Asdrúbal Oliveros: La reactivación real del crédito vendrá, si se permite un ecosistema mejor trabajado en la parte del dólar #27Oct

Por más que se reduzca el encaje en bolívares, la cantidad de bolívares que hay en la banca, y en la economía, es tan pequeña, que la reactivación real del crédito va a venir, si se permite un ecosistema mucho mejor trabajado en la parte del dólar, aseguró el economista y socio director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros.

Explicó que con la decisión del régimen de indexar los créditos al tipo de cambio, a través de una Unidad de Valor de Cuenta, ya no es posible solicitar créditos para adquirir divisas, protegerse y obtener ganancias, es decir que se ha registrado un cambio del marco de la operación de los créditos, de manera que el crédito se ajusta a la devaluación.

Explicó de manera didáctica, que si un banco le presta a una persona el equivalente a 100 dólares y se los entrega en bolívares, pero al mes siguiente el tipo de cambio aumenta, el saldo deudor se ajusta y la deuda siguen siendo 100 dólares.

“Entonces ya no existe la posibilidad de utilizar el crédito como un vehículo para la compra de divisas, figura que se conocía como pignorar, practica financiera que hizo que algunas personas obtuvieran gran des fortunas, lo que en definitiva generó esa respuesta de Maduro de subir el encaje a unos niveles de 90% para evitar que el crédito de convirtiera en un mecanismo de presión del mercado cambiario y por lo tanto en inflación, eso ya hoy no es posible, porque los créditos se otorgan bajo esta modalidad, que en esencia es un ajuste indirecto de tasas de interés, es prácticamente subir las tasas de interés, que se ajusten las mismas a los niveles de devaluación, si en un mes la devaluación es muy agresiva, eso afecta la capacidad de pago, por eso las empresas tienen que estudiar, cuando toman un crédito de este tipo, como van a ser las expectativas de devaluación Vs. flujo de divisas, porque ya no va a ser como antes”, aseguró.

Advierte que por más que se reduzca el encaje en bolívares, la cantidad de bolívares que hay en la banca es tan pequeña , y en general en la economía, que la reactivación real del crédito va a venir, si se permite un ecosistema mucho mejor trabajado en la parte del dólar.

Ratificó que en estos momentos el crédito bancario en Venezuela, es mínimo, no llega a $400 millones, menos de 1% del PIB, cuando la cartera de crédito debería ser 10 veces y otras condiciones de 20 veces más, en el Circuito Éxito 99,9 FM