ejecución de obras de envergadura para mantener su posición de importancia como la tercera ciudad más importante de Venezuela. Al igual que el tubo Matriz de Hidrobarro, los drenajes, las cloacas de Barquisimeto también han rebasado ampliamente su capacidad, tampoco se le ha metido la mano y solo basta con que caigan 4 gotas de agua para que la ciudad se convierta en una inmensa laguna. Nos recuerdan que cuando el Sargento de Nirgua “perdió” las elecciones con Carmelina, al parecer tenía presupuestados Bs1.500 millones, cuando eso era mucha plata, para el rescate y mantenimiento de la Av. Uruguay, pero el tiempo siguió pasando, eso se quedó así, no se sabe que destino se le dieron a esos recursos, y hoy esta avenida se ha convertido en un monumento a la desidia; otra muestra de la indiferencia del gobierno, tanto nacional como regional, son las emblemáticas “Torres del Sisal”, alguien habrá cuantificado cuánto dinero allí se ha perdido, por qué no se ha tomado una decisión en torno a estas edificaciones, derribarlas, repararlas, pero no seguirlas manteniendo como una demostración de indolencia; que pasó con el Terminal de Pasajeros de la Pedro León Torres, hoy convertido en un lugar de concentración de malvivientes, en medio de vigas y cabillas retorcidas y esto es lo que está más visible; porque también aseguran que ya Mercabar va en camino a su desaparición, después de ser el principal mercado de acopio de toda Venezuela.

Pero después de ver la comiquita del gober, con el caso del agua y la presencia de los funcionarios importados, evidenciando que no tiene idea de la magnitud del problema que tiene entre sus manos, tienen el tupe de fotografiar y hacer circular por las redes, “el poco de remiendos” que le colocaron a las tuberías, cuando como lo expresamos antes, la única alternativa para resolver esta problemática es comenzar a cambiar la tubería matriz, así sea por partes, porque en estos momentos el costo de la obra debe ser multimillonario y el Estado no tiene como acometerlo, pero por favor no sigan engañando al pueblo larense. Se olvidan que cuando el primer gobierno de Rafael Caldera dejó listo el proyecto llamado Dos Bocas, que para el momento costaba Bs. 5.000 millones que eran todos los reales del mundo, proyecto que fue engavetado, nadie quiere resolver el problema de fondo del agua, y se limitan a pegar remiendos. Por otra parte, la sedimentación está acabando con los rese4rvorios de agua en la entidad, desde hace años no se les hace mantenimiento, de tal manera que si a esto no se le mete mano con urgencia, va a llegar un momento en el que las represas van a ser rebasadas por la sedimentación y será, entonces cuando comencemos a ver a las autoridades regionales, como está ocurriendo en estos momentos, pegando carreras para ver como resuelven la papeleta, pero no es la primera vez que desde esta sección repicamos en torno a esta materia que debe atendida como primera prioridad .

El despelote y el caos que se observa en el mundo político de la oposición, tanto en el ámbito nacional como regional, es de pronóstico reservado y con ello se está creando una gran confusión entre el electorado que ha expresado su disposición de participar en las elecciones del 21N, aun cuando no se han logrado las mejores condiciones que permitan garantizar un proceso transparente, objetivo, democrático, sin ventajismos y en el cual se vayan a respetar los resultados. De manera que mientras se avanza en un proceso que se ha venido orientando en la búsqueda de una mayor participación en las elecciones regionales que se avecinan, de golpe y porrazo se produce una marcha en Barquisimeto, en la que no están participando los partidos de la oposición legítimas, tampoco la de los alacranes y por supuesto, mucho menos la dirigencia del PSUV, llamando la atención que utilizaron como estandarte un llamado a elecciones presidenciales, en una propuesta que no se ha planteado en ninguno de los escenarios políticos que se han estado manejando en forma pública; pero resulta evidente que esta acción de movilización es contra las elecciones regionales, por lo que debemos suponer, que quienes pudieran aparecer como los responsables de esta convocatoria, pudiera ser la gente de la R al revés que siguen en contra de participar en las elecciones del 21N y así lo han afirmado públicamente sus más connotados líderes, tanto nacionales como regionales, quienes hasta el momento han demostrado que ni lavan ni prestan la batea, porque las soluciones para superar la crisis, supuestamente solamente se plantean en las reuniones internas de la organización, pero más allá de eso han resultado ser puro buche y pluma, lo cierto es que nadie sabe quien hizo la convocatoria, nadie asumió públicamente esta responsabilidad.

