Asdrúbal Oliveros: Resulta “cuesta arriba” para Venezuela obtener recursos en mercados financieros internacionales #15Dic

Se estima que el gobierno puede tener este año ingresos por el orden de los $2.000 millones, comparado con el año pasado y para el 2022 el ingreso puede llegar hasta los $5.000 millones, de acuerdo con las proyecciones de Ecoanalítica, asegura el economista, Asdrúbal Oliveros.

Advierte que estos ingresos están focalizados para la propia estructura de lo poco que el Estado pueda hacer, el Ejecutivo está muy enfocado en mejorar un poco la capacidad de refinación interna de combustible, pero además hay una tarea pendiente que tiene el régimen que son los temas ligados a los sueldos y salarios y las pensiones que son de miseria.

“Esto lo sabemos todos y justamente esta política para salir de la hiperinflación que ha llevado al gobierno a reducir el gasto, el déficit que es la diferencia entre ingresos y gastos hoy está en el orden de los 4 puntos del PIB, y cuando comenzó la hiperinflación estaba por el orden de los 20 puntos del PIB, pero esto se ha logrado a costa de un nivel de destrucción de los salarios y de las pensiones que tiene un efecto social, pero urge una tarea que trasciende el propio gobierno y que tiene que ver un poco con los acuerdos que tienen que llegarse en Venezuela, porque el Estado está colapsado, no tiene capacidad por sí sólo, sin llegar a acuerdos políticos duraderos, de poder garantizar sueldos y salarios de calidad y pensiones de calidad, esto pasa por acuerdos institucional que defina el rol del ese Estado, sus fuentes de financiamiento, cuáles van a ser sus ingresos y lamentablemente ese es un punto, un a tarea pendiente que vamos a tener de cara al 2022 diría que esos son los sectores más vulnerables del próximo año, son los sectores a los que no les llegan los números de crecimiento y son los que más se ofenden o más les pega cuando los economistas hablan de recuperación y crecimiento, porque el sector público y los adultos mayores a través de las pensiones están en una situación de vulnerabilidad tremendas o siguen dependiente de ayuda externa a través de remesas, o bien entrando en actividades informales a través de la economía negra, teniendo que laborar al margen del trabajo formal que tienen para poder tener una fuente de ingresos”

Cuesta arriba obtener recursos internacionales

La posibilidad de que Venezuela pueda salir a buscar y obtener recursos en los mercados financieros internacionales, es muy cuesta arriba, hay que recordar que el gobierno tiene dos problemas de cara al exterior, el primero es el tema ligado al reconocimiento, un tema que está en el tapete, sobre todo en organismos internacionales y el otro, el más poderoso, es que la República está en default desde el 2017 y no paga la deuda externa en bonos, principalmente y esto dificulta mucho que pueda acceder a financiamiento.

“Creo que el acceso a financiamiento externo pasa por las negociaciones de México, habrá que ver si eso se retoma y sin el marco de estas negociación puede haber un entendimiento en término de los acuerdos para eso, y la verdad que por esa vía lo veo poco probable, además no veo muy dispuestos a los aliados China y Rusia a prestarle a Venezuela, los aliados tienen prácticamente dos años que no dan crédito directo a la República, más bien le han dado un salvavidas porque nosotros tenemos una deuda importante con China cercana los $20.000 millones y con Rusia, cercana a los $10.000 y lo que han hecho es darle un período de gracia al gobierno de Maduro, incluso antes de la pandemia, donde no estamos cancelando esa deuda, el monto total se mantiene y es una ayuda importante para el flujo de caja del gobierno y me cuestas pensar que ellos estén dispuestos a incrementar ese monto de deuda”.

Explicó, que en materia de bolívares, la situación también es complicada y que lo que pudiera ocurrir es que se flexibilicen algunas de las condiciones del encaje con el fin de colocar deuda interna, eso si es posible, pero tienen que cambiar las condiciones del encaje, advirtiendo que tampoco ve margen para que esa colocación de deuda interna, de para financiar niveles elevadísimos de déficit o del gasto, porque la cantidad de bolívares es muy limitada, advirtiendo que el problema que tiene la economía, también la tiene el gobierno, la incapacidad que tiene la banca de poder financiar, incapacidad no es solo para los sectores privados, sino también para el propio sector público.

Ratifica que el error cometido por los economistas este año, estuvo en las estimaciones sobre el tipo de cambio que se fijaron en 13 Bs/$ y no ha llegado ni a 6 Bs/$, afirmando que esto ha sido un éxito del gobierno y para el 2022 se deben concretar un conjunto de reformas que el país requiere para volver a crecer y volver a insertarse en la dinámica internacional, que la coyuntura dé paso a esos elementos de discusión que no se han estado dando en Venezuela por muchos años, dijo Oliveros en Circuito Éxito 99,9 FM.