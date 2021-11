RETACITOS #7Nov

Todas las atenciones y halagos realizados por los más altos voceros del régimen, incluyendo al inquilino temporal de Miraflores y sus acólitos más cercanos, quienes se desvivieron por hacerle la vida grata y placentera al visitante, el personaje como se dic e coloquialmente “no comió casquillos” y se fue por la calle del medio al anunciar que las etapas previas del proceso de Venezuela I, quedaban superados y que se iniciaban los trabajos para una investigación en contra del Gobierno de Venezuela para determinar las presuntas violaciones de derechos humanos que han estado siendo documentadas en los últimos años, siendo numerosos los ejemplos y así lo señaló el Fiscal al expresar que estaba al tanto de problemas que existían en el país en torno a esta materia. Por supuesto como en todos temas diplomáticos y burocráticos, el primer paso fue la firma de un memorándum de entendimiento entre la CPI y el Gobierno, lo cual se convierte en el primer paso que el alto tribunal dio tras anunciar que iba a investigar los presuntos delitos de lesa humanidad en el país, para que no quedara lugar a dudas que partir de ahora “ la cosa es en serio”, decisión que fue muy bien recibida por la oposición que está viendo la medida como el principio del fin de la dictadura, lo cual no pareciera ser tan fácil, por cuanto se estima que las investigaciones podrían llevarse dos o tres años y cualquier medida contra el régimen, podría producirse en el cuarto año, pero es un paso firme en la dirección correcta, lo cual por supuesto la ha quitado el sueño a todos aquellos que saben que los crímenes de Lesa Humanidad no prescriben ni excluyen las cadenas de mandos.

Una verdadera bomba de tiempo podría presentarse en los próximos días en ente recaudador del estado Lara, ante la disposición de Tutifruti de imponer un horario de entrada y salida al personal, tal como lo refleja la circular que le fue enviada a todo el personal y que expresa: “Buenas Tardes. A partir del lunes 01 de Noviembre el horario de trabajo será de Lunes a Viernes 8:00 am a 04:00 pm por favor tomar las previsiones necesarias. De igual manera debemos adaptarnos a la nueva dinámica de flexibilización ajustándonos a la demanda de trabajo que tendremos estas semanas, siendo necesario la in corporación a nuestros puestos de trabajo para dar respuestas oportunas al flujo de contribuyes en las instalaciones. Gracias por su atención”. Por supuesta que esta disposición, para un personal que en su gran mayoría está devengando un sueldo que no supera los 10$ quincenales, esta pretensión del jefecito va mucho más allá de lo que el personal está dispuesto a tolerar, ya que no podemos olvidar que previamente les quitaron la mayoría de los beneficios, las bonificaciones con las cuales se redondeaban un salario digno y pusieron a todo el mundo a ganar igual, lo que produjo para el momento una gran desbandada en el Servicio; sin embargo, al parecer tanto ha dado el cántaro al agua que está a punto de reventar. El malestar en el ente recaudador es generalizado, por el exceso de abusos en contra del personal, de allí que los dos sindicatos que allí hace vida, se han estado reuniendo, hablando, intercambiando impresiones y si en definitiva se ponen de acuerdo, lo que estaría planteado es una “Renuncia Colectiva” del personal, lo cual conociendo que en las demás dependencias existen tensiones Similares, podría producirse en un “efecto cascada” y se imagina el problema para el régimen si el ente recaudador se queda como un “cascaron vacío”. Están advertidos.

Lo que acaba de hacer el Director de Salud del estado Lara, al ordenar que se impidiera el ingreso del Dr. Ruy Medina a las instalaciones del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP), además de representar un desconocimiento a una labor de más de 50 años, en favor del nosocomio y de su personal, es una falta de respecto a una trayectoria reconocida en el mundo de la medicina, no solamente en el estado Lara, sino en el resto del país, por su condición de docente universitario en la UCLA; desconociendo además que el pasado 29 de octubre fue nombrado por el Decanato de Medicina de Ciencias de la Salud de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Jefe de Medicina Interna de este centro asistencial; además tiene en su haber el haber apadrinado a 44 promociones de médicos de la máxima casa de estudios superiores de Barquisimeto. La verdad es que no quisiéramos saber cuáles son las razones que pudiera esgrimir el funcionario para adoptar tan descabellada y desproporcionada decisión, que ha generado el repudio y el rechazo de toda la comunidad universitaria y de buena parte del gremio médico donde Rui Medina goza del aprecio y el respecto de los galenos, muchos de los cuales han sido sus alumnos; al menos que este aspirando ganarse unos puntos para ser ministro de Salud, pero la verdad es que no vemos que exista alguna otra razón peso para aplicar esta sanción que más que beneficios, le va a traer al Director de Salud de la región, más de un dolor de cabeza en los próximos días, con la agravante que ya la metida de pata hasta la rodilla, no tiene vuelta atrás y suponemos que ahora muchos de sus colegas le habrán perdido el poco respecto que aún le tenían, ojalá no sea por razones políticas, pero este jefecito sabe que el mundo da muchas vueltas, hoy estas arriba, pero mañana puedes estar abajo.

