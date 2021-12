Son titulares jueves #2Dic

Más de 40 mil médicos se han ido del país



Al menos $50 cuesta la cena navideña



Al menos 10.000 pacientes con VIH han huido de Venezuela: El régimen de Maduro no invierte en tratamientos desde 2016



Deficiencias y rezago académico marcan primer mes de clases presenciales en Venezuela.



Venezolanos pasan hasta 20 horas para abastecerse de agua en tomas improvisadas o clandestinas.



Más de 30 niños pacientes del JM de los Ríos murieron esperando por trasplantes.



Rodríguez Zapatero pidió retomar la negociación de México durante reunión con los chulos del Grupo de Puebla



Aferrados al poder: Jesús Monsalve asume como gobernador encargado de Barinas a pesar de la derrota del PSUV.



Vente Venezuela: La escena de Miraflores nos obliga a la urgente renovación del liderazgo opositor



El régimen de Maduro solo ha dejado hambre y refugiados, dijo Dip. Valero sobre los detenidos en las fronteras de EEUU.



Rector Enrique Márquez: «Repetición de comicios en Barinas menoscaba al CNE»



Márquez: “En mi condición de rector del CNE y principalmente como ciudadano, no puedo dejar de elevar mi voz en relación con las recientes decisiones de la Sala Electoral del TSJ”.



Duro comunicado del Partido Comunista de Venezuela contra Nicolás Maduro por los comicios en Barinas: “Es la mayor estafa política contra el pueblo”.



PCV: “El proceso electoral en el estado Barinas constituye la mayor estafa política contra el pueblo, sin precedentes en la historia contemporánea de nuestra entidad, ejecutada de manera vil por el gobierno y sectores de la derecha que forman parte del nuevo pacto de élites”.



Diosdado Cabello pide que se haga una investigación contra el gobernador Manuel Rosales por el caso de Monómeros. También pidió una investigación a Superlano por lo ocurrido en Cúcuta en el 2019.



EEUU eliminó a Clíver Alcalá de la lista de cabecillas del narcotráfico.



El Departamento del Tesoro mantiene a Freddy Bernal en la categoría de funcionarios que apoyan actividades de narcotráfico y tráfico de armas de las FARC.



Aumento alarmante: casos de VIH en Carabobo se han incrementado en más del 40%



Maduro prometió una vez más, terminar el sistema ferroviario en el estado Aragua



«Súper Bigote», la caricatura que transmite VTV, donde se «idealiza» a Maduro como un super héroe es objeto de rechazo y burla en las redes.



Por falta de respuesta de la alcaldía: vecinos de Santa Rosa en Maracaibo sepultan a familiar en el patio de su casa



Venezuela confirma 569 nuevos casos por COVID-19 y 6 fallecidos



Ecoanalítica: PIB petrolero de Venezuela aumentará 3% en 2021 y 8,2% en 2022.



Cabello defendió al militar que asesinó a David Vallenilla. Según Cabello, el funcionario militar defendía una base aérea de un ataque con «granada».



Médicos Sin Fronteras pone fecha a su retiro del Hospital Vargas de Caracas.



María Corina Machado da positivo a Covid-19: «Ya estoy tomando las previsiones».



AN tras elecciones del 21N ratifica apoyo a Guaido y deslegitima con de Maduro



En Venezuela estamos en presencia de un impresionante vacío de liderazgo, afirma LV león



EE.UU. elimina al general Clíver Alcalá Cordones de su lista de capos



Sin gasolina: Transporte marítimo en Puerto La Cruz «se hunde» ante la inexistencia del combustible subsidiado



IPYS denuncia cierre de dos programas radiales en Barinas.



Educación sin rumbo: 57 % de los docentes en Venezuela han dejado los planteles



Asdrúbal Oliveros: Lo que estamos celebrando es que la economía dejó de caer, pero sigue estancada



Renuncias masivas comprometen funcionamiento del Pérez Carreño



FAO registró la cifra más alta de subalimentación en Venezuela



La vida de las personas con VIH en Venezuela depende de la cooperación internacional



Edgar Urbáez: El BCV no tiene capacidad de controlar tipos de cambio con sus intervenciones



La economía venezolana dejó de caer después de ocho años, reveló Ecoanalitica.



Plumrose lanza sus nuevas Costillitas con Salsa BBQ

Iván Duque confirma la extradición de uno de los principales líderes del ELN en materia de narcotráfico



Colombia y Ecuador posponen la apertura de la frontera para el 15 de diciembre.



Video viral de unas impactantes imágenes del vuelo de un ovni en un aeropuerto de Colombia



La Comisión Europea pide que se administren rápido las dosis de refuerzo.



