Son titulares lunes #13Dic

ONU alertó sobre la crisis en Venezuela: millones tienen necesidades alimentarias, sanitarias y educativas



Sebastiana Barráez la guerrilla amenazó con matar a testigos electorales en la frontera y los indígenas denuncian que los enviaron a votar al centro más lejano.



Sociedad de Ingenieros Agrónomos: “El país pasó del capitalismo de Estado al sálvese quien pueda»



Tareck El Aissami seguirá en Pdvsa y regresa al trabajo tras largo reposo médico



Denuncian cierre definitivo de Museo de Arte Contemporáneo de Caracas por falta de mantenimiento



Guaidó anunció su participación en la II Cumbre de Líderes Democráticos este 13 Dic. En el evento contará con la participación de líderes de los movimientos democráticos de Bielorrusia, Myanmar, Nicaragua, Hong Kong, Cuba y Uganda.



El comisionado presidencial para la ONU, Miguel Pizarro, resaltó los aspectos referentes a Venezuela presentes en el Panorama Global Humanitario 2022, presentado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).



En el área de emergencia del Hospital Universitario de Maracaibo no cabe un caso más de Covid-19



La demanda de gasolina en Venezuela aumentará por la reactivación de la economía, pero el combustible sigue escaso.



«Salir de Argenis Chávez ya es un logro, ahora se vota con más razón», afirman barineses.



Fuiste vilmente asesinado: El duro mensaje de Raúl Emilio Baduel a dos meses de la partida de su padre



Funvisis registró sismo de 3.6 en Mérida



La «Chiky Lorens» denunció al Hotel Pestana Caracas ante la Fiscalía chavista por presunta discriminación



la guerra por el oro venezolano enfrenta a bandas criminales, guerrillas y el régimen de Maduro



En Venezuela identificaron que 7,7 millones de personas tienen necesidades alimentarias, sanitarias y educativas urgentes para 2022, reseña Monitoreamos.



Antonio Ledezma denunció que chavismo se infiltró en la oposición venezolana para doblegar a diversos factores.



Accidente de tránsito en el estado Falcón deja 5 fallecidos



En San Felipe, Yaracuy, todos los días se va la luz y agua



En el estado Sucre la luz se va a diario



Fue excarcelado trabajador petrolero Hirto Hurtado tras cuatro años de prisión arbitraria.



Movilnet aumentó la tarifa del saldo mínimo para las recargas pero el servicio sigue siendo deficiente



Espacio Público registra 103 violaciones a la libertad de expresión en noviembre.



Dólar: Bs. 4,64 / Dólar Paralelo: Bs.4,68



Banco Central de Venezuela reportó que inflación en noviembre fue de 8,4%.



El G7 eleva el tono de su advertencia al presentar un frente común ante Rusia.



Salvadoreños protestan nuevamente por «acciones dictatoriales» de Bukele.



Estados Unidos advirtió que Nayib Bukele está tomando una dirección mucho más autoritaria que la de Hugo Chávez en sus inicios.



Amnistía Internacional ve preocupante la situación de DDHH en Honduras y pidió la libertad de ambientalistas



Tornados en Kentucky podrían dejar hasta 100 muertos.



Búsqueda desesperada de sobrevivientes en EEUU tras devastación de tornados.



La OMS confirmó que la variante Ómicron del COVID-19 se propaga más rápidamente que la Delta.



El Tribunal Supremo de Brasil obliga al Gobierno a solicitar el certificado covid a extranjeros.



Rescatan a tres cubanos que naufragaron cerca de los Cayos de Florida



El Reino Unido elevó a 4 el nivel de alerta por la variante Ómicron.



Al menos 18 fallecidos y 25 heridos en accidente de autobús en Ecuador



El volcán de La Palma, de los más duraderos de España tras 85 días de erupción



Blue Origin culminó con éxito la misión en la que viajó la hija del primer estadounidense en el espacio y el presentador de televisión Michael Strahan.



Mercedes-Benz obtiene luz verde para el sistema de conducción altamente autónomo en Alemania



El escalofriante testimonio de una de las víctimas de Epstein y Maxwell: violaciones, golpizas y tortura psicológica



Ómicron se propaga más rápido y las vacunas son menos efectivas, advirtió la OMS5505:12

Una tercera dosis de la vacuna reduce 90% la mortalidad en mayores de 50 años.



Misterio en el crucero Carnival Miracle: Joven cayó frente a las costas de México y no la localizan



La española Meliá abrirá dos nuevos hoteles en Cuba en 2022, pese a la crisis del turismo



Documental sobre la migración venezolana gana Emmy Awards 2021 a Mejor Fotografía



El cantante Vicente Fernández, ídolo popular de la música ranchera en México, falleció el domingo a los 81 años en la ciudad de Guadalajara.



El funeral de Vicente Fernández será privado, dice su familia.



Las academias de los Grammy agradecen a Vicente Fernández su legado.



Rubén Blades pospone concierto en Panamá porque su director de orquesta dio positivo para covid.



Nyla Hayes, una joven artista de apenas 12 años, se ha vuelto millonaria en pocos meses vendiendo sus obras en forma de tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) en el mercado en línea para NFT OpenSea. Nyla detalla en su sitio web, ha estado dibujando desde que tenía cuatro años. Más tarde, a los nueve años, empezó a crear lo que ella llama Long Neckies, retratos dibujados de mujeres de diversos orígenes que tienen cuellos largos y estrechos.



Industria de bebidas argentina lanzó su mensaje de Navidad inspirado en la diáspora venezolana



India gana la corona del Miss Universo 2021



Miss Universo 2021: Venezuela no logró entrar en el top 10 de finalistas



El Real Madrid se impone 2-0 ante el Atlético en el derbi madrileño



Japón evalúa sumarse al boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing por las violaciones a los DDHH



Ayer el fútbol profesional en Caracas metió casi tres veces más público que el béisbol y en ambos casos era el Clásico…… Leones-Navegantes, 5.874 espectadores, CaracasFC-Deportivo Táchira, 14.938 espectadores



Fórmula 1: Verstappen gana el Mundial más emocionante en la última vuelta del campeonato.



La venezolana Julianna Peña sorprendió al mundo al convertirse en la nueva campeona de la UFC



Hinchas realizaron ‘lluvia’ de peluches en el Betis vs. Real Sociedad para donarlos por Navidad.