Mientras tanto pareciera que este año no se enteró que nuevo venezolano vino al mundo en una plaza de Pimpinela, no había como atenderla, no había ambulancias y el ambulatorio estaba cerrado, salvando la vida y la de su bebe, gracias a una doctora que iba saliendo para Acarigua y la pudo atender. Asimismo, esta semana se presentaron problemas de filtración en las tuberías y los techos del HCUAMP, hechos estos que ponen en evidencia la pésima administración de salud de quien lleva las riendas de esta dependencia, quien si tuviera un mínimo de criterio, ya desde hace rato hubiese puesto su cargo a la orden, dándole paso a alguien que realmente tenga espíritu de servicio, este menos ocupado defendiendo sus intereses políticos y particulares, en lugar de los intereses del gremio. Hace algunos meses atrás le pedimos en nombre de la sociedad larense, una explicación en torno a la gran cantidad de parturientas que mueren en el hospital, así como las razones de estas muertes, aún el estado Lara está a la espera de esta información, por lo que nuevamente se la reclamamos y esta vez esperamos, que por la más elemental norma de cortesía, tenga la gentileza de darla a conocer.

Los habitantes de los sectores 5 y 6 de la Ruezga Sur no soportan los malos olores por el desbordamiento de las aguas negras, el cual está fluyendo desde el 5 de octubre y tiene un reporte por Hidrobarro N° 441571 de fecha 9 de octubre, o sea que va a cumplir un mes; además denuncian la presencia en las vías de un hueco traga carros ubicado frente a los bloques, lo cual puede causar un grave accidente en cualquier momento. Mientras tanto, los habitantes del sector 2 de la Ruezga Norte reportan varias semanas sin electricidad por el sector de la Iglesia. En la Parroquia Catedral con los constantes apagones se les están dañando los equipos electrodomésticos afectando a las familias y a pequeños negocios, resultando lo más grave, que nadie responde por estas pérdidas. Mientras que los transportistas en Lara están cobrando lo que a ellos mejor les parezca en las rutas improvisadas que solo llegan hasta La Vargas, las autoridades montan alcabalas no para supervisar estos abusos contra el pueblo, sino con otros objetivos. Por cierto, los habitantes de toda la zona de Fundalara en el este de Barquisimeto, ya han perdido la cuenta de las veces que han solicitado a los gobiernos de turno, el embaulamiento del desague de aguas negras que atraviesa la zona y que en oportunidades genera olores putrefactos que se sienten en la mayoría de las viviendas, resultando imposible a veces sentarse a comer; sin embargo todos las reclamaciones han caído en saco roto y ni siquiera, en estos momentos cuando estamos en medio de un proceso electoral, ninguno de los candidatos con posibilidades de acceder a la gobernación o a la Alcaldía de Iribarren, se han acercado siquiera a prometer que revisarán el caso de llegar a triunfar el próximo 21 de noviembre, de tal manera que el problema es largo y tendido, comienza por la Ruezga, deja sus olores nauseabundos por Fundalara y desemboca en el Río Turbio, si es que no andamos desencaminados con los datos que nos suministran los vecinos afectados.

