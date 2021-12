OPINIÓN Reflexión en positivo: Diciembre, último mes del año #9Dic

Mes de diciembre, ultimo de este encandecido 2021 que ni si quiera vale la pena recordar por ser tan larga la lista de dificultades que ha sufrido este año; pero como ya está pasando llego el momento de perdonar y olvidar para poder sentirse más acorde con la paz tan añorada que se ausento temporalmente; pero siento con muy buena fe que pronto será recuperada y bien venida; llegara pronto el momento de que aplaudamos la esperanza y convivamos con alegría como lo hemos deseado todos en el fondo; así como hasta los malos consejeros que no los asiste la razón, para que dé un momento a otro nos cambiaron los sentimientos, las costumbres la idiosincrasia de el país de forma y manera simples sin pleitos logremos encauzarnos positiva mente; pero mi propósito de siempre y mi fe en el espíritu santo, siempre le ruego que me permita escribir en positivo y busque lo bueno hasta donde este lo malo y así nos sentimos bien hasta con el poder de la mente y nos volvamos a reencontrar con nuestra verdadera y progresiva patria, hoy clamando y herida por sus propios hijos que a propósito se han dedicado a la destrucción y no al progreso ni a la prosperidad como había sido en el país del progreso y planificación cierta.

Este año por medio de una monolítica alianza reforzada con ideas positivas, luchar porque no se pierda las tantas cosas buenas que poseemos los venezolanos de buena voluntad como el amor y buenas costumbres y el deseo de hacer y no deshacer que con el aporte de nuestro trabajo, creatividad de estas alianzas volvamos a hacer el país admirado por el mundo, donde todos querían vivir aquí y no el país de hoy en la picota del planeta, como un país en permanente conflicto, por Dios esas no son cosas propias del venezolano, el venezolano lo que es es alegre, servicial, dicharachero de profundos y buenos sentimientos que hay un grupo mal aconsejado, pues también tenemos la esperanza inquebrantable de su pronta corrección o redificación.

Sabemos que hay países donde sobra el dinero y carece la honestidad y la lucha de estas alianzas debe ser la búsqueda de la lucha en común, para que ninguno sea así y menos el nuestro sin olvidar que para ser un buen ciudadano es necesario la cordura y la sensatez.

También tengo un mensaje de la gente productiva del país donde me dicen que haga público y formal su deseo de participar en positivo en la solución de los problemas; los agricultores, el sector empresarial prometen trabajar y producir más, ser parte de la solución y dedicarse a la productividad de alimentos a tiempo completo; solo piden que no deben seguir ese sacrificio de perder su tiempo en busca de los insumos y las tantas trabas; eso puede ser buena parte de la buena unión que todos deseamos, con los mismos propósitos y deseos por el bien de la nación; y así todos los sectores desean trabajar y producir para todos y en paz.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]