Sería interesante averiguar si es cierto que el diputado (WG), a quien entre sus compañeros le aplican el mote de “apéndice”, porque nadie sabe para qué sirve, dizque ha estado jugando con los candidatos de los municipios Simón Planas y Crespo, quienes lo apoyaron en las pasadas elecciones internas del PSUV, ya que según afirman que ahora les ha girado línea a sus pupilos para que no voten por el aspirante a la gobernación, esto al parecer como un pase de factura por no haber incluido en ninguna de las listas de postulación a los cargos deliberantes, a ningún miembro de su equipo; por supuesto que esto no debería causar ninguna sorpresa, ya que es lo que acostumbran los dirigentes del proceso, cuando les sacan las alfombras y los dejan miran do lejos, pero como bien se ha dicho siempre y esto lo debe tener presente el gober suplente, cría cuervos y te sacaran los ojos. Otro que sacó sus muletas fue el “Cocosette”, ya que luego del regaño que le dio Diosdiablo y el rechazo recibido en una comunidad al oeste de la ciudad donde nadie se hizo presente, porque estaban esperando unos transformadores y la operación tapa hueco que al final nunc a llegaron, y en respuesta los vecinos no lo dejaron entrar, siendo tremebunda la rabieta que agarró el candidato, echándole tremendo templo de orejas a todos los aduladores y jaletis que nunca se despegan de su lado, por el fracaso del encuentro. En el PSUV dan como un hecho que el Sargento gana la gobernación y han comenzado a moverse para ver como lo frenan. Dicen tener aseguradas las alcaldías de Simón Planas, Crespo e Iribarren.

A propósito las declaraciones que dio el miércoles 20, en conferencia de prensa, el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, fueron verdaderamente demoledoras en contra de la oposición, y sobre todo en torno a la forma errática como han venido preparándose para las elecciones del 21, advirtiéndoles que la dispersión de los votos está siendo mortal, lo cual no solamente se observa en la capital de la República, donde los diversos grupos del G4 han estado cayéndose a machetazo limpio por las distintas posiciones, muchas veces existiendo candidaturas con mayores posibilidades de salir airosos de la contienda, pero nadie quiere dar su brazo a torcer, todos están de acuerdo con la unidad, pero a su alrededor. Capriles pidió a todos aquellos candidatos que en sus estados, municipios o parroquias estén convencidos que no cuentan con todo el respaldo, ceder sus espacios antes de que comience la campaña el venidero 28 de octubre. “Quedan ocho días para el inicio de la campaña electoral, yo le hago un llamado estado por estado, municipio por municipio, estimada candidata, estimado candidato, si usted sabe que no tiene chance, si usted sabe que hay otro liderazgo que está por encima de usted, que tiene mayor fortaleza, que tiene mayor capacidad de organización y movilización, qué está esperando para apoyarlo, es unas primarias las que estamos alimentando, estas nos son una primarias de la oposición, estamos enfrentando a quienes han destruido el país”, afirmó el dirigente de Primero Justicia, quien de paso anuncio su respaldo a las acciones que adelanta esta organización en defensa de los activos de Venezuela en el exterior, rematando la faena con el anuncio de que no continuará dándole respaldo a Juan Guaidó, así que entre PJ y VP también la procesión va por dentro .

A propósito, la posición de la Sargento K, de Acción Democrática solicitando unas primarias para escoger a los candidatos para la gobernación de Lara y la Alcaldía de Iribarren, si no se respetan los acuerdos ya establecidos con el apoyo del G4, han producido un verdadero “Tsunami” en el ambiente político regional, porque la gente ha comendado a preguntarse cómo es que a menos de un mes para las elecciones, se comiencen a genera dudas sobre el proceso de selección aprobado hace más de un mes y que tiene a los candidatos en pleno proceso de campaña electoral. Ratificamos que aun cuando lo sigan negando, en PJ persiste la molestia porque los dejaron como la guayabera a la hora de tomar las decisiones; por otra parte también tenemos información que desde el seno de UNT, se habría pedido el apoyo a PJ para que se incorporara a la campaña, pero el jefecito exigió el primer puesto para el CLEL, también el primer puesto para el CMI para PJ y un puesto en la Alaacldía de Simón Planas, además al parecer habrían estado planteando hacer algunas “modificaciones” en las maquetas ya aprobadas con la finalidad de hacer algunos cambios, siendo esto supuestamente lo que provocó que el inefable autorizara a la emisión de estas declaraciones, con la intención de mostrar que no están dispuestos a aceptar este tipo de imposiciones. Incluso se llegó a comentar que desde UNT se había solicitado proponer candidatos para las alcaldías de la Perla del Norte y también para la de Andrés Eloy Blanco. Muchos recuerdan que inicialmente el candidato a gobernador por UNT era el baquiano Lencho Monasterios, pero este tuvo que apartarse por segunda vez, para darle paso a Florido, quien antes había llegado a la organización, impuesto por Rosales y todos recuerdan que llegó cortando oreja y rabo, colocando a su gente de confianza como a Víctor Hugo en posiciones de dirección, baipaseando al líder regional quien no le quedó más remedio que “tragar grueso” y seguir adelante con militante disciplinado, pero que también tiene su corazoncito y por sus venas no corre mazamorra. Dirigentes de PJ habrían dicho que ahora, ellos solo iban a hacerle la vida cuadritos a a quienes no les dieron las posiciones a las que aspiraban. Así que no los pierdan de vista.

En la URB. El Placer de Palavecino, sector las Rosas, los vecinos la están pasando negras porque en la zona se quemaron dos transformadores, Corpoelec les ha advertido que no cuenta en sus depósitos de reposición para cambiarlos y aun cuando se ha estado recogiendo dinero para ver si se pueden adquirir, el costo es tan elevado que la adquisición resulta una misión imposible, dada la poca capacidad de recursos que tienen las personas que habitan en el lugar. Se estima que en estos momentos, por lo menos suman más de 100 casas las que se beneficiarían con la instalación de estos transformadores; lamentablemente al parecer los muchachones de la empresa de servicios están pidiendo mucho dinero y en divisas, para poder resolverles la papeleta. Lo más preocupante es que las viviendas que tienen luz es a través de instalaciones ilegales, pegándose de la luz de los postes, con los peligros que esto significa no solo para las personas, sino para los propios hogares, pero es un servicio sin el cual la calidad de vida es verdaderamente precaria. El caso es tan inquietante que aun cuando estamos en medio de una campaña electoral, el gobierno regional no ha sido capaz de darle respuesta a esta comunidad, con un caso que debería ser resuelto con una orden del mandatario regional, pero afirman los vecinos que se han quedado sin respuestas, porque el personaje está dedicando todo el tiempo a buscar los votos que cada vez le son más esquivos, sobre todo en aquellas zonas donde no ha sido capaz de resolver los problemas de la comunidad. Ojalá que alguno de los candidatos que anda en campaña tenga la posibilidad de resolver este problema y de una manera in directa estaría poniendo en evidencia la total y absoluta ineficiencia del aspirante a repetir en la gobernación.

Después de más de un año de espera, de estira y encoge, de cuantiosos y gigantescos montos de euros y dólares, erogados para el pago de abogados, compra de conciencias e incluso de algunos funcionarios venales en el mundo de la administración de justicia de Cabo Verde, el gobierno se amarró los pantalones, desatendió todas las presiones y autorizó lo que muchos ya veían como imposible, la extradición de Alex Saab a quien los Estados Unidos acusan por lo menos por 8 delitos, a cuál de ellos más grave y que lo mantendrán tras las rejas por un tiempo indeterminado. Mientras tanto, muchos de sus socios en Venezuela han estado sin dormir mucho después que el personaje apareció vestido de “anaranjado” en una cárcel de Miami, donde deberá responder por los presuntos delitos por los cuales se le acusa. Inicialmente se dijo que presuntamente el régimen había erogado 60 millones de euros, para el pago del bufete de abogados encargado de la defensa, al final no se ha sabido cual ha sido el monto total erogado, dinero que ha enriquecido a los abogados, pero que no beneficiaron al detenido. Por las redes han estado circulando “mensajes” atribuidos a Diodiablo y al inquilino temporal de Miraflores, en el cual intentan seguir dándole esperanzas de libertad al preso, pero también personas que hilan fino, han visto en estos mensajes, cierto tono que no deja de ser amenazan, porque los dos que se hicieron virales en las redes, si bien le recomiendan que se quede tranquilo, que seguirán haciendo esfuerzos por su liberación, pero le recuerdan que su esposa e hijos están en Venezuela; en otro incluso le sugieren “no hablar” y también le recuerdan que su familia está en Venezuela. En todo caso, el preso al final del día será el que decida si negocia la extensión de su condena con el Imperio.