Cuentan que ante la falta de autoridades y la situación de indefinición en la que hoy se está desenvolviendo la UCLA, muchos de los espontáneos aspirantes han estado “samureando”, dejándose ver sin ser nombrados, por lo que algunos antiguos trabajadores y docentes de la Institución, nos han estado recordando quienes son estos personajes quienes hoy aspiran a dirigirla. Se recuerda por ejemplo el suceso que ocurrió en un laboratorio de Veterinaria, cuando un estudiante “encapuchado” lanzó una bomba lacrimógena en plena práctica, resultando que luego fue atrapado y cuando le descubrieron la cara, resultó ser Karabitero, resultando lo más grave que le explicaron a la docente, que para realizar su trabajo tenía que pedir permiso a los revoltosos, entre ellos Salvatore; mientras que de Buseta no solo recuerdan cuando salto de un techo en la universidad, sino también sus andanzas por el gobierno de Yaracuy, donde tenía vara alta con el Gobernador y prometió obtener el asfalto para aplicarlo en las calles internas de los distintos decanatos, pero resultó que en complicidad con Feliciano, vendieron el asfalto y se embolsillaron los reales, provocando que lo destituyeran y desterraran de esa entidad; de Alexio dicen que toda la vida ha estado aspirando a convertirse en autoridad de la UCLA, específicamente el vice rectorado académico, pero a fuerza de peines y creando cizaña por todos los lugares donde pasa; mientras que de Cecilio, dicen que baila al son que le toquen, que perfectamente pudiera estar dirigiendo una junta comunal del PSUV, de quien se dice que también tiene muchos cuentos. De tal manera que estos son los futuros aspirantes a regir la UCLA, Dios los cría y ellos se juntan.

El martes pasado nuevamente se repitió la comiquita de algunos partidos de oposición, específicamente AD y PJ en la sesión de la Comisión Delegada de la AN, donde Juan Guaidó volvió a presentar el Decreto para la reestructuración inmediata de Monómeros Colombo –Venezolano, el cual fue rechazado por estas organizaciones, lo que ha contribuido a generar una serie de suspicacias e interrogantes a las cuales no les han dado ninguna respuesta. De lo poco que hemos podido indagar, la Comisión de Contraloría de la AN, que preside el diputado Macario González, tras realizar una investigación preliminar, donde se detectaron al menos 12 presuntos hechos irregulares en la administración y manejo de la compañía, se solicitó la inmediata intervención de la empresa, la destitución de la directiva y la realización de una auditoría externa independiente, que fue rechazado y se decidió quitarle el caso a la Comisión de Contraloría y designar una Comisión Especial que elaboró un informe donde propone “reestructurar con pinza”, imponiendo condiciones para proteger a algunos y a otros no, estando en contra de lo propone el Presidente Guaidó y las fracciones de VP y UNT, que el martes pasado se abstuvo de votar, entonces solamente se les siguen “viendo las medias” a AD y a PJ, ya que no solamente rechazan el Decreto de Guaidó, sino que aprueban una Comisión que propone cambios, pero para que nada cambie, quedando en evidencia que lo que se intenta es proteger a “figuras de partidos”, pero lamentablemente por las circunstancias que vive la empresa, todos son responsables; de allí que se impone nombrar una Comisión Técnica, con personas reconocidas, que escoja a nuevos profesionales vinculados al ramo, en función de los estatutos de la empresa, para que la conduzca n de inmediato y se recupere la confianza, esto debe ser urgente, porque hay que anteponer los intereses de Venezuela a los intereses de los partidos.

Por cierto que muy mal parados quedaron los partidos que se encargaron esta semana pasada, de poner a circular una encuesta sobre la situación política en el estado Lara, la supuesta intención del voto y las preferencias sobre los candidatos a gobernador, por supuesto con cifras amañadas y que no reflejan la realidad de lo que acontece en la región, estudio que dizque era altamente confiable, según el alacrán de AD que la andaba reenviando por las redes, porque había sido ordenada por los empresarios y se denominaba “Escenarios Datanálisis”. Por supuesto, cuando nos enteramos del nombre del personaje que enviaba los numeritos, de inmediato la descartamos y la tiramos a la papelera, ya que no nos merecía ninguna confianza. No habían pasado pocas horas cuando Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, de manera muy seria y responsable, le salió al paso a esta burda manipulación, en la que se estaba usurpando el nombre de una de las empresas más serie y reconocidas del país, para exponer en su cuenta en Twitter: “Nuestra empresa @Datanálisis no ha realizado aún estudios de campo en los estados Nueva Esparta y Lara en esta campaña, aunque estamos por iniciar campos en algunas de esas zonas. Las encuestas que circulan como nuestras en esas localidades son falsas”, así que toma tu tomate. Conocemos a Luis Vicente León desde sus primeros pasos como economista, fuimos uno de los entrevistamos cuando todavía no era famoso, el personaje puede tener todos los defectos, como cualquier ser humano, pero de lo que si estamos seguros, es que nunca comprometerá el prestigio que se ha ganado Datanalisis a lo largo de muchos años, con una credibilidad indiscutible y esto es algo con lo que no se puede jugar y con la dilatada trayectoria que tiene LVL, sabe que esto no tiene precio.

