Daniel Orellana: Oposición vuelve a recuperar la calle y no pretende hacer nuevas alianzas #30Oct

Por primera vez en el curso de los últimos seis años, la oposición democrática vuelve a recuperar la calle, para participar en un proceso electoral regional con aspiraciones de que, mediante una lucha constante, se pueda fraguar un cambio político en Venezuela.

Al expresar su opinión a Elimpulso.com, el ingeniero Daniel Orellana, máximo dirigente de Voluntad Popular en Lara, dijo que los partidos que conforman la Unidad se mantienen firmes en la candidatura de Luis Florido a la gobernación y, por supuesto, a los aspirantes a las alcaldías, así como al Consejo Legislativo y concejos municipales.

Tenemos grandes expectativas en torno a los resultados esperados, que nos va a permitir iniciar el camino para lograr las elecciones presidenciales y legislativas, que nos lleven a restituir la democracia y ponerle fin a una dictadura que ha impuesto la corrupción y destruido el país.

“Yo veo muy difícil que haya alguna alianza. No porque no se pueda construir, sino porque lo que están planteados son objetivos políticos colectivos, no individuales”, subrayó. “Que un liderazgo pretenda imponer sobre otro, no funciona en la Unidad Democrática», destacó.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que se produzcan alianzas entre la Unidad y la Alianza Democrática, ripostó: «Los acuerdos se construyen a partir de lo que cada quien pueda dar, ofrecer y ceder. No se trata de hacer una alianza para ganar, porque nosotros, particularmente en el estado, ya sabemos lo que significa eso. Porque después si se patea a los aliados, no tiene sentido. Y por lo tanto no se va a construir ningún tipo de acuerdo, lo que nos indica que nuestros abanderados ya han iniciado una campaña vigorosa, que debe tener el mayor de los apoyos».

Orellana declaró que todos los candidatos que presenta la Unidad son excelentes y tienen el compromiso de servir al pueblo, ya que éste está muy golpeado por la crisis causada por el régimen. Y por ello ya se cuenta con un equipo de trabajo en el cien por ciento preparado, para defender los votos.