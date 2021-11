Son titulares jueves #18Nov

Ley seca y prohibición de porte de armas regirán en Venezuela desde el 19 Nov



Sector Turismo pide extender flexibilización hasta enero 2022



Ciudadanos reportan nuevo bajón de luz en 11 estados del país.



Ocariz insiste en que su renuncia fue oportuna e invita a votar por la Unidad



CTV exhorta a los trabajadores a utilizar el voto el 21N como instrumento de lucha por la democracia.



La empresa Aluminios Nacionales S.A. (Alunasa), propiedad el Estado de Venezuela, despidió este martes a todos los trabajadores de su planta ubicada en Costa Rica y anunció el «cierre total de operaciones».



Informe Socias: Desde noviembre hay un inusitado crecimiento en la economía que durará hasta enero y será frenado por la pandemia.



Iván Simonovis: Venezuela es el territorio más apetecible para cualquier estructura criminal



«Me arrancó las uñas y torturó a mi mujer»: Revelador testimonio durante audiencia de Requesens



Durante la audiencia del 11 de noviembre, el primer teniente (r) Richard Alemán denunció que ha sido víctima de torturas como golpizas, descargas eléctricas, asfixia, ahogamientos y abuso sexual por parte de funcionarios de la DGCIM, reseña Tal Cual.



Tal Cual: El primer teniente Reinaldo Finol denunció las múltiples torturas de las que ha sido víctima en manos de la DGCIM, como parte de los intentos para inculparlo, al igual que al estadounidense Matthew Jhon Heath, en presuntos actos de terrorismo.



La UE renovó por un año las sanciones a los violadores de Derechos Humanos en Venezuela. Sólo pueden revertir si hay avances democráticos.



Chavismo recibió al nuevo encargado de negocios de España en Venezuela



Candidato en Bolívar abofeteó a Americo De Grazia frente a la jefa de la misión de la UE.



Trabajadores de la salud denunciaron que el régimen de Maduro pagó solo seis dólares de aguinaldos



Observatorio de Universidades: En Venezuela el 48% de los docentes comen una o dos veces al dia



Carreteras bajo dominio de la delincuencia: asaltaron un bus en la vía El Guapo-Caucagua e hirieron al conductor



La gran estafa del chavismo con el tercer puente sobre el río Orinoco tras 15 años de su anuncio



Acusan de presunto terrorismo y otros dos delitos a fotógrafo detenido en Amuay.



Maduro admite ‘fallas’ en el mantenimiento preventivo del transporte en todo el país



Jubilados de Cantv y Movilnet cobraron 42 bolívares de utilidades



Menos del 50% de los larenses estimaría votar este próximo 21 N



Datanálisis asegura que si solo vota el 40%, el chavismo es la mitad o un poco más



Industriales y artesanos cuestionan voracidad fiscal y exoneración de impuestos a importaciones



Protestan en Amazonas con quema de cauchos por servicios públicos



Protestan por falta de gas en Tucupita



Familia del DJ venezolano fallecido en Aruba claman justicia



Venezuela confirma 918 nuevos casos por COVID-19 y 9 fallecidos



Sudeban: No habrá actividades en la banca el lunes 22 de noviembre por ser feriado bancario



Conindustria: Capacidad utilizada de la industria se ubicó en 23% en el tercer trimestre



Asdrúbal Oliveros: Venezuela podría estar saliendo de la hiperinflación en el primer trimestre del 2022



Carlos Naranjo: el médico venezolano que atendió al presidente de Chile. El otorrino de 46 años es nativo de Maturín, estado Monagas, de donde partió en 2017 a Santiago de Chile.



Centros comerciales aprovechan la flexibilización para sumarse al Black Friday



Trabajadores de la salud recibieron 27 bolívares de aguinaldos



Dólar: 4,53 Bs/$ / Promedio Paralelo: 4,76 Bs/$



Ecoanalítica: 65% de las transacciones en el país son en dólares



Monitor Salud registra 442 casos de covid-19 en sector salud de Venezuela durante el mes de noviembre



Riesgo en producción agrícola en Venezuela cercano al 60%



Súmate denuncia que el CNE acredita ilegalmente a militantes de partidos como miembros de mesa



Square Inc. ha afirmado que su objetivo es ayudar a que Bitcoin se convierta en la moneda nativa de Internet.5911:09

El País: La red que saqueó Pdvsa cobró en Andorra 216 millones de dólares en comisiones de un contrato de seguros



«Hemos llegado a un tope en la dolarización»: Ecoanalítica pronostica avances en la incorporación de la banca



Ecoanalítica: Liquidez en dólares es seis veces mayor que los bolívares en efectivo existentes



Las acciones de Target Corporation caen un 5,3% a esta hora, llegando a los $252 por acción.



