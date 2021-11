Son titulares lunes #15Nov

La economía venezolana no da señales de ningún cambio después de la reconversión.



La Fiebre del oro en Amazonas ha devastado 5.265 km cuadrados de bosque y sigue en aumento.



Estudiantes y docentes en Delta Amacuro no asisten a clases tras contraer paludismo



Nueva Esparta: Gremio de enfermería abandona los hospitales para atender a domicilio por los salarios de hambre



Presidenta de Alimentos Cojedes fue detenida por llevarse ilegalmente 483 bultos de leche de los Clap



Denuncian ante observadores de la UE el uso de recursos del Estado para favorecer candidatos chavistas



CNE no aprobó el cambio de tarjeta de la MUD a favor de Uzcátegui por estar «fuera del lapso establecido».



CNE no aprobó el cambio de tarjeta de la MUD a favor de Uzcátegui por estar «fuera del lapso establecido



Según informó el presidente del ente electoral, Pedro Calzadilla, el CNE recibió la renuncia a esta candidatura por parte de Carlos Ocariz, pero no la del cambio de tarjeta por estar fuera del tiempo establecido, reseña El Nacional.



Vicente Díaz: “Eso no es cierto, Presidente Calzadilla. El art. 62 de la LOPRE no establece lapsos para cuando un partido se queda sin candidato por ausencia absoluta sobrevenida (renuncia, muerte, incapacidad).”



Un país desconectado: Mal servicio de internet mantiene a los venezolanos incomunicados.



Iván Simonovis calificó de montaje las acusaciones de Remigio Ceballos de sabotaje electoral.



Venezuela acusa de terrorismo a la niñera del Pollo Carvajal y un primo de su mujer. Llegaron el 3 de noviembre desde Madrid y están detenidos acusados de conspirar para atentar en la jornada electoral.



Padrino López ordenó la desactivación de los 23 regimientos de la Guardia del Pueblo



Pdvsa garantizará el suministro de gas combustible tras incendio en la refinería El Palito



Raúl Gorrín denuncia que con “pruebas falsas” la justicia de EE.UU. pretende vincularlo en caso de corrupción y lavado de dinero



Régimen de Maduro anunció el inició de vacunación a niños mayores de 2 años este 15 Nov



Chavismo celebra con bombos y platillos la «reparación» de una escalera mecánica del Metro de Caracas mientras el resto de las estaciones está que se derrumba



Corte de Florida rechaza solicitud de Alex Saab: Sus próximas audiencias serán presenciales



Detienen a un sujeto con vehículo pilotado a distancia cerca de la refinería de Amuay



Pdvsa: «Refinería El Palito continúa su actividad operacional»



Maduro: Acciones terroristas contra el CNE fueron coordinadas por Leopoldo López desde España



Leopoldo López a Maduro: El único atentado contra las elecciones lo ha ejecutado tu dictadura.



Familiares de detenido por volar dron cerca de Amuay desconocen su paradero. El joven fue detenido el viernes 12 de noviembre a las 3:00 pm, es fotógrafo de profesión y se dedica a hacer fotos de paisajismo.



Ciudad comunal en el Ávila es parte del ensayo político y parte protección de nuevos ricos.



Guillermo González: preso político por denunciar irregularidades en el aeropuerto de Maiquetía.



Suspenden clases presenciales por despliegue del Plan República para elecciones del 21 Nov.



Monitor Salud denuncia escasez de mascarillas y guantes en los hospitales de Venezuela



Niños mayores de 2 años serán vacunados contra Covid-19 a partir de esta semana, anunció Ejecutivo



Controlador aéreo fue acusado de revelación de información confidencial, terrorismo, asociación para delinquir e instigación al odio contra el Presidente, luego de denunciar ante sus superiores que un grupo de personas quería sacar aviones del aeropuerto de Maiquetía sin reportarlos



El periodista Eduardo Sapene recauda fondos para cubrir gastos médicos de su hija Michelle.



Casos de COVID-19 en Venezuela 845 nuevos casos y 7 Fallecidos



Asesinado efectivo de la PNB en Petare: lo acribillaron en su vehículo



Marquina: Que más de 4.500.000 pensionados y jubilados vivan con 1,54 dólares es un Récord Guinness



Dólar: 4,48 Bs/$ / Promedio Paralelo: 4,55 Bs/$ / Bitcoin 65,358.50 $6810:43

«Gracias por hacer historia»: venezolanos felicitan a los músicos de El Sistema por concierto para el récord Guinness



Controversia con respecto a la movilización de la cantidad de músicos para batir un récord.



No hay dinero para pagarle un sueldo digno a los músicos del país, pero sí para lograr la logística de movilizar a más de 12000 músicos.



Un país que carece de combustible, pero si tiene para el traslado desde todo el territorio nacional de esta cantidad de músicos.



