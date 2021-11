Capriles: La oposición obtiene el mejor resultado electoral que no se observaba desde hace 17 años #23Nov

El dirigente político Nacional Henrique Capriles Radonski, en una transmisión en vivo que ofreció en sus redes sociales, dio a conocer un balance de lo que fue la jornada electoral de este 21 de noviembre, en donde explicó que los resultados obtenidos han sido los mejores para la oposición desde hace 17 años a pesar de la dispersión del voto.

Resaltó, que el domingo quedó claro que el país no es madurista. “Ellos no son mayoría y ellos quieren tratar de hacer creer que es diferente, el régimen tenía dos objetivos, el primero de ellos era evitar que los venezolanos salieran a las urnas electorales y la otra hacer creer que falta una estructura y eso sin apasionamiento hay que reconocerlo, no lo podemos obviar”, enfatizó.

Detalló, que hasta el domingo, los factores de oposición no tenían más de 30 alcaldías y el domingo se ganaron 117 municipios, lo que representa que si hubo venezolanos que sí ejerció su derecho al voto.

“Extrañamente en este proceso electoral no se puede votar en el exterior, y eso es un derecho que deben tener todos los venezolanos, las condiciones electorales se realizaron bajo una normativa fuera de contexto, donde no se puede hablar de 21 millones de electorales, hay que restar los casos en donde no se pudo votar, en el país siempre se habla de un 20% de abstención y si hubo 9 millones de venezolanos que se manifestaron”, precisó.

Enfatizó que, no es verdad que hay una victoria de abstención, lo que si es necesario asumir que hay una deserción del voto producto de la falta de estructura, si eso se fuese logrado el mapa electoral hoy fuera diferente y el escenario en estados como Falcón, Mérida, Lara, Amazonas, Táchira, Portuguesa, Guárico.

“En ese sentido se le siguió el juego al régimen, si un candidato sabía que iba en un tercer lugar porque restar la oportunidad y seguirle el juego a la dictadura de ir perdiendo espacios, eso es de reflexionar y cambiar«, refirió.

Por último resaltó que urge en el país un proceso de exploración y estructuración interna, “hoy no hay dueño de la oposición, no hay líder, lo que sí sería muy lamentable, haciendo una lectura cruda, por nuestros propios, el domingo quedó claro que el país no es madurista no lo son y debemos consolidarnos, los números nos dan detalle de eso”.