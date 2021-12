OPINIÓN Las mil grullas y los derechos humanos #10Dic

En agosto de 1945, fueron lanzadas las primeras bombas atómicas en Japón. la primera fue en Hiroshima y luego el 09 de Agosto fue lanzada la segunda bomba en Nagasaki, ambos sucesos ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, no voy a analizar acá todo lo referente a ese lamentable episodio de la humanidad que vivió la devastadora experiencia de haber perdido tantas vidas gracias a la guerra y gracias finalmente a el lanzamiento de la bomba atómica, la guerra nuclear marco el final de la Segunda Guerra Mundial, habiendo sido Estados Unidos, el único país que utilizo una bomba atómica en una guerra. Existe una historia bonita, dolorosa pero ejemplarizante para toda la humanidad, a propósito de cumplirse el 10 de diciembre del 2021, 73 años de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos, que ocurrió en 1948 en la Asamblea General de la ONU, en Paris, quiero resaltar aquí esta historia, tal vez poco conocida y tiene que ver con las secuelas de la Segunda guerra mundial y es la historia de Sadako Sasaki. El día 06 de agosto de 1945, en la ciudad de Hiroshima, Sadako, quien era una niña de tan solo dos años, su frágil cuerpo recibió las radiaciones de la bomba atómica que cayó en Hiroshima, ella vivía a dos kilómetros del lugar donde estallo la bomba, no tuvo quemaduras ni heridas solo recibió las radiaciones. Al poco tiempo la gente de ese sector comenzó a morir en Hiroshima, los médicos no comprendían la causa de la enfermedad. Paso el tiempo, exactamente diez años y Sadako era una gran deportista, dentro de su escuela, pero se enfermó y la niña comenzó a padecer de leucemia. Por esa misma época no solo fue Sadako sino muchos otros niños que al igual que ella contrajeron esa enfermedad. Una niña amiga de Sadako, llamada Chizuko la visito un día en el hospital y le conto la leyenda japonesa de las mil grullas de papel, le conto que la grulla es un ave sagrada para los japoneses y dice la leyenda que si un enfermo fabricaba mil grullas de papel se curaba. Sadako comenzó a fabricar desde su cama en el hospital las mil grullas de papel, pero su enfermedad no mejoraba, todo el mundo admiraba su coraje y su valor, pues a pesar de su enfermedad con mucho ánimo continuaba su labor. Finalmente, el 25 de octubre de 1955, Sadako cerro sus ojos y partió de este mundo, a causa de la leucemia que padecía debido a las radiaciones que recibió gracias al lanzamiento de la bomba atómica. Pero la historia no culmina ahí, sus amigos de clase decidieron formar un club, para recoger fondos y levantar un monumento en honor de su amiguita muerta a causa de las radiaciones de la bomba atómica, la noticia se propago y unas tres mil escuelas se unieron y lograron los fondos, en 1958, se pudo levantar el monumento que se llamo Niños por la Paz y fue levantado en la ciudad de Hiroshima en el mismo lugar donde cayó la bomba. Cada vez que las personas visitan el lugar por la paz, los miembros del Club de las Grullas de Papel, les dan la bienvenida y les colocan una guirnalda de grullas de papel y grabado se encuentra en la piedra del monumento lo siguiente ¨ESTE ES NUESTRO GRITO, ESTA ES NUESTRA PLEGARIA, CONSTRUIR LA PAZ EN ESTE MUNDO¨. Esta significativa historia, de las grullas de papel, es un legado para la humanidad, que queda como ejemplo para el mundo entero de los alcances devastadores que quedan plasmados en la historia, para que otros vean y analicen como personas inocentes también sufrieron las consecuencias silenciosas de un arma letal como lo fue la bomba atómica que continuo haciendo daño en la vida de personas inocentes a través de radiaciones que se fueron esparciendo poco a poco en las ciudades donde fueron lanzadas y en lugares cercanos, esta historia nos motiva a conocer un poco más en dar a conocer y defender los Derechos Humanos, que fueron promulgados, tres años después de haber culminado la Segunda Guerra Mundial en 1945, el 10 de Diciembre de 1948, en Paris, la presidenta del comité de redacción de la Declaración de los Derechos humanos, fue la llamada Primera Dama del Mundo, Eleanor Rooselvet, quien ya era ex primera Dama de los Estados Unidos, esta importante y extraordinaria mujer, fue una escritora y activista política, su periodo como Primera Dama de Estados Unidos fue desde 1933 a 1945, y afirmaba lo siguiente ¨NO BASTA CON HABLAR DE PAZ, HAY QUE CREER EN ELLA, Y NO BASTA CON CREER HAY QUE TRABAJAR PARA CONSEGUIRLA¨. La Declaración de los Derechos Humanos contiene 30 artículos, podemos citar algunos, tales como el Derecho a la vida, a la integridad física, moral, a la libertad y seguridad personal, libertad de pensamiento, libertad de expresión, derecho al trabajo, a la educación, derecho a la no discriminación, a la no esclavitud, igualdad de todos ante la ley, derecho a reunirse en publico por citar algunos. Se celebra de esta manera y se conmemora cada 10 de Diciembre en el mundo, el haberse logrado la elaboración de un instrumento jurídico con una serie de normas que fueron aprobadas para proteger al ser humano, por su condición humana, los cuales inherentes y necesarios para el desarrollo de cualquier sociedad civilizada del mundo y así contribuir al desarrollo pacifico de cada conglomerado social para lograr una mejor convivencia entre todos y cada Estado a su vez debe contribuir en ser garante del respeto y del cumplimiento de los mismos en beneficio de una sociedad y de una convivencia mas justa de unos con otros, poseen las siguientes características, son imprescriptibles, inalienables, universales, irrenunciables e indivisibles, yo le agregaría que son imperiosamente necesarios para lograr una vida armoniosa y en paz en cualquier sociedad del mundo.

Astrid Liscano De Raad