De acuerdo con la información que circula sobre la nómina del personal en los principales hospitales públicos de los diferentes municipios del estado Lara, hay dos versiones: la oficial indica que hay un bajo índice de deserción en nóminas y aparece alrededor del 90% del persona; mientras que la versión de la dirigencia sindical refleja que más del 60% del persona ha emigrado. Esta realidad la puede constatar cualquier ciudadano acercándose a algunos de los hospitales públicos y observar la realidad en primera fila, pudiendo comprobar “in situ” quien tiene la razón. Por cierto, Emilio Lozada, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados, éste calificó como una verdadera “burla” el pago de su mensualidad junto con el mes de aguinaldo, que en total suman Bs. 14, los cuales no alcanzan para adquirir un cartón de huevos, mucho menos un kilo de carne. Según Lozada no es justo que una persona que ha dedicado más de 30 años de su vida a servir en la administración pública, en estos momentos para poder subsistir tengan que depender de la ayuda de sus familiares, o de la ventas que han estado realizando en diversas zonas de la capital de la República y del resto del país, resultando lo más inquietante que han presentado más de 120 comunicaciones a los organismos como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público y las mismas no han obtenido ninguna respuesta y, por supuesto los problemas de los jubilados y pensionados, siguen sin solucionarse y de allí que siguen llamando a mantenerse en la calle reclamando sus derechos. Situación similar la está viviendo el personal Activo, es por eso que la dirigencia laboral continúa llamando a la protesta constante, ya que no pueden acostumbrarse a estas violaciones por parte de quienes deberían proveerles de salarios dignos.

Nuevamente se registran situaciones de conflicto entre los vecinos de la Urb. Los Libertadores en el este de Barquisimeto, una zona residencial de clase media, donde entendemos que residen muchos y profesionales, gente con niveles de cultura por encima del promedio, al extremo que hasta hace pocos años, las casas se mantuvieron sin colocarles cercas de protección y todos se respetaban. Al parecer la última discordia se produce por la colocación de un “bastón de entrada” que fue colocado en una vía para controlar el acceso, pero que al parecer su instalación no tuvo el consenso de la comunidad y un buen día lo reventaron y dejaron la vía libre, situación dizque generó una denuncia en el MP, con participación de Tirios y Troyanos y supuestamente fueron citados 23 vecinos de la comunidad a declarar, generándose un clima de tensión impropio de la zona y de la gente que allí habita, que suponemos tienen el nivel suficiente para entenderse y llegar a entendimientos a través de un diálogo respetuoso y adecuado, sin tener que recurrir a enojosos mecanismos, que lejos de tratar de resolver las cosas, lo que hace es echarle más candela al monte, lo cual no es el ejemplo que deberían darle al resto de las urbanizaciones aledañas. Si este tipo de conflictos y acusaciones entre las partes, llega a nuestra mesa de redacción desde alguna de las parroquias foráneas de Barquisimeto, podríamos entenderlo, más no justificarlo, porque siempre abogamos por la búsqueda de soluciones a través del diálogo, pero es doloroso y lamentable ver como en zonas que fueron ejemplares, se está cayendo en el mismo deterioro en que se encuentra el resto del país, debido a la falta de voluntad para buscar una solución justa y equitativa. Esperamos que se imponga la sindéresis y la sangre no llegue al río.

La noticia que trajeron agencias internacionales con informaciones provenientes de los Estados Unidos, donde el jurado del Distrito Sur de Florida señaló a tres colombianos y dos venezolanos de pertenecer a una red de corrupción que pagó sobornos para beneficiarse de lucrativos contratos de importación de alimentos y medicinas para Venezuela, siendo uno de los dos venezolanos el ex superintendente del Seniat, hoy diputado José Gregorio Vielma Mora a quien señala de una presunta participación en una red para lavar dinero obtenido ilegalmente a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), fueron muchos los que comentaron, “y tan seriecito que se veía”. Los fiscales estadounidenses aseguran que un grupo de personas obtuvieron contratos con diferentes entidades del gobierno venezolano para importar y distribuir cajas de alimentos y medicamentos en Venezuela a través de CLAP mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano, incluido Vielma Mora. Los acusados habrían inflado el precio de los productos para pagar sobornos y enriquecerse mientras en Venezuela comenzaba a gestarse una emergencia humanitaria compleja sin precedentes, revela Transparencia Venezuela en un extenso trabajo, de tal manera que este caso está en pleno desarrollo y hay que esperar cual va a ser la posición que asumirá el ex funcionario del Seniat para defenderse de este tremendo lío en el que está metido, así que seguiremos informando.

JBS