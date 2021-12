Fallece productor de telenovelas Arquímedes Rivero #2Dic

Durante la mañana de este jueves, falleció en Miami el actor y productor cubano de telenovelas y radionovelas, Arquímedes Rivero. Tenía 91 años. Nacido en Pinar del Río, Cuba, marcó una época estelar en las ondas hertzianas y en la pantalla chica de Venezuela y de su país natal.

La información fue divulgada por el periodista Roger Izzedin, quien fue citado por varias personalidades en Twitter, entre ellos, Esteban Trapiello y la comunicadora social Carmela Longo.

Me entero por mi querido Roger que Arquímedes Rivero se fue con su madrina, con su esposa y Frijolito. Siempre se le recordó como el célebre "Martín Valiente, el ahijado de la muerte". Pero su aporte a la telenovela venezolana fue incalculable. QEPD — CarmeLa Longo (@carmeLaLongo) December 2, 2021

A lo largo de su carrera, Arquímedes Rivero, quien residió los últimos años de su vida en Doral, Miami Dade, sumó éxitos en Radio Rumbos, Radio Continente, Radio Caracas Televisión y Venevisión.

«Todo comenzó también en Pinar del Río, en el grupo radio-teatral que formamos en esa ciudad. A los 16 años me dieron el papel de galán joven en una novela radial y a esa misma edad comencé a trabajar como locutor. Tres años después, me fui para La Habana, la capital de mi país, mi gran aspiración. Tuve la suerte de participar en otro casting y ahora sí, gracias a Dios, me asignaron un personaje importante en un programa de aventuras, muy oído, llamado Los Tres Villalobos. Si mal no recuerdo, creo que me dieron la interpretación de Machito, el menor de los tres hermanos Villalobos”, relató en su momento en una entrevista.

“En 1954 fui invitado a Venezuela por unos familiares que vivían en ese bello país. Me gustó tanto Caracas que tomé la decisión de quedarme a vivir en ese paraíso. Como en Cuba había tantos actores y se ganaba poco dinero, decidí establecerme en Caracas, donde me contrataron en Radio Rumbo. Aquí hicimos la famosísima radionovela Martín Valiente, el ahijado de la muerte, entre otras inolvidables que hicieron historia en la radio venezolana”, contó Arquímedes Rivero.

En aquella época, ya tenía un camino recorrido en las radionovelas cubanas al lado de figuras como Celia Cruz y Gina Cabrera.

A finales de los años 40 se mudó a La Habana y se sumó al cuadro dramático de R.H.C. Cadena Azul. Luego, fue galán de Gina Cabrera en C.M.Q. Radio y perteneció al elenco de El suceso de día, un programa donde Celia Cruz actuaba y cantaba coplas.

También participó en las películas Cuando las mujeres mandan (1950) y Bajo el cielo habanero (1951). Pero antes de eso, en 1948, interpretó al médico de Don Rafael del Junco en El derecho de nacer, sin imaginarse que unos años después haría el personaje de Albertico Limonta en la versión venezolana.

Otro personaje que hizo en Cuba fue el de Eduardo Chibás (líder del Partido Ortodoxo), en su etapa juvenil, en una serie sobre su vida. También trabajó Panamá y otros países de Centroamérica como Costa Rica, Nicaragua y Honduras.

Fue contratado en 1969 por Radio Caracas Televisión, donde produjo decenas de telenovelas y figuró entre los responsables del éxito de La usurpadora, Doménica Montero y La indomable, entre otros géneros dramáticos.

A partir de 1988, se unió a las filas de Venevisión, también en la calidad de productor de telenovelas.

“Fueron muchos años en plan estelar. Fue una época de oro en ese país que tanto quiero y recuerdo, la Venezuela de mis triunfos”, dijo Arquímedes Rivero.

Estuvo casado por más de medio siglo y fue padre de cinco hijos. De ellos, la única que heredó su afición a las historias de amor fue su hija Omaira, quien fue dialoguista de Gata salvaje, Pecadora y Amor comprado, entre otros trabajos.