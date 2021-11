OPINIÓN Reflexión en positivo: Por el bien de todos #18Nov

El mensaje está muy claro, el llamado del alto porcentaje de personas de nuestro país nos invito a ser ciudadanos de primera y ha conocer bien nuestros derechos y deberes, saberlos transmitir ante los demás en forma practica, dando ejemplo y haciéndolo lo mejor posible y digno de ser imitado, actuar con prudencia que no dejen espacios para errores del pasado y hacerle honor a la oportunidad que se activa, en dar la acción buenos resultados, manejarlo con prudencia alejarse del pandemonio, trabajar mucho en aras del país, hablar menos y hacer mas; “hablar pasito pero con un garrote en la mano”, como dijo Churchill, no para golpear a nadie si no para usarlo como batuta para dirigir el país con armonía, los indicadores económicos no se proyectan bien mientras el camino se despeja después de ver la gran luz del túnel, la prudencia debe ser el principal indicador que debemos ajustarnos por voluntad propia antes que ajusten a uno, esto como una forma de sobrevivir a la crisis.

Después de los recientes acontecimientos que le ha devuelto el animo al hacedor apartando a los deshacedores, hay una invitación abierta a la confianza, a la estima, el derecho a pensar y hacer por si mismo y no lo contrario, el respeto y valor a la creatividad, todas estas aspiraciones jamás se quedaran en ilusiones deben estar protegidas y blindadas por la unidad y el respeto acompañados por el deseo de devolverle al país con creces todo lo que nos ha dado, esto por el amor de Dios, lo deseamos la gente de buena voluntad, es para todos y sin exclusión, somos todos unidos que con hechos reales y positivos, que no nos separe juntos debemos demostrar al mundo que si somos capaces de ser creativos y vivir en simbiosis de hermandad donde seamos ejemplo de admiración y respeto ante el mundo borrar eso que dijo Cotepa: “Delgado estamos en tiempo de desprecio” por favor ya no eso quedo atrás.

A pesar de la crisis generalizada en que se encuentra el país, la voluntad de hacer las cosas bien esta por encima de todo y eso es lo que hoy abunda dispuestos hacer de tripas corazones como decía mi abuela, pero el país pronto se recuperara en lo moral, espiritual, sentimental y económico, aspiramos a que mas temprano que tarde sean eliminados de nuestro vocabulario la palabra crisis aguda por pequeñas dificultades solucionables con ideas positivas que abran la puerta a la creatividad y todos aportemos a buscar la salida al conflicto confiando en la sabiduría de la gente de paz y son millones de gente de este país que no desean mas conflicto y añoran un hogar libre de peligro, un trabajo digno, abundancia para todos, un país respetuoso y prospero.

Lo lógico es desprenderse de lo que no funciona esto lo digo sin alusiones personales pero es lógico y lo que ha pasado es valido para todos, que las cosas funcionen con ideas propias con criterios firmes, uniendo esfuerzos, pensar con voz propia y ser yo soy lo que son mis acciones y al servicio de mi país, todos aspiran que el camino andado sobre pase lo que el país y su gente desea con ansiedad, a los que dirigen a Venezuela se les recuerda un mensaje que nos dejo Einstein, que hoy viene a la medida cito: “No podemos resolver los problemas recurrentes, lo mismo si lo que buscamos son resultados diferentes”. Fin de la cita.

…Unidos todos por la Paz, la Convivencia, el Respeto y la prosperidad de nuestro país……

José Gerardo Mendoza Durán

