Confirman detención de jueza que juramentó a la nueva alcaldesa de San Juan #30Nov

Voceros de la alcaldía del municipio Roscio, en la capital de Guárico, se solidarizan con la Jueza que juramentó a la nueva alcaldesa Sulme Ávila la semana pasada.

La nueva autoridad civil del municipio recurrió a este recurso legal ante la negativa de los nuevos concejales municipales de no presentarse y se basó en el artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Anderson Tovar, en representación de la alcaldesa, declaró que “en nombre de nuestra alcaldesa queremos solidarizarnos con la doctora Esthela Carolina Ortega, madre, mujer de este municipio, profesional del derecho, jueza por más de 15 años, adscrita al poder judicial”, expresó.

Tovar señaló que “la doctora presuntamente ha sido detenida en la ciudad de San Cristóbal bajo el grado de la presunción de que ella no cumplía funciones como jueza activa”.

El vocero aclaró que ellos desconocen cuál es “el estatus interno dentro del Poder Judicial de la doctora Ortega. Desconocemos si estaba o no estaba en función”.

Tovar asegura que ellos notificaron al tribunal para que enviara un juez a la juramentación de la nueva alcaldesa y se delegó a la doctora Esthela Ortega.

“Apoyado en las leyes, en función de esto nos basamos, es un acto legal. Queremos rechazar cualquier persecución que vaya en contra de la mujer”.

Cabe destacar que el periodista Orlando Medina confirmo la detención de la jueza Ortega en el estado Táchira y se esperaba que sea trasladada entre martes a miércoles a un tribunal en la ciudad de San Juan de los Morros, sin que conozca hasta los momentos qué delitos se le imputan.

El supuesto delito

Vale recordar que la tarde del jueves 25 de noviembre la nueva alcaldesa del municipio Juan Germán Roscio, Guárico, Sulme Ávila, denunció que fue atropellada, junto a sus directores, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), mientras esperaba en el despacho de la alcaldía.

“Terminé mi acto y me dirigía a mi hogar y me dijeron que la ex alcaldesa me esperaba en el despacho, subí al despacho, me dejaron esperando cuando entró una comisión del DGCIM a quitarnos cédula, a atropellarnos y a empujarnos, se llevaron presa a una persona de protocolo, andan buscando a la juez que me juramentó para mandarla presa y a mí me querían llevar presa y le dije llévenme, si es así, llévenme”.

La alcaldesa señaló en su momento que no entienden por qué los trataron así, ya que el acto de juramentación lo realizó con asistencia del pueblo y una juez, ante la negativa de los concejales del oficialismo de juramentarla en la cámara municipal donde ellos son mayoría.

Por su parte, los ediles del PSUV declararon que la cámara se instalaría este miércoles 1 de diciembre y en ese instante le tomaría juramento a Ávila como nueva autoridad del municipio capital del estado Guárico.

