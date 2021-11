OPINIÓN Introducción del Teléfono en Carora, julio de 1913 #15Nov

Se ha dicho hasta la saciedad que el invento del teléfono es el mejor negocio del mundo, y más aún cuando han aparecido los llamados teléfonos celulares y los teléfonos inteligentes, una tecnología que no pudo sospechar el escocés Alexander Graham Bell, quien le roba la invención del teléfono al italiano Antonio Meucci, un inmigrante que no tuvo dinero para registrar la patente de su genial invento en 1854, al que llamó teletrófono, o sea ¡22 años antes de que lo hiciera Graham Bell! Y no fue sino hasta el año 2002 cuando el Congreso de los Estados Unidos reconoce que el verdadero inventor del teléfono fue Antonio Meucci.

Primera Conexión Telefónica en Venezuela

¿Cuándo se Realizó la Primera Llamada Telefónica en Venezuela? Para el año de 1882, el telegrafista Gerardo Borges, instala una línea telefónica entre La Guaira y Caracas. Luego Guillermo Golding, monta una pequeña empresa que proporcionaba tres aparatos de teléfono, uno en Macuto, otro en Maiquetía y otro en La Guaira, luego comienzan a expandirse los primeros hilos metálicos sobre las casas de Caracas.

En 1883, el presidente Antonio Guzmán Blanco, firma un contrato con la Compañía Internacional de Teléfonos de New Jersey, Estados Unidos, para iniciar la primera instalación a gran escala de una red telefónica en la ciudad de Caracas. En 1930, poco antes de morir el tirano Juan Vicente Gómez, se crea la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), hasta ahora, el mayor proveedor de servicios de telefonía fija e internet en Venezuela.

El teléfono en Carora

En Carora, remota ciudad del semiárido larense, el prodigioso invento de Antonio Meucci llega mucho después que el del telégrafo, un invento que deslumbra a los venezolanos, dice Elías Pino Iturrieta, cuando es introducido poco antes de la sangrienta Guerra Federal, es decir en 1856.

El teléfono llega tardíamente a la ciudad del Portillo de Carora, pues no será hasta 1913 cuando comienza a estudiarse la posibilidad de instalarlo acá. La iniciativa la toman los particulares y no el Estado venezolano, un rasgo muy destacado de los emprendedores caroreños. Y tenía que ser un descendiente hebreo el que toma la iniciativa en tiempos iniciales de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Me refiero al caballero Julio Mármol Herrera, un judío sefardita cuya familia paterna venía de la ciudad de Coro y su madre era caroreña. Don Julio fue hermano de José Mármol Herrera, fundador del La Patria, primer periódico caroreño, nacido el 7 de octubre de 1875, y que lo encontramos como administrador del periódico caroreño Ño Morian en 1892, y como miembro del selecto y excluyente Club Recreativo Torres en 1913.

El Semanario Labor, órgano periodístico del bachiller José Herrera Oropeza da cuenta de esta iniciativa comunicacional privada en su edición del 27 de julio de 1913 de la siguiente manera:

«Empresa de Teléfonos«

El martes por la tarde llegaron procedentes de Maracaibo, estado Zulia, 20 bultos conteniendo alambres y accesorios para la empresa telefónica que unirá a esta ciudad de Carora con las poblaciones de Muñoz, San Francisco, Altagracia, Aregue, Ríotocuyo (sic) y Curarigua.

Nos informa nuestro estimado amigo don Julio Mármol Herrera, entusiasta colaborador de la empresa, y por cuyo órgano y dirección se hicieron los pedidos a los Estados Unidos, y que en todo este mes deben llegar los cincuenta más bultos restantes.

Tiempo es que se proceda a poner en actividad todo lo concerniente a los trabajos para la instalación de las líneas.

«Bien por el progreso de Carora»

De modo parecido a como fue introducida la imprenta en Carora en 1875, la que procedía de Maracaibo, de manera semejante llegaron a la ciudad también procedentes de Maracaibo los rollos de alambre y los accesorios para instalar le empresa telefónica de carácter particular.

Obsérvese que las líneas telefónicas habrán de conectar preferentemente con poblados del semiárido del extenso Distrito Torres: el pueblo de Muñoz contaba entonces con unos 5.000 habitantes, San Francisco era habitada por unas 3.000 personas, Río Tocuyo con 8.000 almas, Altagracia con 2.000, Aregue con 3.000 almas, y Curarigua con 5.000. Como hemos notado, los planificadores de la empresa telefónica no tomaron en cuenta para su expansión los poblados del hemisferio húmedo y lluvioso del Distrito Torres, tales como El Empedrado, el caserío de Quebrada Arriba, los pueblos andinos de El Jabón y San Pedro, que tenía 2.000 habitantes. Obviaron también a los poblados del semiárido torrense como Burere y Arenales y sus 3.000 lugareños cada uno.

A falta de datos podemos inferir que el equipo para instalar la telefonía en el Distrito Torres procedía de las compañías estadounidenses Bell Telephone Company y la Nueva England Telephone, creadas en 1877 por Graham Bell y que cubría a las ciudades de New York y Chicago. En 1889 se inventa la primera central automática de teléfonos, y en 1915 se produce la primera llamada telefónica transcontinental desde New York a San Francisco.

En 1903 la ciudad de Caracas era servida por la Venezuela Telephone y Appliances Company. En la ciudad de Mérida existía en 1911 una Compañía Anónima de Teléfonos del Estado Mérida, en tanto que en Carúpano se establece la Compañía Bermúdez Arismendi Benítez. Y Carora no quería quedar atrás en la idea del progreso de la filosofía positivista de entonces.

Solo nos resta decir que los particulares tenían más iniciativa que el endeble Estado liberal anterior al aparecimiento del petróleo, y que fueron los “godos o patricios caroreños” los que llevan adelante la iniciativa telefónica como la que de manera similar dará nacimiento a la Compañía Eléctrica en 1920. Es que los “godos” han ejercido una verdadera hegemonía ideológica y cultural en Carora, como la pensó Antonio Gramsci, pues ellos fundaron colegios de primaria y secundaria, clubes y asociaciones, dominaban los asuntos eclesiásticos, fundaron periódicos y revistas, crearon la Raza Carora y establecieron las grandes haciendas ganaderas en el suroeste del Distrito Torres.

El teléfono en el siglo XXI

El español Ignacio Ramonet plantea que el teléfono inteligente se ha transformado en la principal herramienta de las personas para estar conectadas e informarse de lo que sucede a su alrededor, contexto al que los periodistas y los medios de comunicación han tenido que adaptarse modificando sus contenidos, estructuras y, en general, la relación con sus audiencias.

De la misma manera, estas transformaciones tienen un impacto en la política. “Los periodistas no son más los intermediarios entre los representantes y los ciudadanos (…) Gracias a las redes sociales, un presidente le habla directamente a las personas, al menos es lo que pareciera”, dice, y propone que este realidad cambia completamente el vínculo entre ciudadanos y sus representantes.

Luis Eduardo Cortés Riera

