Geovanny Peroza: Precio del pasaje urbano debe costar 1 dólar #29Oct

«Un dólar como mínimo es lo que consideran los transportistas que deben ser el costo del pasaje urbano y $1,5 para las zonas foráneas», así lo explicó para Elimpulso.com este viernes 29 de octubre Geovanny Peroza, presidente del Sindicato Automotor en el estado estado Lara.

Peroza indicó que la Gaceta Oficial establece que el costo del pasaje debe estar en 0,50 bolívares, pero consideró que esta tarifa «está muy por debajo a la realidad económica que presenta el transportista en su día a día».

«A diario nos enfrentamos a los gastos de repuestos, alimentación, pago de colectores, combustible y no da la base. No podemos trabajar a pérdida en una situación país donde no da la base para el mantenimiento de las unidades, por lo que solicita a los organismos competentes un diálogo que sea un ganar- ganar, no por los transportistas, sino para que el pueblo pueda contar con su transporte público«, precisó.

El sindicalista consideró que a pesar de que la situación a mejorado con respecto al subsidio de el combustible y de gas, donde ya existe dos estaciones de servicios laborando para el transporte, es necesario que se habiliten otras para que las unidades que estaban paradas por situación puedan continuar laborando.