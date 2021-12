OPINIÓN Reflexión en positivo: Quienes tienen el privilegio del saber también tienen el deber de actuar #2Dic

Una vez ya las pasadas elecciones por supuesto nada relevante que solo marcan las actuaciones en negativo y saca a la luz pactos diabólicos que tampoco conducen a lo que un país noble se merece; cabe aquello en que si se repite las mismas cosas para corregir lo que no está bien el error es doble y con nada ayuda a lo deseado; por tal la gente de buena voluntad que claro que si existe y esta alerta a combatir hasta con el poder de la mente para salir de esta terrible crisis que de no darle un parado cuanto antes el mal será irreversible, pero como ningún país se acaba debemos convencernos que hay muchos valores aun dispuestos a aportar por Venezuela a corto y largo plazo, donde si ven una nación, aun una potencia, con personas con deseos de superación y responden con dignidad y aportes positivos a las tantas calamidades dificultosas, hoy sometidos donde parece que desaparecieron los poderes, aparte el pensamiento, la creatividad, la esperanza; ¡ claro que no es así! hoy día todos unidos y en forma monolítica desprendido y con amor por la patria, que no dudemos que hay de todo, que todo no puede ser desidia y maldad.

Somos Venezolanos para que acompañemos a los que desean, puedan y sepan hacer alianzas positivas, que no se equivocan en buscar del beneficio mutuo, “ difícil de equivocarse de ser así” ¿ porque no seguir al que tenga mejor idea? no busca pleitos, si el que busca la estrategia de acabar con el problema y sus ideas de buena voluntad sean las más asertivas y no de las más inconvenientes, con el acompañamiento leal y sincero dejemos a los gremios, al sector productivo, al sector privado, en el uso de la palabra como mayor autoridad, serán ellos los conductores de lo bueno que deseamos para la nación, apoyemos las ideas del organismo cúpula, ellos sabrán responder con inteligencia e integridad a la nación que reclama de una forma herida, con dolor la participación urgente de sus doliente hijos, así por algún lado el que tenga mejor idea las aporte y los demás que aman al conflicto abstenerse por el bien de la nación, tomen unas vacaciones y se convencen que de no ser así estamos perdidos y sin puerto seguro.

Hace varios días leí por ahí un documento donde se habla de que la economía del país había tenido una franca recuperación del Nueve punto cuatro por ciento (9.4 %) esto me hizo sentir también y me alegre, pero no he oído lo contrario hasta donde es cierto, ruego porque sea verdad y se vean en los números de los especialistas en la materia y en su creación y debemos de toda buena fe la veracidad de estos anhelos que cada día se alejan un poco de las aspiraciones. Quienes tienen el privilegio del saber también tienen el deber de actuar, así que esperamos se logren las buenas palabras nobles y certeras que sean la solución del problema y la satisfacción de nuestra patria; quienes buscan alianza que no se les olviden que la vida es una manifestación de amor y una persona de paz debe concentrarse en promulgar la paz y no el combate.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]