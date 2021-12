RETACITOS #5Dic

De una gravedad superlativa lo ocurrido en el Hospital “Miguel Pérez Carreño” del IVSS en Caracas, al producirse la “renuncia masiva” de un grupo de médicos, en protesta por las arbitrariedades y atropellos de la actual directiva del nosocomio, de acuerdo con las denuncias formuladas por La Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud) en la persona de uno de sus más calificados dirigentes, como lo es Pablo Zambrano, quien por supuesto no necesita presentación debido a su reconocida trayectoria gremial. Denuncian los propios médicos ante la organización gremial, que al parecer a una jefe de unidad, le aplicaron la “jubilación express” porque se negó a ingresar más pacientes a la UCI porque solo estaban operativos dos ventiladores y era imposible meter más gente; les eliminaron el esquema del 7+7, lo que provocó que algunos médicos renunciaran, porque en la semana libre podían atender otras actividades y redondearse un ingreso adicional o se ahorraban el pasaje las gente que vive en las ciudades dormitorios de Caracas; un grupo de médicos de UCI presentó su renuncia, se las aceptaron, ni los directivos ni recursos humanos se apersonaron a conocer las razones , sino que solamente les dijeron “gracias por sus servicios”, de acuerdo a como se presenta el panorama no es descartable el cierre de la UCI, lo que implicaría la paralización de otros servicios como Neurocirugía, Traumatología, Cirugía general ya que un paciente que esté delicado necesita inevitablemente de este servicio; además denuncian que no hay materiales, insumos, agua para lavarse las manos, resultando lo más grave que ante estas fallas todos se quedan callados, por temor a perder el cargo, dada la supuesta actitud autoritaria de quienes están dirigiendo la institución, lo que esté generando que el personal médico y de enfermeras este renunciando para ir en busca n o solo de mejores salarios, sino de un tratamiento más humano, porque se trata de profesionales, no son soldados ni están en un cuartel.

Aún continúan las secuelas de las elecciones del 21N, sobre todo en aquellas organizaciones que daban como un hecho el triunfo y salieron con las tablas en la cabeza. Nos cuentan que el Sargento de Nirgua cuando se enteró que los números le habían sido adversos y que además eran irreversibles y que perdió el glamour que le es característico, agarró tremenda calentera, tiro cuanto perol tenía cerca, mandó a buscar acta por acta a todo el estado, y aún sigue sin recuperarse del revés sufrido. A propósito, el Secretario General de AP, puso su cargo a la orden, pero no fue voluntaria como se ha querido hacer ver, la acción se produjo luego de una reunión del Sargento con todo su equipo para hacer un balance con miras a una reestructuración interna, que es lo más conveniente y saludable en estos momentos; sin embargo, en esta reunión aseguran que el Secretario hizo contundentes señalamientos de algunos de los presuntos responsables del fracaso, allí presentes, personas del entorno muy cercano al candidato, quienes eran los encargados de no permitir el acceso al jefe a los dirigentes de los partidos minoritarios; incluso también padecieron de esta discriminación algunos miembros del equipo de campaña, quienes tenían que estar pidiendo favores para tener acceso a la sedes de los comandos, lo que contribuyó a que muchos de los dirigentes decidieran retirarse y no seguir soportando humillaciones, ante la prepotencia de quienes dos meses antes ya se consideraban triunfadores. Confiamos que con el largo kilometraje que tiene el sargento de Nirgua, deje a un lado su ego severamente aporreado y no se ponga a buscar culpables de la debacle, muy lejos, porque siempre los tuvo cerquita, pero nunca pensó que le estaban haciendo tanto daño, poniéndole un cerco a su alrededor y dándole muy malos consejos. A última hora parece que no aceptaron la renuncia, ante las protestas de la organización es de base.