Se rompen dos récords guinness en el país: el de la Orquesta más grande del mundo y el del pueblo más irresponsable del mundo.



En un país sacudido por tantas crisis; con los hospitales a reventar y sin insumos médicos para atender; Médicos mal pagados que con «sus uñas» tratan de salvar a los pacientes; Familias enlutadas por la pandemia que aún hoy está haciendo estragos



Marquina: Que más de 4.500.000 pensionados y jubilados vivan con 1,54 dólares es un Récord Guinness



Pero es el récord de nuestra responsabilidad como pueblo que aplaudimos tal evento. Que enviamos a nuestros hijos a exponerse. Aislando de nuestra conciencia cualquier relación con la realidad que vivimos.



Todos amamos a los niños del sistema de orquestas Simón Bolívar.



El régimen monta una actividad con estos niños a una semana de las elecciones regionales.



Entonces no importa que todos amemos a los niños y todos repudiemos al régimen, ahora estamos divididos sobre la pertinencia del evento.



Maria Corina Machado: Amo la música, pero la que sirve a la Libertad. Les digo que el récord trágico que rompemos cada día es el de la huída de compatriotas a pie por la frontera, el cierre de escuelas y la renuncia de maestros, el del hambre y el miedo a la guerrilla.



Es increíble la eficiencia del G2 en manipularnos.



La ultima masacre en la cárcel de Guayaquil deja 68 reos asesinados y 25 heridos



Elecciones en Argentina 2021: Gobierno perdió en 15 provincias y no controlará el Senado.



Alberto Fernández pidió diálogo a la oposición tras verse derrotado en legislativas



Cubanos en EEUU se reúnen en apoyo a las movilizaciones del 15 de Noviembre en Cuba como rechazo a la administración de Miguel Díaz-Canel.



La dictadura cubana comenzó a desplegar escuadrones de “boinas negras” en las horas previas a las protestas del 15 N.



Periodista cubana, Yoani Sánchez: “La palabra socialismo hay que borrarla cuando se habla de Cuba: esto es dictadura”



Dictadura cubana recrudece la persecución e impide salir de su casa a dos disidentes para evitar que se manifiesten



Régimen de Cuba restituye la acreditación de prensa solo a dos periodistas de EFE



España convoca al encargado de negocios de Cuba luego que la dictadura retirara credenciales a medio ibérico en La Habana



EEUU urge a Cuba a restituir todas las credenciales de los periodistas de EFE



La aprobación de Pedro Castillo en Perú cayó siete puntos, según encuesta de Ipsos



Presos de otras cárceles de Ecuador se niegan a comer en solidaridad con la masacre de Guayaquil



Rusia registró más de 1.200 muertes de COVID-19 por quinto día consecutivo



El hijo de Gadafi anuncia candidatura a presidencia de Libia #14Nov –



Más de 140 muertos tras explosión de una gandola de gasolina en Sierra Leona



Crece la preocupación en Reino Unido: La reina Isabel II volvió a cancelar una aparición pública



Alarma en Egipto: Una plaga de escorpiones dejó al menos tres muertos y 500 heridos



La aprobación de Biden cae a 41% debido a la expansión de la variante delta y la inflación. Yellen anticipa que la inflación en EE.UU. no se normalizará hasta finales de 2022.



Obispos de EEUU no criticarían a Biden por apoyo al aborto.



El hijo de Gadafi anuncia candidatura a presidencia de Libia



Dos fuertes terremotos de magnitud superior a 6 sacudieron a Irán



Austria se convierte en el primer país que aprueba confinar a personas no vacunadas



Polémica en China: Funcionarios publicaron lista de precios de órganos humanos



Dentro de los archivos ovnis del FBI: Cientos de avistamientos, aviones desintegrados y cuerpos extraterrestres6510:43

- Publicidad -

Tres detenidos por terrorismo tras explosión de coche en Liverpool



McDonald’s desata polémica en Brasil por adecuar baños unisex



España se clasifica para el Mundial de Catar de 2022 tras vencer a Suecia 1-0



Gatorade celebró sus 20 años en el asfalto caraqueño con más de 4.000 corredores



LigaFutVe



Est de Mérida 1-2 Dvo Táchira



Monagas 2-0 Dvo la Guaira



Lara 0-0 Caracas FC



Serbia se clasifica al Mundial de Catar 2022 al ganar a Portugal, que jugará la repesca.



España se clasifica para el Mundial de Catar 2022 tras ganar 1-0 a Suecia



conmovedora despedida de Yamaha a Valentino Rossi, su más grande campeón



Copa Superliga de Baloncesto



Spartans 73-59 Cocodrilos



Trotamundos 75-66 Diablos



Cangrejeros 62-68 Broncos



Hamilton gana en Brasil y se acerca a Verstappen tras una remontada memorable