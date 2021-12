Universidad Central de Venezuela conmemora 300 años de su fundación con actos en la Plaza del Rectorado #16Dic

La comunidad universitaria, integrada por estudiantes, profesores, personal administrativo y obrero conmemoran este jueves 16 de diciembre el 300° aniversario de la Universidad Central de Venezuela (UCV), también conocida como “Alma Matter” y como “La Casa que vence las sombras”.

El acto conmemorativo que se llevó a cabo en la Plaza del Rectorado de la UCV, estuvo encabezado por las autoridades de la UCV, Cecilia García Arocha, Rectora; el Vicerrector Académico, Nicolás Bianco Colmenárez: el Vicerrector Administrativo, Bernardo Méndez Acosta y el Secretario, Amalio Belmonte Guzman y en representación del personal docente, el Presidente de la Asociación de Perofesores (APUCV), Víctor Márquez Corao.

Durante el acto, el movimiento estudiantil presentó un balance sobre la situación que vive la casa de estudios superiores, en la persona de Luis Palacios, presidente adjunto de la de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, quien formuló a una breve conversación con los medios de comunicación, las condiciones actuales de la casa de estudios superiores, desde el punto de vista estudiantil.

“Hay que recordar que no solamente se trata de los 300 años de la Universidad, son 300 años de la Academia y como estudiantes tenemos que reconocer la ardua labor que hemos hecho durante estos 300 años, hay que reconocer que hay unas necesidades que no podemos obviar, ante el perfil que hoy nos permite decir que somos la casa que vence las sombras; hay una realidad, la condición de los universitarios, no está atendida en su totalidad, se decía que como consecuencia de la pandemia se le iban a hacer donaciones de tabletas para que los estudiantes pudieran seguir sus estudios a distancia online, pero de acuerdo con el Observatorio de Universidades, el 99% de los estudiantes encuestados dijeron que no habían sido beneficiados con las tabletas promocionadas, y si nos ponemos a evaluar las condiciones que requiere un estudiante tanto en la virtualidad como en la presencialidad debido a la pandemia, creo que sería una lista muy larga de enumerar, de manera que las mejoras de la infraestructura de la universidad que si bien ya se está haciendo, sino las condiciones de las providencias estudiantiles, una beca que sea sustentada a través de la Organización de Bienestar Estudiantil (OBE) y que hoy no pasa de 1 dólar; el comedor que si bien tiene una mejora , esperemos que pueda funcionar en su desayuno, almuerzo y cena como no los cuentan nuestros profesores, lo que les permitía pasar todo el día dentro de la universidad”, señaló Palacios.