Pero revisando las cosas en frío, con mucha objetividad y sin apasionamientos, la conclusión es la misma, los resultados de las recientes elecciones, no fueron los esperados por propios y extraños. Hubo una cuantiosa inversión económica en verdes en promoción, pendones, afiches, balones y otros elementos de participación, especialmente en corredor electoral de Iribarren y Palavecino. Pero quedó en evidencia que no se hizo todo el trabajo, no hub o verdadera unidad ni esfuerzo en equipo. VP y PJ por sus diatribas in ternas y falta de líderes en la contienda, estuvieron la mayor parte del tiempo de capa caída y apenas a una semana de la elección, alrededor de un 10% de la militancia de estas organizaciones se medio activó a lo largo y ancho de la entidad federal. Como ya lo sugerimos, tendrán ahora, junto a los demás partidos, que hacer una profunda reflexión y actos de enmienda para explorar y ver cómo se van a corregir los grandes entuertos. Por fortuna, en Torres y Andrés Eloy Blanco se impuso la sensatez, y aun cuando en Sanare no quisieron aceptar por nada del mundo la renuncia a don Peter, quien hizo casi pública su decisión de declinar porque su candidatura no levantaba vuelo. Hubo reuniones secretas, pero el orgullo y celo partidista, pudieron más que lo que gritaba a voces la colectividad en ese montañoso municipio. No escucharon y dieron el brazo a torcer por no ayudar a Florido y allí están las consecuencias. Dos verdaderos fenómenos el de Javier Oropeza y Daniel Quiñones. El jefecito de PJ, pensó que aun cuando no asomó su nombre y su organización, no trabajó en la campaña, obtendría su premio de consolación que había descartado por completo, pero como dicen que la lengua es castigo del cuerpo, pensó que cabalgaría con la manito y sería el único electo por la oposición. Ahora también le sale su mea culpa y asumir su derrota electoral y partidista. Por allí aseguran que busca montar tienda aparte después de fin de año, así que amanecerá y veremos.

A propósito, como una manera abusiva y de una especie de competencia desleal, fue calificado el operativo especial realizado por el Saime para los estudiantes de la universidad bolivariana, Psuvistas y funcionarios públicos el viernes 19N para que muchos sacaran las “cédulas express” y así apoyar el proceso bolivariano del domingo. Igual fueron vistos buses, carros y camiones oficiales haciendo su carreteo de los chavistas el 21N. Esta vez brillo por su ausencia el “toque de Diana” en muchas partes de la entidad, lo que denotaba la poca participación y el desánimo de las bases rojitas. Por cierto en Carora cayó muy mal el llamado de Julito a través de las redes a reuniones en el partido para defender un triunfo que ellos sabían desde el domingo 21N en la tarde que no tenían. Fue muy irresponsable su radical posición. Lo cierto es que no aprende, ni siquiera porque la vida la ha dado otras oportunidades para enmendarse y cambiar de actitud. Ya en Torres han comenzado a organizarse grupos de in dependientes y políticos serios para buscar, luego del análisis y profunda reflexión, una plataforma para hacer cambiar las cosas en la forma de hacer política. Ya es suficiente de ambiciones, vanidades y orgullos mal entendidos, que en nada han contribuido a estimular la participación electoral. Ojalá tengan la receptividad esperada, si hacen bien la tarea. La posición y el discurso del Director Regional del CNE no fueron precisamente muy institucionales, como debía ser, actuó como un líder del partido rojo rojito, lo cual produjo vergüenza ajena para un funcionario con tal cargo y experiencia. Nuevamente se le salió la clase y se le vieron las medidas rojas, olvidando que allí se encontraba como el máximo representante del Poder Electoral en la región.

Dicen que árbol que nace torcido, nunca su rama endereza y esto es lo que ha ocurrido a lo largo de todo su vida, y en todos los cargos públicos que ha desempeñado en la región con el personaje a quien nosotros le aplicamos el alias de Neltor, quien tiene una trayectoria nada envidiable, pero es un personaje sumamente habilidoso que al parecer, según dice la gente de su entorno que lo conoce plenamente, que el hombre nunca pide nada, sino “que lo pongan donde haiga” y es así que ha ocupado una serie de posiciones importantes durante el proceso revolucionario y de cada cargo desempeñado, ha dejado detrás su largo historial, con tan buena suerte que ha disfrutado de la mayor impunidad y por eso sigue adelante como si nada. Pero para muestras basta un botón, aseguran que este personaje, quien al parecer actuó como vocero de la burgomaestre del municipio Andrés Eloy Blanco en Lara, en comisión de enlace, tuvo el tupé de poner como ejemplo de integración, la designación del hoy preso político en las cárceles de los Estados Unidos, de Alex Saab como representante de Venezuela en las reuniones de diálogo que se estaban adelantando en México, lo cual por supuesto era algo traído por los cabellos, que no prospero. ¿Qué talco?. Nadie sabe cuáles son las razones que pudo haber tenido este personaje para poner semejante ejemplo, que además de fuera de contexto, fue totalmente extemporáneo, al menos que este en la búsqueda de ganar algunos puntos con el alto gobierno, en sus aspiraciones de alcanzar algún cargo en el gobierno central, ya que no parecie4ra existir otra explicación. En todo caso, le vamos a hacer un seguimiento a sus próximas andanzas para ver cuáles son sus planes y proyectos para un futuro, que en estos momentos, pareciera no tener tan claro y diáfano.