Cosas veredes amigo Sancho, resulta que al parecer algunos de los aspirantes socialistas en la próximas elecciones, específicamente en algunos municipios del estado Lara, específicamente en Urdaneta, no tienen la menor idea de las ideologías que profesan y tampoco lo que significa el socialismo, ya que nunca se han ocupado de prepararse, de leer a los grandes representantes de estas ideologías, y por eso alegremente ponen a circular un audio en el que no solamente se jactas de decir que son “capitalistas, cual es el problema”, pero además se lanza un a risa burlona cuando afirma que al parecer se están utilizando los recursos del Estado para la campaña electoral, con lo cual está admitiendo que está cometiendo el delito de peculado de uso, y lo admite de la manera más alegre y graciosa, por cuanto tiene la plena seguridad que nadie va movilizarse hasta el municipio a pedirle cuentas, mucho menos a establecer responsabilidades e incluso hasta expulsarlo de la organización, por sus actuaciones, siendo esta la principal razón por la cual siguen pasando los años y allí continúa un funcionario ladino, haciendo de las suyas, porque dentro del PSUV no hay nadie que se haya atrevido a darle un parao, y esto le permitió reírse en la cara de Carmelina y en las barbas del gobernador en cargado. Después que esta denuncia ha sido visibilizada, veremos si hay alguien dentro del partido, dispuesto a meter al gato en la batea, de lo contrario seguirán apareciendo e4sta especie de “reyecitos” que se convierten en los “caciques” de los pueblo y cuando alguien pretende llamarlos a “botón” ya el daño está hecho.

Pretender desconocer el deterioro del Sistema de Salud, tanto en el ámbito nacional como regional, es verdaderamente imposible porque no se puede pretender tapar el sol con un dedo, las deficiencias en los centros asistenciales del estado Lara, son ára coger palco, en esta sección nos hemos ocupado de visibilizarlos en forma recurrente, y tenemos constancia que organizaciones como el Sindicato de Empleados Públicos del Estado Lara, Sepeel|, así como el gremio de los trabajadores del IVSS, han mantenido una lucha firme y permanente denunciando la problemática que existe y la urgencia de aplicar correctivos, ya que el problema es estructural y no se puede resolver aplicando pañitos de agua tibia; sin embargo, la propia dirigencia de los trabajadores denuncia que hay unas organizaciones que ante esta problemática, en lugar de sumarse para hacer mayor fuerza y a lo mejor tener mejores resultados, han optado por hacer de la vista gorda, no asistir a las convocatorias de los actos de protestas, como si la problemática no tuviera nada que ver con ellos, entre los que destacan el Colegio de Médicos, que otrora fue un abanderado de las protestas; Colegio de Enfermeras, Médicos Unidos, Colegios de Bioanalistas, Colegio de Odontólogos y, por supuesto los grandes ausentes de la coalición de la Educación, a quienes queremos, no reclamar, porque están en su derecho de participar o no, pero si llamarles la atención porque la problemática es muy severa y compleja, y no se está viendo que el Ejecutivo este dando los pasos en la dirección correcta para resolverlos, por el contrario, cada día se agudizan, así que se impone un examen de conciencia de cada uno de los gremios, anteponiendo los intereses de la persona humana, de los más vulnerables, en lugar de los intereses de los gremios y de los partidos. Como no tengo compromisos con nadie, me atrevo a plantearlo en toda su dimensión.

Sería interesante averiguar si es cierto que ante el desaire que le hicieron en AP, cuando después de postularla como candidata la Alcaldía de Palavecino, le sacaron el taburete y le retornaron la portulación a Sepulveriza, siendo tanta la calenetera que decidio postulares por la tarjeta de la Manito, apoyando al candidato de oposición, al menos eso es lo que se han venido cocinando. Por otra parte, por allí sigue cogiendo fuerza la posibilidad de defenestrar al perifoneador de Yaritagua, con todo el grupo de lo sigue dentro de UNT, decisión que se estaría cocinando en vista de los acercamientos y escarceos del dirigente de la ciudad de Santa Lucía, de tal manera que el Baquiano le habría dicho, para estar colgando lo mejor es caer, así que recoge tur bártulos y se vas con tu gente para la Causa R, decisión que y pudiera concretarse en las próximas horas..

JBS