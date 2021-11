FOTOS Sara Schell: La joven promesa musical con sello larense #15Nov

“Volver a Sentir” es el título que bautiza el primer sencillo musical de esta venezolana quien con apenas 18 años de edad, está dando pasos firmes en el comienzo de su carrera demostrando su madera artística no sólo a través de su majestuosa voz, sino también de sus habilidades con instrumentos como el piano, violoncello, la guitarra y el ukulele.

Oriunda del estado Lara, tierra musical en donde se han formado importantes figuras que han dejado nuestro tricolor en alto como: Francisco Pérez Camacho, Franco Medina, Rodrigo Riera, Alirio Díaz o Gustavo Dudamel; Sara Schell no pudo ser la excepción y nació con ese talento típico de la sangre larense, que mostraba cantando desde que tenía uso de razón. “Creo que no hay un día de mi vida que no cante. Mi mamá me cuenta que desde pequeña tarareaba cualquier canción y que cuando me llevaba en la sillita del carro, yo iba atrás feliz cantando temas de Julieta Venegas, Fonseca o Juanes”, recuerda entre sonrisas la rubia venezolana de raíces alemanas.

En vista de que había un talento evidente que no escapaba ante los ojos de sus familiares y allegados, sus padres no dudaron en explotarle esas destrezas para ir descubriendo el poder y alcance de las mismas. Es así como Sara ingresa en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo en la ciudad de Barquisimeto cuando tenía apenas 5 años de edad, y recibe clases de teoría y violoncello durante 8 años. Este tiempo no sólo le permitió asentar sus bases musicales, sino que también logró ingresar en la Orquesta Infantil de dicha institución, con la cual tuvo la oportunidad de viajar al extranjero y representar a su país tocando en lugares como Washington y Perú.

De forma paralela, y conscientes del gran atractivo que la prodigiosa niña estaba demostrando por la música, los padres de Sara la inscribieron en clases de canto a los 8 años y a los 13 en clases de piano; instrumento que a ella se le hacía muy atractivo como un acompañante ideal para su voz al momento de cantar. Posteriormente, de una forma autodidacta y voluntaria, Sara ha curioseado con otros instrumentos como la Guitarra y el Ukulele, puliendo cada vez más sus habilidades y convirtiéndose paulatinamente en una artista mucho más completa.

Aunado a esto, y por si fuera poco, Sara Schell descubre que también es capaz de expresar sus emociones y las historias de terceros a través de la composición, y es así como escribe su primer tema cuando tenía 16 años. Hoy en día, ha ido desarrollando esa faceta con pasos firmes y ya posee un total de 8 temas en su haber, además de muchas ideas que actualmente están tomando forma para pronto convertirse en canciones.

El 2020 fue un año importante a nivel profesional para sus padres, por lo cual deciden emigrar a México y hacer vida en dicho país. Siendo esta tierra un lugar en donde las artes en general tienen tanta importancia, Sara no dudó en apuntarse en clases particulares para pulirse aún más en la guitarra, el piano y el canto, a la vez que iba aprendiendo sobre historia musical y armonía.

Inspirada por artistas que admira y con quienes ha aprendido a cantar desde pequeña como Franco de Vita, Rosario Flores, Juan Gabriel, Alicia Keys, Adele, Sam Smith y Julia Michaels; esta joven y guapísima mezzosoprano se encuentra en el inicio de su carrera musical de la mano no sólo de su padre, Erich Schell (quien ha sido una guía y un impulso para convertir lo que creía un “hobby” en una profesión); sino también de un talentoso equipo que está guiando su debut en la radio y la televisión de su país, para posteriormente llevarla a la internacionalización.

Su primer sencillo titulado “Volver a Sentir”, fue lanzado oficialmente en las radios a nivel nacional a mediados de octubre, y ha demostrado ser apenas el abreboca del talento vocal de esta venezolana con calidad de exportación. Esta balada romántica que se traduce como un delicioso paseo entre el pop y el flamenco, próximamente también se convertirá en un video musical que podrá disfrutarse en las diversas plataformas digitales.