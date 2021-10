Tiziana Polesel: Consecomercio exige a la Sundee revisar normas que entraban desarrollo sectorial #25Oct

Exigir a la Superintendencia Nacional de Protección de los Derechos de los Consumidores, “Sundde” que oficialice la autorización a los comercios para realizar ofertas, promociones y descuentos, está solicitando formalmente el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, así como la revisión de otras medidas que frenan el crecimiento del sector.



La presidenta del organismo gremial del sector terciario, Tiziana Polesel, explica que ciertamente en la Sundde existe una normativa vigente, que regula la posibilidad de hacer ofertas, promociones y descuentos, norma que exige, notificación previa, lo que implica que cualquier comercio que quiera hacer una promoción u oferta, debe notificarlo previamente y el organismo emite la autorización.

“Lo que estamos solicitando es que se oficialice, porque de hecho en algunos sectores del comercio, la Sundde les ha dicho que pueden hacer promociones, pero esta posibilidad no se ha sido expuesta de manera oficial, lo que está contribuyendo a que muchos comerciantes, especialmente en el interior del país, que se rigen por la normativa vigente, se eximen de hacer promociones, porque el procedimiento es extremadamente engorroso, y muchas veces una promoción depende a una necesidad inmediata del comerciante, de hacer la promoción para incentivar la venta de un determinado producto en un período de tiempo muy corto, si el trámite es muy complicado, la posibilidad de hacer la promoción no existe”, explica Polesel.



Por otra parte, con el temas de los cupones y tarjetas de regalos, hubo la aplicación de multas y la prohibición de emitir este tipo recursos, que se aplicó a una conocida tienda por departamentos, cuando comenzó la escasez de sencillo y las dificultades para dar el vuelto, cuando muchas tiendas consideraron que para atender este problema era una alternativa recurrir a los cupones que eran válidos, para luego poder consumir en el mismo establecimiento.



“Producto de esto y de la queja de algunos consumidores, el Sundde prohibió la posibilidad de emitir este tipo de recursos. Pero por qué el sector comercio hoy lo exige, porque muchas veces la manera de motivar las ventas, de salir de algún inventario que se quiere promover y salir de él, es a través de este tipo de mecanismos como las tarjetas de regalos, los cupones y los descuentos, que hoy son fundamentalmente digitales, de allí que es muy importante que se nos abra la posibilidad de emitir este tipo de recursos, porque eso incentiva para el comerciante la venta dentro de su establecimiento y también representa para el consumidor, una forma de descuento”.

Para entender mejor este planteamiento, Polesel pone como ejemplo el caso de las tarjetas de “Viajeros frecuentes”, a través de las cuales se bonificaba al consumidor de las aerolíneas un beneficio, que después utilizaba en las compras futuras de su boleto, que muchas veces hasta se le entregaba sin ningún pago, solo por el beneficio de acumular millas de viaje.

“Entonces los clubes de consumidores, de miembros, las tarjetas de regalo de alguna manera motivan la recompra dentro del comercio y son un instrumento que en el mundo son muy importantes para fidelizar, para buscar que el consumidor regrese a mi establecimiento y por ello recibe un beneficio. Nosotros presumimos que esta medida surgió en un momento determinado porque, viendo la posibilidad para dar vuelto a la gente, el comercio buscó estas opciones que estamos describiendo terminan siendo voluntarias, cada quien acepta o no si compra una tarjeta de regalo, si se afilia al comercio para tener beneficios, tiene que ser voluntario, pero se tiene que poder hacer”, afirma la presidenta de Consecomercio.



Destaca que un a medida que el gobierno, de alguna manera frenó en un momento determinado, porque estaba siendo utilizada como única opción, a la hora de dar el vuelto en el comercio, ahora cuando en este momento, hay otras manera y esa no sería la única forma, la presidenta del organismo gremial aspira “a que se regrese a esa posibilidad y se puedan ofrecer de nuevo cupones de descuento, tarjetas de regalo.



“De allí que es necesario revisar las disposiciones de la Sundde en esos dos sentidos, el primero de ellos que no exista procedimiento previo, sino que simplemente la Superintendencia luego controle que la promoción se ajuste a lo que dice la ley, que no haya requisito previo, porque no es lo expedito que el negocio lo requiere para promociones en productos puntuales; y lo segundo, ahora cuando el gobierno estimula y quiere ir hacia una economía digital, esta es una manera y en el mundo entero existen esas formas, esos mecanismos para que los comerciantes puedan crear esa posibilidad de que a mayor venta te doy un beneficio adicional si siempre compras en mi local, es decir que tendrás una ventaja, ese es el objetivo que no es otro que la promoción en términos generales”, dijo Polesel.



Quien lidera en estos momentos al comercio y los servicios en Venezuela, hace referencia a otra forma de promoción que en Venezuela no está permitida, y es lo que se denomina “Publicidad por Emplazamiento” que colocar publicidad dentro de programas determinados, dentro de una telenovela, de un programa de variedades, recordando que hay una disposición dentro de la normativa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a través de la Ley Resorte, que no permite la publicidad por emplazamiento de publicidad dentro de producción específicas, señalando que esto se usa en el mundo entero y ayuda, de alguna manera, a promocionar,. a que exista una mayor producción audiovisual.



“Estos son los tres grandes bloques, sobre los cuales el gremio del comercio y los Servicios, está pidiendo revisión al gobierno, el primero eliminar la autorización previa para las promociones, ofertas y descuentos; eliminar la limitación que existe en cupones de descuento, tarjetas de regalos y clubes de afiliación y, permitir la publicidad por emplazamiento dentro de programas de televisión”, planteamientos directos, claros y que no permiten otra interpretación distintas a las de generar las condiciones para estimular al sector comercial y de servicios venezolano.