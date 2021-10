Son titulares martes #26Oct

Venezuela inicia el retorno a clases presenciales sin condiciones de bioseguridad y con escuelas destruidas



Autoridades reportan 40% de asistencia en primer día del año escolar 2021-2022



Luis Arroyo: Más del 90% de las instituciones del país no tienen condiciones mínimas para el regreso a clases presenciales



Fundación denuncia que en el JM de los Ríos reutilizan las inyectadoras.



Pocos estudiantes y planteles en remodelación marcaron el regreso a clases presenciales.



Quiñones: Tuvieron un año y medio para recuperar planteles, pero nada



Transportistas venezolanos optan por endeudarse para mantener sus deterioradas unidades rodando



Transporte público gratis para estudiantes en reinicio de clases en todo el país, anuncio Hipólito Abreu



Decenas de ciudadanos siguen arribando al puente internacional Simón Bolívar tras conocerse la habilitación del paso peatonal, por parte de Venezuela



Plataforma R4V: Más de 5.9 millones de venezolanos han migrado del país



Carlos Valero: En el interior del país no saben qué es gasolina subsidiada



PDVSA autorizó a estaciones de servicio el alza en el precio del diésel a $0,50.



Médicos catalogan de «atrocidad sanitaria» el anuncio de vacunación a niños con la dosis Abdala hecho por Maduro



Estudiantes protestaron para rechazar designación de Tibisay Lucena como ministra de Educación Universitaria.



EFE: El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim A. A. Khan QC, inició desde este lunes una serie de visitas especiales a Colombia y Venezuela.



Laidy Gómez denuncia que en Táchira el Seniat cobra las multas en euros



CNE habilitó página Web para conocer candidatos que participarán en elecciones del 21N



Capriles admite que votar no es suficiente, pero pide no regalar abstención.



Rector Picón: El CNE debe establecer reglamento para activar «revocatorio en enero»



INAC autoriza vuelos nacionales con excepción de Bolívar y Táchira



Casos de COVID-19 en Venezuela 748 nuevos casos y 12 Fallecidos



En Zulia el 90% de las escuelas no cuentan con agua potable para el inicio de clases



FundaRedes registró 176 homicidios en estados fronterizos durante tercer trimestre de 2021



Colegios vacíos: Menos del 20% de los alumnos volvió a los planteles públicos de Margarita



Capturaron a dos jóvenes que exhibían prendas alusivas al Cicpc en Caracas



Guaidó condenó violación de DDHH a niños recluidos en Hospital JM de los Ríos



Mercado Conejeros en Nueva Esparta, al borde de la quiebra con 95% de sus puestos cerrados



Ronald Carreño cumple un año preso siendo inocente.



Luisa Ortega Díaz solicitó asilo en España.



Fiscal de la Corte Penal Internacional estará 5 días en Venezuela.



“Saab conoce los tratos militares entre Irán y Venezuela: Es objetivo de la Inteligencia de EEUU”



Baja afluencia de estudiantes y la desinformación reinan en Caracas tras el regreso a las aulas



Tribunal Supremo español debatirá legalidad de extradición de Hugo “El Pollo” Carvajal



OVF: Al cierre de 2021, de nuevo la economía de Venezuela será la de peor desempeño en el mundo



Detenido por funcionarios de la PNB un hombre identificado como Omar Marrero Marrero Rodríguez, responsable de matar a perro guía en La Candelaria



Actor que dio vida a Pablo Escobar asegura que el narcotraficante “es un chiste” al lado de Hugo Chávez



Comisión que preside Diosdado Cabello liberó a 70 reos de Tocuyito



Sin rastro de los pescadores falconianos con más de cinco días desaparecidos



Dólar: 4,27 Bs/$ / -Promedio Paralelo: 4,38 Bs/$ / Bitcoin 62,825.70 $



BCV inyecta $50 millones para frenar escalada del dólar



Cesta Petare se ubicó en $27,66 en la semana 42



OVF: Caída acumulada anualizada de la economía fue de 2,7% pero en el tercer trimestre aumentó en 9,4%



El precio del petróleo se dispara en medio de la escasez de la oferta mundial



Princesa Mako de Japón selló su boda con Kei Komuro tras años de polémica7112:07

Hertz compra 100.000 vehículos a Tesla, la mayor compra de carros eléctricos de la historia



Sudán, de una transición a la democracia pactada al golpe de Estado militar.



Moderna anuncia que su vacuna contra covid-19 tiene una “fuerte” eficacia en niños de 6 a 11 años



Alias “Otoniel” metía 70 toneladas de cocaína al año en España



Venta ilegal de medicinas enciende las alarmas en farmacéuticos venezolanos



Alías “Chiquito Malo”: el señalado próximo cabecilla del Clan del Golfo



Elon Musk proclama al dogecóin como la “criptomoneda del pueblo”



El rápido deterioro de la situación en Hong Kong lleva a Amnistía Internacional a cerrar su sede



El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, realiza visita de trabajo a Colombia



El régimen de Xi Jinping obliga a los musulmanes a quitar cúpulas y símbolos de las mezquitas y hacerlas “más chinas”



El huracán Rick toca tierra en México y desata fuertes lluvias



Microsoft denunció que los piratas informáticos rusos detrás del hackeo de SolarWinds siguen atacando a las empresas de EEUU



En España será obligatorio que los perros y gatos tengan identificación animal



EEUU alerta que avances militares chinos aumentarán la tensión en el mundo



Varios rebrotes de covid-19 provocan confinamientos en China



Rusia reportó 37.930 casos de CPVID-19, la cifra más alta desde la llegada de la pandemia



Blinken conversó con Primer Ministro de Cabo Verde y lo felicitó por la independencia de sus instituciones democráticas



Hallaron dos fosas comunes con los restos de 150 civiles fusilados después de estallar la Guerra Civil en España



Graves inundaciones en California deja sin electricidad a 380 mil hogares



Estafas inspiradas en «Hola, soy María» han causado más de 500 denuncias en Perú



Leones remontaron para ganar al Magallanes el primer duelo de los «Eternos Rivales»



Expresidente de Federación de Fútbol de Panamá a juicio por blanqueo



La Vinotinto femenina ganó en Ecuador. Doblete de Deyna.



Barcelona y Boca Juniors jugarán la Copa Maradona el 14 de diciembre en Arabia Saudita



La serie del Mundial de béisbol 2021 contará con la participación de 10 Venezolanos