El saldo con el cual termina su gestión el burgomaestre del municipio Urdaneta, de acuerdo con los balances iniciales y sin profundizar aún, es el peor en toda la entidad, sobre todo en cuanto a las deficiencias de los servicios públicos, básicamente agua potable, la vialidad urbana y rural que es imprescindible tenerla en buen estado por ser una zona agrícola, la infraestructura de las instalaciones educativas en muy mal estado, la red hospitalaria ambulatoria, sin personal, sin insumos médicos, con una total desatención que afecta a los ciudadanos. Desde el punto de vista de la administración de los recursos dentro de la Alcaldía, se evidencia un presunto mal manejo de los recursos financieros, dizque malversación de fondo, peculado de uso y al parecer existen fuertes indicios de manejos inescrupulosos de los recursos, lo que tuvo un efecto negativo en la calidad de vida de los ciudadanos. Los vecinos aseguran que el mal manejo de los recursos y la supuesta corrupción generan una constante violación de los derechos humanos de los ciudadanos, aun cuando hay mucha gente interesada que no quiere entender la relación directa entre el manejo de los recursos públicos y los derechos humanos. Por supuesto, la gente no está dispuesta a que las cosas se queden sin sanciones a los responsables, están solicitando auditorías, ya que se trata de una gestión de casi 18 años destruyendo el municipio, la plaza Bolívar de Siquiisique, el centro histórico del poder en n todas las ciudades, rodeada de los principales edificios de gestión pública, allí quedó para pastoreo de animales y abandonada a su suerte, porque no hay ninguna vigilancia ni tampoco nadie que saque o que impida el ingreso de estos animales, el alcalde entrante si no quiere ser señalado como cómplice, tiene que exigir y aplicar una auditoría, si es externa mejor, la cual tiene que se apoyada por todos los concejales electos y la Contraloría Municipal tiene que presentar un informe sobre el manejo de los recursos y de las recomendaciones que en algún momento hiciera, a las cuales el burgomaestre como se la tira de ladino, ni siquiera les paró. Pero el colmo es que el personaje resultó electo como concejal. ¿Qué talco? Hay ver que hay gente masoquista en ese municipio.

Por supuesto que es motivo de preocupación en la comunidad de Urdaneta, que ya el nuevo burgoamestre tomó posesión de su cargo, pero no se observa por ninguna parte que existe la intención de solicitar una auditoría; mientras se observa como en la Sala Situacional que es la que maneja la distribución de alimentos, andan maquillando, botando papeles, incluyendo familias que habían sacado, todo con la intención escurrirse de la rendición de cuentas, que temen que se les pida en cualquier momento, porque los cuentos y las historias con la distribución de comida, sobre todo este año es como pare coger palco, inclusive se comenta que la jefecita al parecer anda muy inquieta y preocupada, ante el temor de que allí se realice una investigación que pudiera chisporrotearla; por ejemplo rumores que presuntamente las bolsas de alimentos de Urdaneta, las vendían en municipios de estados cercanos, como Falcón, bolsas de alimentos que pudieron ser repartidas entre famlilias vulnerables, con graves problemas de ingreso, algunas en pobreza extrema, de Urdaneta, así que allí hay un tema interesante donde jurungar, porque se habla de un número significativo de bolsas dizque todos los meses le quedaban a esta sala, de allí que el criterio generalizado es que es escandalosa la supuesta malversación de fondos que allí ocurrió y que no debería quedar en la impunidad, ya que se beneficiaron unos pocos, perjudicando a una gran mayoría de habitantes de la región.

