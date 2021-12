VIDEO Luego de 3 meses, la erupción del volcán español cesó sus explosiones #17Dic

Los habitantes de la isla española de La Palma se atrevieron a esperar que su erupción volcánica haya terminado después de casi tres meses de desconcertantes explosiones diarias, terremotos, ríos de roca fundida y una enorme columna de ceniza que contiene gases tóxicos.

El volcán Cumbre Vieja en las Islas Canarias frente al noroeste de África se quedó en silencio el lunes por la noche, y los científicos dijeron que sus 36 horas aproximadamente de actividad insignificante podrían indicar el comienzo del fin de la erupción. Los científicos no descartan un resurgimiento de la actividad volcánica, que anteriormente disminuyó sólo para regresar con fuerza renovada, pero dicen que es poco probable.

- Publicidad -

«No podemos estar 100% seguros, ya que el volcán ha estado jugando algunas malas pasadas durante las últimas semanas», dijo a The Associated Press Valentin Troll, experto en geología de la Universidad de Uppsala en Suecia y coautor de un estudio de geología de las Islas Canarias. .

«Pero muchos parámetros ahora han disminuido, y creo que el volcán está en declive ahora», dijo.

El gobierno de Canarias dijo que “la actividad volcánica se ha reducido a casi nada”. Algunas volutas de humo blanco flotaron desde el cráter el miércoles por la mañana. A medida que la erupción se apagaba, los científicos se aventuraron a caminar hasta el borde del cráter para tomar lecturas de gas de cerca por primera vez en tres meses.

Se deben observar niveles bajos y sostenidos de actividad durante 10 días para que los científicos declaren formalmente el final de la erupción, dijo a la prensa María José Blanco, vulcanóloga y portavoz del Instituto Geográfico Nacional de España.

La erupción, que comenzó el 19 de septiembre, es la más larga registrada en La Palma y ha sido un hito para los isleños, muchos de los cuales viven de la agricultura y el turismo. Las volcánicas Islas Canarias son un popular destino de vacaciones en Europa debido a su clima templado.