Corea del Sur superó por primera vez los 5.000 casos diarios de coronavirus



Ecuador decidió mantener cerrada su frontera terrestre con Perú para prevenir el ingreso de la variante ómicron



Ucrania pide a la OTAN medidas de «disuasión» contra Rusia que podría estar preparando una invasión



Tensión entre Rusia y Ucrania: Moscú acusó a Kiev de concentrar tropas en Donbás



Comisión Europea abre el debate sobre la vacunación obligatoria en el viejo continente



Tel Aviv, la ciudad más cara del mundo en la clasificación de “The Economist”.



Personas vacunadas con refuerzo están protegidas contra la variante Ómicron, según ministro de Salud de Israel



Elon Musk anuncia que SpaceX podría estar en riesgo de quiebra



La ómicron ya está en Sudamérica: Japón detectó nuevo caso procedente de Perú



Doctora sudafricana que descubrió nueva variante: “Las restricciones de viaje ya no sirven, porque ómicron circula por el mundo desde hace semanas”.



Estados Unidos estudia nuevos requisitos para los viajeros ante el temor a la variante ómicron.



El Comité de la FDA recomienda la pastilla contra COVID-19 de Merck.



El arma del tiroteo en secundaria de Michigan fue comprada por el padre del autor de los disparos en el Black Friday



Al menos 29 fallecidos, la mayoría niños y 13 desaparecidos, en un naufragio en Nigeria



Casos globales de coronavirus se estabilizan pese a la alerta por la variante ómicron



Fallece un cuarto estudiante tras el tiroteo en Michigan



EEUU detecta su primer caso de la variante ómicron. Infobae: Brasil confirmó el tercer caso de la nueva variante del coronavirus Ómicron.



Senadores Rubio y Scott es desacuerdo con administración de Biden de eliminar a las FARC como organización terrorista



Detuvieron en Panamá a 55 personas vinculadas al Clan del Golfo



Biden suspende su visita a Colombia por el contexto pandémico y el avance de la variante ómicron.



OMS teme que las vacunas pierdan parcialmente su eficacia ante la variante ómicron.



Portugal entra en estado de calamidad: vuelve el certificado Covid y el teletrabajo será obligatorio después de Navidad.



Niegan la entrada de un crucero con 300 pasajeros a un puerto argentino por un positivo de la variante Ómicron.



Emmanuel Macron llama «payaso» a Boris Johnson y lamenta que siempre responda «con el mismo circo».



Ingrid Betancourt no descarta su candidatura a la presidencia de Colombia



Llegó a Barranquilla el rey de España para asistir al World Law Congress



Meta (facebook), eliminó 600 cuentas relacionadas con desinformación entre China y EE.UU. sobre el COVID-1



Colombia denunció que Iván Márquez dirige operaciones de narcotráfico desde Venezuela.



Xiomara Castro es reconocida como «presidenta electa» de Honduras por su mayor rival.



Procesado el expresidente argentino Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal.



El fabricante israelí de ‘drones suicidas’ factura 19,4 millones de euros a Marruecos en pleno conflicto del Sáhara.



Wall Street cerró en rojo por el temor a la inflación y al primer caso de la variante Ómicron.



Temporal de viento en Estambul se cobró la vida de al menos cinco personas



Capturaron a dos hombres en Bogotá con armas de la Fanb venezolana



Hallaron fosa clandestina al Norte de Santander con cadáveres de desaparecidos en 1989



Italia aprueba la vacuna de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años



El Tribunal Supremo de Estados Unidos insinúa que impondrá nuevos límites al aborto en el país



Univision lanza un canal de noticias 24 horas en ‘streaming’



Se elevan a 5.220 los damnificados y a 17 los heridos por terremoto en Perú



Explosión de una bomba de la II Guerra Mundial dejó tres heridos en Múnich

Antes de ser estrenada, “Spider-Man: No Way Home” se convirtió en la película con más ventas de Marvel Studios



La fiesta de Art Basel vuelve a Miami Beach. La feria más importante de América regresa a la vida dos años después con 253 galerías.



El jefe del Comité Organizador del Mundial de Qatar advirtió a la comunidad LGBT que no tenga “demostraciones de afecto” en público.



La jamaiquina Elaine Thompson se consagró por encima de Yulimar Rojas y es la Atleta Femenina del Año



La WTA suspende los torneos en China debido a la situación de Peng Shuai



Cancha de básquet y ascensor privado: El lujoso yate que compró Michael Jordan



Parque Extremo “Daniel Dhers” en Barquisimeto quedó en promesas NO cumplidas



Cardenales retomaron el camino de la victoria ante las Águilas en Maracaibo



Las Grandes Ligas enfrentan su primer paro laboral desde 1994