La decisión de la Sala Constitucional del ilegítimo TSJ, prohibiendo al CNE, organismo que de acuerdo con la normativa vigente es un Poder Autónomo, continuar con el proceso de verificación, totalización y proclamación del gobernador de Barinas, aun cuando todo el mundo reconoce, con actas en la m ano que ganó Freddy Superlano y que los números por más que los chavistas barinenses los quieran manipular, son irreversibles y al final del día tendrán que aceptarlo para evitar que la gente se lance a la calle a defender sus votos, generando una situación de conflicto que puede tener consecuencias impredecibles. Aun cuando Superlano desde un primer momento dijo tener en su poder todas las actas, con las cuales podía demostrar que era el ganador, comenzaron a darle largas al tema, el CNE regional se plegó a las presiones de los chavistas y de repente aparecieron haciendo “conteos manuales” en un país donde “tenemos el sistema electoral automatizado más eficiente del mundo”, posteriormente un alto oficial militar se hizo dueño de tres actas y las confiscó, siendo precisamente estas de los conteos a mano y el CNE nacional en lugar de amarrarse los pantalones y ordenar la proclamación del candidato ganador, también se plegó a darla largas al tema, incluso teniendo ya las tres actas de la discordia, donde quedó en evidencia que Superlano es el nuevo gobernador de Barinas, tiempo que permitió que el TSJ metiera su cuchara en la sopa y paralizara el proceso. Lo cierto es que se burlaron de la voluntad del pueblo, habrá nuevas elecciones el 9 de enero, a las cuales la oposición debe ir unida, porque es evidente y no ha quedado ninguna duda, que ya la hegemonía del chavismo desapareció en Barinas y ya llegado el momento de recuperar ese bastión donde han estado enquistados 22 años.

Definitivamente, la dirigencia de la oposición no termina de aprender, le siguen dando palos cochineros por todos lados sigue tropezando con la misma piedra. El martes cuando vimos a Freddy Superlano, gobernador electo de Barinas, de acuerdo con las actas en su poder, legitimado con el respaldo del pueblo, ofreciendo una conferencia de prensa en la Plaza Bolívar de Chacao, comenzamos a preguntarnos. ¿Qué está haciendo este personaje en Caracas? ¿Quién lo está asesorando en materia comunicacional? A la vez que nos planteamos como comunicadores sociales, acaso esta rueda de prensa no habría tenido un mayor impacto desde la Plaza Bolívar de Barinas, con toda la dirigencia nacional de los partidos rodeándolo, al igual que los miles de barineses que le dieron su voto y que han demostrado que están dispuestos a defenderlo. Hubiese tenido un gran impacto mediático que se trasladaran en caravana por tierra y que los hubiesen detenido para impedirles llegar hasta Barinas a acompañar al gobernador electo. Estas son las oportunidades que le ponen en bandeja de plata a la dirigencia de la oposición, y las dejan pasar, la gran mayoría de las veces porque no escuchan a la gente que realmente sabe de medios. Con esto no queremos decir que no haya sido importante la rueda de prensa en Caracas, pero el pueblo que sufragó está en la entidad regional, siendo además una oportunidad para hacerle un nuevo reconocimiento a su participación como actores principales del proceso, porque quiéranlo o no, se trata de un hecho histórico, Superlano no solo derrotó en Barinas a los Chávez, enquistados en el poder desde hace más de 22 años, sino también a la dictadura instalada en el Palacio de Misia Jacinta, siendo la última la renuncia de Argenis Chávez a laGobernación, así estará su conciencia.

Por cierto, al fin alguien del CNE reviró ante las aberrantes decisiones de la Sala Electoral del ilegitimo TSJ, que por supuesto interfieren en sus funciones como poder electoral autónomo, que si a ver vamos tienen una gran responsabilidad al permitir la participación en las elecciones de candidatos que estaban inhabilitados, aun cuando el propio Presidente les había concedido un indulto, que suponemos que esa general y no para supuestos delitos parciales que hayan cometido los beneficiarios de la medida presidencial. Por lo tanto, llama la atención que hasta ahora no se haya planteado la posibilidad de una sanción para el presidente del CNE Pedro Calzadilla, o para la rectora Tania D’Amelio, presidenta de la Junta Electoral Nacional, por haber permitido la participación de Freddy Superlano en las elecciones de Barinas, porque ambos tendrían responsabilidad directa por omisión. Entonces, si se ordena la repetición de las elecciones en Barinas, debido a la condición de inhabilitación de Superlano, no deja de tener razón Henri Falcón cuando plantea que similar situación se podría plantear en Lara, porque Luis Florido también está inhabilitado. Por supuesto que tanto el TSJ, como la CGR y el propio CNE en estos momentos están siendo severamente cuestionados en sus actuaciones, por cuanto hay algo que es evidente y es que no están respetando la voluntad del pueblo de Barinas, que en su mayoría decidió deslastrarse de una vez por todas del chavismo que tan nefasto ha sido para la región; asimismo con estas actuación es de estas instituciones mediatizadas, de nuevo se pone en evidencia que estamos viviendo en una dictadura, donde no existe Estado de Derecho y donde brilla por su ausencia la Separación de Poderes que son factores fundamentales de cualquier democracia.

