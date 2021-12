Diputado Veloz ratifica respaldo a Presidencia Encargada: “Que Juan Guaidó se mantenga es una fuerza constitucional” #14Dic

La legalidad de la continuidad constitucional del presidente encargado de la República, Juan Guaidó, ratificó el diputado a la Asamblea Nacional, Rafael Veloz, quien exhortó a los venezolanos a continuar respaldando al Gobierno Interino.

“Nuestro país requiere claridad de propósito que ya existe en el Acuerdo de Salvación Nacional. Nuestro norte es la Constitución y allí se encauza la solución”, dijo Veloz en rueda de prensa ofrecida por el Frente Amplio Profesional-Justicia.

El legislador indicó que cuando fueron electos diputados en 2015 sabían que iban a transitar en un parlamento que no solo iba a legislar los poderes públicos.

“Un parlamento en dictadura tiene que ser un instrumento de resistencia pero sobre todo acompañar a los ciudadanos. El 233 y la Asamblea Nacional, con todos los medios, con la Plataforma Unitaria, revocatorio, todos los medios para buscar el sendero constitucional, y no fue posible, y Maduro cruzó la raya cuando se presentó un fallido proceso electoral presidencial e inconstitucional. Los diputados estamos obligados a mantener en nuestras curules la soberanía popular”, precisó.

Destacó que no se puede dejar vacío a la Presidencia y a la Asamblea Nacional, hasta tanto se realice un proceso presidencial y parlamentario legítimo.

Por ello, llamó a los venezolanos a mantenerse en resistencia bajo la unidad política y social, de la mano de la comunidad internacional que respalda el proceso de libertad en Venezuela.

“La Constitución establece la renovación de la Directiva de manera anual, los trabajos que venimos realizando los diputados de las distintas fracciones van en ese sentido. El Frente Amplio hace una propuesta de reforma puntual del artículo 12 del Estatuto, pero alerta que más allá de una formalidad de cambiar una fecha hay un principio de la supremacía constitucional. Lo que indica el 233 es que la permanencia del encargado es hasta tanto se realice un proceso electoral válido, y hasta tanto no se realice este, no podemos desde la AN dejar las curules vacantes y mucho menos el presidente Guaidó dejar la presidencia vacante”, aseguró.