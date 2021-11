OPINIÓN Visión de Frente: Apunta y descarga – Tu voto es letal #18Nov

Los demócratas venezolanos hemos caminado en círculos durante veinte años buscando salir de la miseria y el oprobio comunista. En nuestro empeño libertario hemos transitado diferentes rutas, incluidas las de la confrontación a pecho descubierto en mitad de la calle retando a los fusiles con la verdad de nuestras convicciones y el escudo sagrado de nuestra fe.

Imbéciles, injustos y desubicados quienes acusan a nuestro valeroso pueblo de ser conformistas y cobardes y que por su quietismo ante la dictadura, se ha entronizado el mal entre nosotros. A quienes esto dicen hay que recordarles a nuestros mártires, los centenares de muertos y heridos en las protestas, a los torturados, a los presos políticos, a los exiliados y a los millones de compatriotas que cansados de luchar en tierra propia trasladaron sus sueños fuera de nuestras fronteras. Somos un pueblo bravío y noble, a ningún reto le hemos dado la espalda y con todo de estar en desventaja ante los lances de la torva barbarie que controla las armas, seguimos de pie luchando sin temor ni arredro contra la injusticia criminal que ha hecho nido en territorio patrio,

Ahora estamos en el escenario de nuevas elecciones regionales y necesitamos valor y coraje para vencer nuestras dudas sobre participar o no. Quisimos en etapas anteriores enfrentar el destino esperando una incursión militar de países aliados y en su apoyo millones de compatriotas llenaron espacios públicos con la intención de celebrar la causa de la libertad como conquista universal de todas las naciones de la Tierra. Pero fueron quimeras y ahora debemos tener el valor de reconocerlo y asumir que el camino democrático no tiene arma más poderosa que el voto y es con el voto como podemos apuntar y disparar contra los tiranos que controlan nuestras vidas.

Pero no debemos sentir que fracasamos cuando anteriormente no participamos. No fuimos a elecciones presidenciales en el 2018 porque fueron convocadas por una instancia ilegitima como la Asamblea Nacional Constituyente y en eso fuimos apoyados por 60 Republicas Democráticas, por ello tenemos un Presidente Interino, Juan Guaidò que está representado en las negociaciones en Méjico de igual a igual contra el usurpador. No fracasamos, contamos con respaldo internacional, amplio y profundo respecto a la ilegitimidad del régimen. No fuimos derrotados, ellos siguen bajo control territorial pero están aislados del concierto de naciones democráticas del planeta.

No fuimos a elecciones parlamentarias del 2020 y la abstención fue del 70 por ciento, eso ha convertido a la Asamblea Nacional en un órgano sin presencia política, sin prestigio, muy pocos son los diputados que se conocen y dicen algo sobre la problemática actual o sobre el destino del país. No tienen representatividad. La Asamblea Nacional no es otra cosa que una extensión o departamento normativo del Ejecutivo Nacional usurpador. Tampoco perdimos.

En estos dos procesos electorales el abstencionismo tuvo un motivo y produjo un resultado beneficioso para las fuerzas democráticas al patentizar la deslegitimación del actual mando ejecutivo por un Presidente reconocido como usurpador por la mayoría de las naciones del mundo y un órgano legislativo que palpablemente no cumple con su función básica de ser vigilante y contralor del ejecutivo, para convertirse al contrario en obediente apéndice del mismo.

La situación de ahora es diferente, pues no se trata de elegir órganos nacionales, sino fuentes de poder diseminadas por todo el territorio nacional: gobernaciones y alcaldías que de ser mayoritario el voto opositor serán nefastas para el régimen opresor, pues el fraude de designar “protectores” en esos espacios que pierda, ya no será posible debido al cerco que significa una gran cantidad de estas áreas de poder en manos de la oposición. Ante la idea de que votar significa legitimar a la dictadura, creemos lo contario: votar masivamente en contra de ella demuestra la debilidad de su arraigo popular y la fuerza indetenible de las ansias de libertad del pueblo venezolano.

En las elecciones regionales y municipales necesitamos demostrar a nuestros aliados que somos mayoría, que los demócratas somos el componente básico, esencial, inmensamente mayoritario de Venezuela. Hay condiciones logísticas para la defensa del voto, hay observación internacional, no son perfectas, pero si suficientes para cobrar el triunfo y para detener al oficialismo en las trapisondas que acostumbran. El régimen cuenta con nuestra abstención, en eso ha trabajado ha invertido millones de dólares en manipularnos, en fomentar nuestra desesperanza. Necesitamos vencer esas trampas que nos han puesto. Debemos salir a votar. Apuntemos electoralmente al corazón de la dictadura, disparemos nuestro voto al centro medular de sus miedos. No podemos fallar. Somos valientes, somos nobles, somos luchadores y nos toca demostrarlo este 21 de Noviembre votando contra los tiranos. Apunten y descarguen, el voto es letal para los tiranos.

Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez