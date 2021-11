Al menos 9 millones de venezolanos irían a votar el #21Nov según reciente estudio #10Nov

Faltando menos de 15 días para las megaelecciones de gobernadores y alcaldes, en Venezuela predomina un ambiente electoral muy similar al de años anteriores. El desinterés marca la pauta debido a la situación política, económica y social por la que atraviesa el país.

Las elecciones a gobernadores y alcaldes en Venezuela se han caracterizado por presentar bajos niveles de participación en comparación con las elecciones presidenciales, pero a juicio de Oswaldo Ramírez, director de ORC Consultores, en Venezuela no hay ambiente electoral desde el año 2017.

“Un ambiente electoral fue noviembre y diciembre de 2015, cuando la oposición obtuvo una amplia e histórica ventaja en las elecciones parlamentarias, arrebatándole por primera vez al chavismo el poder legislativo”, dijo Ramírez.

El director de ORC Consultores explica que la situación -que ya tiene seis años- se debe a que, en la actualidad, los ciudadanos están más concentrados en asuntos estrictamente personales y económicos.

“Algunos están tratando de sobrevivir, otros de generar el dinero necesario para su familia y otros tratan de apartarse de todo lo que tenga que ver con política, no hay grandes atractivos para sumarse a este ambiente electoral”, afirmó Oswaldo Ramirez.

Ramírez señaló que el desinterés o la apatía para participar en las elecciones está estrechamente relacionados con un proceso de despolitización del ciudadano.

“Hay una transformación importante en la cultura política del venezolano, a quien antes le encantaba un tema electoral y que, lentamente, ha ido abandonando esa opción. Algunos porque pueden sentirse deprimidos y olvidados porque no hay oferta electoral firme para ellos, para otros, porque votar no es una condición suficiente que les permita cambiar el poder. Mientras que para otro grupo un poco más pequeño, porque los incentivos clientelares que ofrecía el gobierno durante mucho tiempo no está hoy en día sobre el tapete”, explicó.

Ramírez aseguró que una campaña electoral tan corta para estas elecciones también juega un papel importante en la percepción de la sociedad.

«Una campaña menor a un mes, debido a cambios o modificaciones en la cantidad de dinero que suele invertirse por parte de los partidos políticos, el crear las condiciones de propaganda, persuasión, narrativa, de dominio del espectro radioeléctrico en temas de comunicación, incluso la posibilidad de llegar al elector a través de internet, Instagram, WhatsApp, hace que también se genere esta especie de ambiente», sumó.

Participación electoral

Sin embargo, según el más reciente análisis del pulso de la opinión pública de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre realizado por Frecuency58 de ORC Consultores, 44% (poco más de 9.1 millones de votantes) del país tiene una disposición relativamente alta y media de participar en las elecciones del 21 de noviembre.

El estudio de ORC Consultores, que fue realizado entre el 20 y el 28 de septiembre de 2021 con 1050 muestras telefónicas, un error muestral estimado en ±2,5% y un 95% de confianza, determinó que 38% de los encuestados tiene una baja disposición de ir a votar, 18% son persuadibles, 10% afirma que tiene una media disposición y 34% tiene una alta disposición.

Datos del estudio realizado por Frecuency58 afirman que, a pesar de que el 42% del país se autodefine como opositor al gobierno de Nicolás Maduro, su disposición a votar no es tan alta como la de los oficialistas. En la oposición, que son múltiples coaliciones y no votan por el mismo partido, la disposición a votar es el 53%, mientras que en el oficialismo (coalición única votando por único partido) es de 71%.

En un análisis por grupos etarios, el estudio determinó que seis de cada 10 zillenials (18 a 24 años) muestran muy baja disposición a votar en las elecciones regionales y locales, contrario a los pertenecientes a la generación de los babyboomers (generación de personas nacidas entre 1946 y 1964) y silentes (personas nacidas entre 1928 y 1945) en dónde 6 de cada 10 si quieren votar en las elecciones regionales.

Oswaldo Ramírez afirmó que un 6% de las personas que tienen un alto interés en acudir a las urnas de votación aún no saben por quién votar, lo que evidencia que los distintos partidos políticos tienen la tarea de salir a persuadir electores.

El estudio de ORC Consultores señala que un 43% de los encuestados manifestó no estar con ningún partido político. Del 42% que se autodenomina opositor, 28% afirmó que no está con ninguno, pero que votaría por un candidato antichavista, 9% indicó que es opositor pero que no respalda a Juan Guaidó, y el otro 5% dijo que es opositor y que respalda al líder político.

Del 15% que se consideró oficialista, 8% afirmó ser chavista y respaldar a Nicolás Maduro, 3% aseguró ser chavista, pero no respaldar a Maduro, y 4% manifestó no estar con ningún candidato, pero que votaría por un candidato del chavismo.

Confianza en el CNE

Según el sondeo de ORC Consultores, 44% de los encuestados indicó que no tiene nada de confianza en el trabajo que realiza el CNE, 26% afirmó tener poca confianza, 18% algo de confianza y solo el 2% indicó sentir mucha confianza.

De los encuestados que se autodenominaron como opositores, 22.8% afirmó sentir confianza en el ente electoral, mientras que 69.8% dijo no confiar. Del grupo de los no alineados, 9.8% afirmó sentir confianza, frente a un 76.1% que manifestó no sentir confianza en el CNE.

Por parte del oficialismo, 74% afirmó sentir confianza en el órgano electoral, frente a 19.7% que manifestó no confiar en el Consejo Nacional Electoral. 10% de los encuestados no supieron qué responder.

