Gil Yépez: La revolución ha perdido el 75% de su identificación política y gana por abstención o división de la oposición #23Nov

El régimen revolucionario ha perdido el 75% de su identificación política, ya que de 40% de identificación que les dejó Hugo Chávez, en estos momentos solamente tienen un 11%, reveló el Sociólogo y director de la encuestadora Datanálisis, José Antonio Gil Yépez al ser consultado en torno a los resultados electorales del 21N

Recomienda a Maduro, “que no puede seguir rodeado por una cantidad de incompetentes, que han mal manejado los dineros públicos en tantas gobernaciones y alcaldías, que agarren ese rábano por las hojas y lo arranquen de una vez, que asuman que no pueden ser un régimen de bates quebrados, que gana por abstención y por división de la oposición”

- Publicidad -

Estima que la presencia de Fuerza Vecinal en este proceso, se debe a que ha demostrado que se ocupa de los problemas de la gente y que puede convertirse en una “tercera vía” desde el punto de vista político para el futuro.

Fuerza Vecinal con la gente

“Fuerza Vecinal está mostrando la cara que más le preocupa a la población, que es la cara de quien se ocupa de los problemas que afectan a la población y esos alcaldes de esta organización, han tenido una trayectoria en las encuestas de mejor evaluados por su gestión que los alcaldes chavistas”, afirmó.

Afirma que Fuerza Vecinal tiene un capital político que es suyo, indicando que el G4 cometió el error de botarlos de los partidos, porque ellos plantearon que la gente debería participar electoralmente, en las elecciones de alcaldes y gobernadores anteriores, ellos insistieron en votar y ahora ratifican su liderazgo, su buena gestión, el haberse ocupado de la gente, señalando como ejemplo el caso de Gustavo Duque que se puso abrir unos pozos profundos para darle agua a la gente, es un rey en Venezuela.

“Yo creo que ese es el mensaje de Fuerza Vecinal, que representa a un grupo que se ha ocupado de la gente y ha tratado de hacer una buena gestión”, dijo Gil Yépez.

Partidos sólo para elecciones

Por otra parte, el analista señala que causa muchas dudas y es muy incómodo ver los resultados tan pobres de todos estos partidos que presentaron candidatos en todas las gobernaciones, para sacar una nimiedad de votos, porque la mayoría de estas personas son gente que no se ha ocupado del votante, ni del problema de la población, sino que aparecen en épocas de electorales y los que quedaron de terceros dentro de la oposición, van a pagar un costo político importante por haber “echado a perder” un triunfo que se podía obtener sumando los votos opositores en muchas jurisdicciones.

En torno a la implementación de los protectorados, en aquellas entidades donde han ganado candidatos de la oposición, Gil Yépez, no cree que sea necesario y menos ante una coyuntura donde ha tenido a unos veedores internacionales de primera categoría, “no creo que sea necesario mostrar una cara tan inconstitucional, tan medieval, como montar una protectorados en los estados, no ha ocurrido con las alcaldías, pero pudiera pensarse en eso”.

Ocuparse de la gente

Advierte el director de Datanálisis es que el gran reto de la oposición es, primero, ocuparse de la gente y no caer en el pleito, este fue un gran error político, el haber contrapunteado con Chávez y luego con Maduro permanente, como si la gente comiera pleitos, agregando que la principal razón que define a un independiente políticamente o a un Ni Ni, es la aversión al pleito y la falta de propuestas a soluciones concretas a los problemas de la gente.

“Váyanse por ahí, abandoné el pleito político, hay que acompañar a la gente en forma permanente, en lugar de estar apareciendo cuando hay elecciones y hay que organizar a la población para que haga algo por sí misma, eso es ir más allá de esa dádiva de repartir comida, que le funcionó a Chávez porque tenía dinero y porque tenía un cierto carisma atraía a la gente, pero que la principal razón por la cual la gente se identificaba con Chávez, era utilitaria, era porque había una realidad que le daba una esperanza que le dieron. Creo que la situación está planteada claramente, para que se formule una especie de tercera vía, donde los políticos que quieran sobrevivir en Venezuela y significar algo en la historia de este país, serán aquellos que se ocupan de la gente, no del pleito político y que organicen a la gente para que esta se pueda ayudar y ellos apoyarlos si necesitan su ayuda, creo es el gran momento de aquellos que perdieron, que han tenido trayectoria de trabajo social, es el momento más excelente en el que hayan podido estar presentes y de formular esa tercera vía, que no es estar contrapunteando entre gobierno y la oposición, porque la gente lo que se pregunta es con qué se come eso”.

