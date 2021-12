Rafael Simón Jiménez: Las fuerzas del cambio le van a dar un revolcón al chavismo en Barinas #7Dic

En Barinas existe un estado de indignación, porque cuando se desconoce el resultado electoral se está burlando al conjunto de electores, asevera el doctor Rafael Simón Jiménez, barinés por cierto, exparlamentario, exrector del Consejo Nacional Electoral, historiador y analista político.

No se trata solamente de escamotear la victoria de Freddy Superlano, que había ganado por estrecho margen, pero de una manera muy clara, muy contundente e incluso lo reconoce la segunda sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia cuando hace la totalización y adjudica la victoria.

De manera que cuando se atropella, se vulnera, el derecho manifestado por los barineses el 21 de noviembre, se está atropellando al conjunto de la población.

Por supuesto, el gobierno hizo esto creyendo que el efecto que tendría ese atropello sería que la gente se abstuviera de participar; es decir, que los electores dijeran: yo no vuelvo a votar porque ¿para qué voy a votar si mi voto lo escamotean, si mi voto no vale nada?

Pero, resulta que en Barinas hay un estado de indignación con esta situación, resalta. Ahora ya está definido el cuadro completo del próximo 9 de enero de 2022, expuso nuestro entrevistado:

El candidato del gobierno, Jorge Arreaza, es un hombre sin ningún tipo de carisma personal, ni de virtudes que lo adornen como aspirante a gobernador, sino un individuo opaco, mediocre, un auténtico forastero que no tiene ningún vínculo con Barinas a no ser por la condición de “yernísimo” como llamaban al casado con la hija del general español Francisco Franco. Pero, no tiene ninguna vinculación con la región, no tiene ningún arraigo en la región, de manera que es una persona absolutamente extraña al medio de Barinas.

Sergio Garrido no es un personaje muy destacado tampoco, pero ha sido un tipo batallador. Ha sido secretario de organización de Acción Democrática durante mucho tiempo y actual secretario general seccional, concejal y ahora recién electo diputado del Consejo Legislativo.

Creo que de nuevo va a haber una polarización, pero esta vez las fuerzas del cambio, representadas por Sergio Garrido, le van a dar un auténtico revolcón al chavismo.

Y este no es un asunto de intenciones, aclaró. No es que yo me lo imagine, que me lo suponga o que lo quiera. Cuando nosotros sumamos las dos votaciones, la obtenida por Freddy Superlano y la conseguida por Rafael Rosales Peña, la ventaja se amplía en casi 50 mil votos. Esta vez Rosales Peña no va a ser candidato y cualquier tercer candidato que sea postulado en Barinas, no va a tener ninguna posibilidad. Por eso me atreví a presagiar, a augurar, una victoria muy contundente, muy clara, categórica, de las fuerzas del cambio, esta vez con mayor margen en la persona de Sergio Garrido.

En cuanto a las personas que se abstuvieron el pasado 21 de noviembre, el doctor Jiménez dice que el gobierno con este arrebatón, con este atropello a la voluntad popular, pensó que el efecto en la gente sería de inhibición, de no volver a votar, pero resulta que ha habido una reacción en contra y se siente que mucha gente, que no votó en la última oportunidad, por las razones que sean, y ahora se encuentra muy animada a participar en enero.

Al mismo tiempo, ha cambiado el estado de ánimo del pueblo chavista, señala. Con todos los defectos y con todas las características que yo no le voy a añadir, ni quitar, el señor Argenis Chávez, el gobernador renunciante, era el mejor candidato que ellos tenían, porque es un hombre que ha estado al frente del partido por muchísimos años, que tiene un conocimiento de todo el estado. Ahora, llevar a un desconocido, a una persona que no tiene absolutamente nada que ver con Barinas, va a crear en la militancia chavista un estado de desánimo, porque no es lo mismo hacerle campaña a alguien que simplemente ha sido impuesto por un cogollo de Caracas y que no tiene arraigo y no conoce nada de ese estado.