Colombia recibirá préstamos por $800 millones para ayudar a migrantes venezolanos que huyen de la dictadura chavista



Decomisan en Colombia una tonelada de cocaína que iba a ser enviada a España



Fiscal federal de Argentina pide juicio oral contra Cristina Fernández en sus causas de lavado de dinero



“La situación es dramática”: Angela Merkel pidió imponer restricciones en Alemania antes que se saturen los hospitales por el COVID-19



Rusia registró nuevo récord de muertes por covid-19 con 1.247 decesos



Europa es el único continente donde aumentan las muertes por Covid-19, según la OMS



Estudio determina que vacuna de refuerzo de Pfizer brinda protección de casi 10 meses



España. La Audiencia Nacional ordena a la Policía investigar los pagos de Venezuela a los fundadores de Podemos. El juez ordena a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal rastrear el pago de $142.000 dólares a Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez a través de la empresa Viu.



El chamán de QAnon deberá cumplir 41 meses de prisión por el asalto al Congreso de EE.UU.



Boris Johnson advirtió a Rusia por su “aventurismo militar” en la frontera con Ucrania



Próxima audiencia de Alex Saab será en enero de 2022



Gobierno de Bolivia deroga polémica ley y pide suspender el paro



El jefe de Evergrande vende casas y jets privados por valor de más de 1.100 millones de dólares para mantener la empresa



El Gobierno de Brasil busca un acuerdo con Elon Musk para llevar internet a la Amazonía remota.



Extraditaron al empresario Carlos Mattos de España a Colombia tras ser solicitado por el «caso Hyundai»



Biden impulsará un “boicot diplomático” a los JJOO de Invierno de Pekín



Steve Bannon se declara no culpable de desacato al Congreso de EEUU



Reportan al menos un centenar de detenidos en Cuba durante las protestas



Activista cubano Yunior García llegó a España con su esposa tras tres días desaparecido



Cuba niega haber acordado con España la salida del activista Yunio García.



Isabel II reapareció en público tras varias semanas de reposo



Biden pidió investigar si las petroleras están subiendo precios de la gasolina ilegalmente en EEUU



Suiza permitirá las bodas homosexuales desde el 1 de julio de 2022, tras la aprobación de un referendo



La OPS reveló que la mitad de la población de América está vacunada contra el COVID-19



Autorretrato de Frida Kahlo se vendió por más de 30 millones de dólares, un récord latinoamericano



La Fiscalía se opone a que testifique Hugo “El Pollo” Carvajal en el caso Neurona, como pedía Vox



Elecciones presidenciales de Chile: Los siete candidatos que aspiran a suceder a Piñera en un proceso colmado de escándalos



Podría enfrentar 20 años de prisión: Mujer agredió a una asistente de vuelo que le pidió a su marido que se pusiera la mascarilla



Jefa del Comando Sur de EEUU sostuvo encuentro con Ministro de Defensa colombiano.



Apple venderá piezas y herramientas de iPhones y Macs para repararlos en casa



Antonio Banderas: «Siempre he cantado, pero no he querido una carrera como cantante»



El guante de Meta que permitirá a las personas tocar objetos virtuales como si fueran físicos



Instagram comienza a pedir selfies en video para verificar la identidad de los usuarios



Rubén Blades es homenajeado como la “Persona del Año” de los Grammy Latino



Spotify llega por primera vez a Venezuela



Artistas venezolanos suman 20 nominaciones a los Latin Grammy 2021.



CMB declaró que el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez «es el boxeador del año».



Crece el escándalo por el abuso sexual a Peng Shuai: la tenista china sigue desaparecida y Naomi Osaka se sumó a la campaña por su paradero.5611:09

Roger Federer confirma que no volverá a jugar hasta el próximo verano.



César Farías denuncia que recibe amenazas: «Excedieron los límites».



LVBP



Lara 1-2 Aragua



Anzoategui 6-11 Caracas



La Guaira 4-6 Zulia



Bravos 6-13 Magallanes