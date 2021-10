PulsoEmpresarial Industrias Amapola obtuvo el certificado de calidad ISO 9001:2015

El compromiso con la calidad que tiene Industrias Amapola, del grupo empresarial Alimentos Mary, es reconocido internacionalmente. El pasado 15 de octubre de 2021, la empresa dedicada a la producción de galletas, recibió el Certificado de Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, que otorga Fondonorma, válido en todo el mundo.

El Certificado ISO 9001:2015 acredita que las actividades de una empresa cumplen con la norma ISO de calidad; garantiza que la manera de trabajar en la organización cumple con los estándares internacionales de gestión establecidos, por lo que los productos y servicios a ofrecer reducirán sus errores, y procurará el aumento de la satisfacción del cliente.

Vincenzo Daniel Giusti, Gerente General de Industrias Amapola, reconoció y agradeció el empeño y dedicación de los empleados de la planta por obtener este logro. Añadió que haber recibido el certificado es solo el inicio, que ahora el reto diario de todos en la compañía es mantener los estándares de calidad para seguir certificados. “Ese es el compromiso que tenemos con todos nuestros consumidores”, recalcó.

“La verdad me siento muy orgulloso por este logro que alcanzó Amapola, no es fácil llegar a esa certificación, pero tampoco imposible, con esfuerzo las metas se alcanzan. Que este paso que ha dado Amapola sirva de ejemplo a las demás empresas del grupo”, dijo Vincenzo Giusti, fundador y presidente de Alimentos Mary.

Llegar a la certificación tomó tiempo. Marinell Romero, Gerente de Operaciones de Industrias Amapola, recordó que este camino lo iniciaron en 2018, y fue en el segundo semestre de este año cuando Fondonorma realizó la evaluación de conformidad del sistema y los resultados fueron exitosos.

“Sin duda este certificado es producto del esfuerzo, compromiso, responsabilidad y mística de cada uno de los integrantes del equipo de Industrias Amapola. Este logro nos permite situarnos al nivel de las más grandes, equiparándonos en eficiencia y compitiendo en igualdad de posibilidades en el agresivo mercado actual. Ofrecer productos de calidad es indispensable, porque genera confianza en clientes y consumidores, y permite acceder a más mercados internacionales”, afirmó Romero.

Actualmente en Venezuela hay 275 empresas certificadas en el Sistemas de Gestión de la Calidad, de las cuales solo 31 son del sector alimenticio, según datos de Fondonorma. María Auxiliadora Cárdenas, asesora de Amapola en el proceso de certificación, dijo que desde que comenzó a trabajar con la empresa, sabría que se certificaría sin problemas, por el interés y compromiso que todos demostraban por cumplir con los lineamientos de Fondonorma. “Y no me equivoqué, se certificaron sin inconvenientes, y en la primera evaluación de conformidad del sistema. Esto no ocurre con frecuencia, por lo general en esa primera inspección salen no conformidades que las empresas deben corregir para luego volver a optar por la certificación”, explicó Cárdenas.

Roberto Di Lanzo, Vicepresidente de Operaciones de Alimentos Mary, dijo que el Certificado de Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 que obtuvo Amapola tiene mucho más mérito, porque la empresa lo alcanzó en medio de la situación que vive el país y durante la pandemia por el COVID-19. “Además de la preocupación general de la industria, Amapola también se propuso demostrar los altos estándares de calidad con los que trabajan. Eso no es poca cosa”, afirmó Di Lanzo.