Por otra parte, advierte que para cualquier escogencia de candidatos, hay que recurrir a primarias o a las encuestas, pero lo primero es dejar de llamarse oposición, para llamarse Unidad Democrática, porque uno no se puede definir a sí mismo en negativo.

“Creo que sin que haya grandes renovaciones por la edad, por el tiempo que tengan en política o por los cargos que hayan desempeñado, son personas que han tenido una trayectoria como gobernantes, que los evalúa dentro de estas circunstancias graves que vive Venezuela mejor que el promedio, entonces allí hay algo de esa explicación, de esa renovación, aun cuando le puedan poner unas comillas”, aseguró.

No es descartable revocatorio

Explique que el hecho que para un revocatorio la oposición no se tenga que poner de acuerdo para escoger candidatos, sino que simple y llanamente el candidato es Si o NO, son dos candidatos, el del régimen que es el que dice no revocar y el candidato opositor que dice Sí Revocar, entonces esto allana un camino para el que tenga un potencial, y hoy en día sigue teniendo un potencial de un 80% que representan el 84% de las personas que dicen que la gestión de Maduro es negativa y el 77% dice, según la encuesta de Datanálisis en octubre, que dice que prefiere que el oficialismo cambiará en este mismo año o en el 2022 con revocatorio.

“Entonces la mesa está servida desde el punto de vista de ese potencial político. Ahora, vamos a ver cómo reacciona este señor, si Nicolás Maduro y el PSUV se entienden con la empresa privada, reactivan la economía, inclusive mejorando sus propios pasos, añadiendo medidas adicionales a la liberación de los precios, del tipo de cambio y a la reducción de aranceles, que tuvo un efecto mágico, de la noche a la mañana se llenan los anaqueles y empeño la rueda económica a funcionar y lo estamos viendo, hay posibilidades que este año termine incluso con un – 1 o un + 1 o +2, dependiendo de las hipótesis que se tejan para rematar, pero ya eso no es perder el 27% del PIB en un solo año, como ocurrió en años anteriores.

Para el año 2022, hay proyecciones que hablan hasta de un 8% de crecimiento, entonces ¿qué es lo que falta? Señor usted promovió una Ley Anti Bloqueo, dónde están las privatizaciones parciales o totales que se desprende esa Ley Antibloqueo; dónde está la reforma de la Ley de Hidrocarburos, para hacer más atractivo el negocio petrolero en Venezuela a los inversionistas extranjeros, que es necesario, porque Venezuela tiene los impuestos y las regalías más altas del mundo y a esto, más un país convulsionado, más un vecino complaciente como Guyana y Colombia con las inversiones extranjeras no van a venir a botar la plata en Venezuela, cambia esa Ley; donde está el proceso de descentralización, el régimen le tiene que soltar las riendas a sus gobernadores y alcaldes, a sus propios gobernadores y alcaldes y exigirles, ya vimos algunos atisbos de esta exigencias cuando sacaron a la Alcaldesa de Caracas a Erika Farías y no le dejaron llegar a su final, cuando sacaron a Marcos Torres de la Gobernación de Aragua lo sacaron por malo, ese es un tremendo mensaje, entonces continúen con ese mensaje, señores ustedes no pueden seguir rodeados por una cantidad de incompetentes, que han mal manejado los dineros públicos en tantas gobernaciones y alcaldías, que agarren ese rábano por las hojas y lo arranquen de una vez, que asuman que no pueden ser un gobierno de bates quebrados, se gana por abstención y por división de la oposición, no puede ser un proyecto, y que de un 40% de identificación partidista que les dejó Chávez hoy están en 11%, han perdido el 75% de su identificación partidista”, afirmó Gil Yépez.

Advirtió que, si no se quieren enfrentar al revocatorio, volteen esto, en seis meses lo tienen volteado, empiezan a mostrar cómo es que se están deslastrando de tantas cantidades de empresas del régimen que solo son focos de ineficiencia, de mala imagen para el régimen y de corrupción, afirmó en el Circuito Éxito 99.9 FM.