Simonovis tras el apagón: ¿Hasta cuándo el cuento del “ataque”? #17Dic

El excomisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó, Iván Simonovis, rechazó que el régimen de Maduro nuevamente atribuyera la falla del sistema eléctrico a un “ataque” contra Venezuela.

En ese sentido, el ex preso político señaló que si el Sistema de Justicia venezolano “cumpliera con su deber”, hoy día el ministro de Energía de Maduro, Nestor Reverol y su equipo, “deberían estar presos”.

“No hay electricidad, no hay seguridad, no hay gasolina, no hay medicinas. ¿Hasta cuándo el cuento del “ataque”? irresponsables, incompetentes y Generales choros”, escribió Simonovis a través de Twitter (@simonovis).

Sí el Sistema de Justicia cumpliera con su deber, hace rato el Ministro de Energía y equipo cercano deberían estar presos. No hay electricidad,no hay seguridad,no hay gasolina, no hay medicinas. Hasta cuándo en cuento del “ataque”? irresponsables, incompetentes y Generales Choros pic.twitter.com/0N738iJqHS — Iván Simonovis (@Simonovis) December 17, 2021

Cabe recordar que, durante la madrugada de este viernes, una falla en el sistema eléctrico nacional dejó sin servicio a 20 estados del país.

