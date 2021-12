Sergio Garrido: Yo vivo y padezco con el pueblo de Barinas. Fermín y Arreaza son candidatos fantasmas #7Dic

En estos momentos siento el mayor compromiso con Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, y con el valiente y heroico pueblo de Barinas, declaró a Elimpulso.com, Sergio Garrido, el nuevo candidato de la Mesa de la Unidad Democrática para la gobernación de ese estado, escogido el lunes de esta semana.

«Yo nací, confió, me crié y me formé en Barinas. Como barinés siento lo que padecen los barinenses y estoy al lado de este humilde pueblo, confiado en que vamos a salir adelante. El compromiso es grande con lo que fue llamada la capital del llano venezolano, donde comienza el llano y también los Andes. Es una tierra de hombres y mujeres que a diario se levantan temprano a trabajar y llevar el sustento a sus familias, para subsistir», manifestó.

¿Cómo ve la candidatura de Claudio Fermín?

Como la de un fantasma, ya que él no hace vida en Barinas. Es un oportunista. Se equivoca si pretende recibir aquí apoyo porque los barinenses no somos tontos y abrimos los ojos hace muchísimos años.

Pero, ¿Claudio no es barinés?

No estamos dispuestos a tolerar que venga alguien de afuera, que no conozca y no padezca los sufrimientos que tiene el pueblo de Barinas y desde Caracas diga que va a hacer el milagro de arreglar todo, cuando eso es falso.

La única manera que se sepa dónde está la gotera es cuando se vive en la casa. Ni él ni nadie de afuera lo va a saber. Yo sí vivo en la casa, sé donde está la gotera, vivo y padezco con todo ese pueblo de Barinas, conozco sus barrios y caseríos, sé cuáles son sus necesidades, yo vivo con los que hoy en día tienen familiares fuera de Venezuela, porque este régimen no ofrece posibilidades de desarrollarse en el país.

Nosotros, los que vivimos aquí, en Barinas, somos llamados a poder ayudar a este pueblo que cada día está más necesitado que nunca, con los problemas de la energía eléctrica, de los hospitales, del gas doméstico, del agua y del empeoramiento de los servicios. Sabemos cómo están los educadores, las enfermeras y los médicos, para mencionar a los principales servidores públicos. Vemos cómo la inflación ha afectado a la gente más pobre, ha causado desnutrición en los niños porque sus padres no ganan lo suficiente para mantenerlos, pues los alimentos aumentan de precio cada día. Y cómo la pobreza extrema cada vez es mayor en los barrios y caseríos.

Esa gente –dijo refiriéndose tanto a Jorge Arreaza como a Claudio Fermín—no viven aquí; es decir, no les importa el sufrimiento de los barinenses y lo único que les interesa es llegar a la gobernación para lucirse como mandatarios. Pero, eso no lo va a permitir el pueblo de Barinas.

¿Cómo enfrentar a Jorge Arreaza?

Estamos dispuestos a seguir en esta lucha. Sabemos que no es fácil. Tenemos que enfrentar a la maquinaria del Psuv y que van a traer ministros, generales y todo lo que pueda arrastrar el régimen hasta acá, incluyendo a Diosdado Cabello y no es de extrañar que se presente también Nicolás Maduro para ejercer presión sobre sus mismos militantes que están desencantados. Están equivocados, porque ya el pueblo decidió definitivamente salir de este régimen y así será demostrado el próximo 9 de enero. Porque lo mismo que aplica para Fermín aplica para Jorge Arreaza, quien no sabía hasta el domingo dónde quedaba Barinas.

Si se le pregunta cómo se llama cualquier barrio de Barinas no sabe dónde está situado. Ni siquiera dónde se encuentra la residencia del gobernador, que es lo más fácil. Es un paracaidista e igualmente un oportunista, que al igual que Fermín pretende engañar con hacer cosas milagrosas. Son miles los militantes del Psuv que están totalmente desanimados con su postulación y no quieren votar por él.

Es por ello que la candidatura de la unidad no es solamente de la MUD, sino de la sociedad civil, de los gremios, de todos los sectores que quieren participar para salir de este régimen en el territorio barinés.

¿No teme que le impongan un protector como ha ocurrido con todos los gobernadores de oposición?

Ellos se comprometieron a no imponer más protectores. Sin embargo, nosotros estamos preparados para lo que nos venga. Sabemos que una vez que obtengamos el triunfo en enero, el régimen pretenderá actuar contra nosotros. Pero, aquí está un pueblo dispuesto a luchar. No nos vamos a doblegar. Aquí Dios está con nosotros y solamente ante Dios doblamos rodilla. Y este pueblo valiente, heroico, de Barinas va a seguir adelante para rescatar los espacios que en un tiempo atrás los perdimos y estamos dispuestos a trabajar con ahínco para alcanzar el desarrollo que se merece nuestro estado.

¿Qué piensa acerca de las actividades que puedan desarrollar, el 9 de enero, los colectivos armados y los grupos irregulares que operan en Barinas?

Si pretenden amedrentarnos, nosotros no nos vamos a dejar amedrentar. No tenemos armas y el único instrumento con que contamos para luchar es el voto. Estamos preparados para soportar lo que nos venga. Sabemos que ellos pretenden actuar contra el pueblo, pero deben entender que este es un pueblo que ha despertado. Sabemos dónde están y quiénes son. Abrigamos la esperanza de que entiendan que no pueden agredir a gente indefensa que tiene plena conciencia democrática. Si emplean la violencia porque reciben unos litros de gasolina, algo de dinero y una bolsita del Clap, deben comprender que eso no les resuelven sus problemas. Se resuelven saliendo de este régimen y colocando un gobierno de amplitud, de gente capaz, responsable y con sentido de solidaridad, que trabaje sin descanso por toda la población y no, como ha ocurrido hasta ahora, para el beneficio personal de quienes detentan el poder.

¿Ha hablado con Rafael Rosales Peña, quien fuera el tercer candidato el 21 de noviembre?

No lo he hecho. Ojalá recobre la sensatez y se una a esta cruzada que hemos emprendido por todos los barinenses.