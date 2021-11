OPINIÓN Se busca un Emprendedor: Suelta el Freno #16Nov

“Si cometen errores, no desmayen. Aprendan y recomienzen, corrigiendo la ruta»

Pier Sergio Trapani

Tienen que superar aquellos obstáculos que bloquean la idea.

La idea que tienen desde hace algún tiempo, en la cabeza y el corazón. Es la de llevar adelante una empresa completamente de ustedes. Este pensamiento los acompaña de día y de noche. Pero no logran todavía zarpar.

¿Cuáles son los bloqueos a los cuales se tienen que enfrentar los emprendedores hoy en día?

¿Cuáles son los frenos que impiden a los aspirantes a emprendedores, a concretar sus sueños?

El mundo no los está esperando. El mercado interno y global, ha dado y da tantas oportunidades al que quiere crear una empresa, pero la oferta de productos y servicios es enorme Si van con su idea, pequeños y esperanzados, delante del mercado lleno de colosos, no hay razón para no tener miedo. Para proponer nuevos productos o servicios, tendrán que buscar un nicho y un margen adecuado de ganancias. Por lo tanto, es necesario recabar la mayor cantidad posible de información sobre el mercado donde quieren entrar. Fuente importante de información, son las asociaciones de los diferentes sectores del mercado, para conocer investigaciones de mercado, datos económicos, requerimientos burocráticos, fuentes de financiamiento y posibles competidores. Inclusive les pueden pedir apoyo para: la formación, tutorías, apoyos de consultores y técnicos, relaciones con otros emprendedores, colaboración en la fase inicial, etc.

No tienen dinero o el que tienen no les alcanza. Un obstáculo casi insuperable es conseguir dinero. Los bancos cobran, cuando prestan un interés muy alto. El aporte de ustedes, la ayuda de sus familiares y amigos no alcanza. Por lo tanto se debe en primer lugar, subdividir el proyecto en fases sucesivas, ampliando poco a poco la base mínima inicial. Ustedes, en la casa con una computadora. Existen ayudas del estado en escala más reducida pero que puedan comenzar.

Muchas veces no se logra llevar adelante el plan ya concebido. Es difícil hacerse conocer, crear desde cero un nombre, reducir costos, fijar precios bajos. Pero todo esto no es sostenible en el tiempo. Tienen que crear un equilibrio entre los costos y los precios para sobrevivir. Se debe ser elástico y estar atento a proponer nuevos productos o servicios, para ir a la búsqueda de los requerimientos de los clientes y encontrar nuevos.

Deben estar dispuestos a innovar. Esto no significa necesariamente inventar. Pueden lograr la innovación, actualizando los procesos o mejorando los ya consolidados, haciendo más fluido un procedimiento ya en práctica. Y esto se ve por ejemplo, en la automatización para tomar las órdenes de un restaurante, desde una pantalla que se maneja con las manos o un celular.

Se deben crear relaciones y credibilidad. Se debe promover ustedes y la idea al mismo tiempo, en cualquier evento o lugar, en el que se encuentren.

Definitivamente, descubran el Steve Jobs que llevan por dentro. Comiencen con un papel en blanco, vacíen su mente, permítanse poder soñar. ¿Qué cosa ven en el futuro, para ustedes y la posible actividad?. Sueñen,

¿Por qué el mundo tiene necesidad del negocio que piensan?. Visión en, de cómo lo piensan lograr. ¿Por qué y para quién lo están construyendo?. Descubran las acciones de las cuales tienen necesidad para realizarlo y finalmente, pongan su mayor empeño y comienzan a trabajar.

Italo Olivo

www.iolivo.com