Se reportan nuestros corresponsales de la ciudad del Morere. Los choros y funcionarios de la alcaldía de Torres al parecer se están robando todo, sin que haya pronunciamiento del prefecto o del fiscal general Tarek William Saab, han sacado aires, escritorios, computadoras, entre otros bienes que son del estado y del municipio, muchos de estos «bienes publicos estarían siendo depositados por los lados Calicanto, gobernador tiene la palabra. Aseguran que una concejal reelecta muy conocida en Carora por su extraordinaria mala gestión y zarina del gas, dizque amedrenta y extorsiona a sus vecinos del barrio Lajas Azules, quienes no pueden salir a protestar porque sus sobrinos dizque recién salidos de los calabozos de la policía se encargan de visitar y amenazar de muerte a quienes se quejen de la falta de agua, de gas, de luz y del aseo. A propósito, el Saime en Carora cada día presta peor servicio, sacar la cedula para muchos significa, madrugar y exponerse a que te atraquen o te detenga la guardia, si logra llegar y mantenerse en la cola, tiene que estar pilas porque aparecen listas y gran cantidad de gente, y si en verdad necesitas el documento de identidad pagas 5$ para comprar el puesto en la cola, pagas otros 20$ para que te ingresen por una puerta trasera a la oficina y obtengas la cédula, dicen que estos verdes iban directo a las manos de un antillano que se da la gran vida comiendo y bebiendo en una tasca a escasos metros de distancia quien al parecer manda en la oficina de cedulación. Gobernador Pereira ahora no va a tener excusa para no trabajar por Lara, siendo un clamor del pueblo la solución a la escasez del agua, creemos que debe revisar la gestión de quienes han llevado las riendas en Hidrobarro no se justifica que en todos los municipios se hayan agravado los problemas con las bombas, las perforaciones, la distribución, el presidente de hidrolara debe reunirse con el personal de cada delegación, que se ponga a trabajar con el poco personal que queda preparado en estos entes, dejando de lado las diferencias políticas, remueva el tren ejecutivo de la hidrológica, incluyendo al presidente, la vicepresidente y el gerente operativo, a quien por cierto nadie quiere y aseguran que es el mayor saboteador, su misión es llegar a la presidencia de la hidrológica y le hace la guerra a todos, eso si en la oscuridad. Por cierto, la caravana de Javi Oropeza fue multitudinaria, acompañado de todo un pueblo que se unió para celebrar después de unos 17 años de oscuridad, a pesar de la falta de gasolina, de las calles inservibles, la gente hizo el esfuerzo y celebraron por lo alto, con música, con cantos el triunfo, según reportan desde Torres.

Muy mal parado salió el dirigente y flamante gobernador del Zulia, luego de tan resonante triunfo en su tierra natal, al venir a rendirle pleitesía al inquilino temporal de Miraflores, algo que nadie se esperaba después que ya se había adelantado que le quitaban un poco de facultades a la gobernación del Zulia, sobre todo en la administración de obras que le generan recursos al estado, como los peajes y el Puente sobre el lago. Es innegable que Manolin, líder absoluto de UNT, quien sacó la mayor votación en las elecciones del 21N, no tenía que venir a buscar absolutamente nada en el Palacio de Miisia Jacinta, al menos que esta visita haya tenido como objetivo, solicitarle al comandante en jefe, que llame a su pupilo Diosdiablo y le ordene que le dé un parao a cualquier investigación sobre el caso de Monómeros, ya que no se ve que existan otras razones para venir desde tan lejos, para tomarse esa fotografía que se ha convertido en una tremenda raya, para el maracucho de oro. Por las redes le han dado hasta con el tobo y es muy probable que pase mucho tiempo, antes que la gente se olvide de esta in feliz visita al nuevo superhéroe de las comiquitas.

