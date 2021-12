INAC mantiene restricciones para vuelos internacionales #20Dic

Prorrogar por 30 días más las restricciones de vuelos internacionales debido a la pandemia de la COVID-19, acordó el Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC). Información que dio a conocer el organismo de control aéreo, a través de un comunicado publicado el sábado 18 de diciembre de 2021.

En el escrito se “informa al público en general, a los explotadores aéreos y agencias de viajes que continúan las restricciones de las operaciones de la Aviación Comercial, Aviación General y Privada, desde y hacia la República Bolivariana de Venezuela”.

Se advierte que sólo se mantienen las rutas autorizadas por el régimen para el traslado de pasajeros, carga y correo que son: Turquía, México, Panamá, República Dominicana, Bolivia y Rusia.

El INAC exhortó a las agencias de viajes no ofrecer boletos con rutas distintas a las aprobadas, y recomendó a los pasajeros no adquirir pasajes a destinos no autorizados.





Caracas, 18 de diciembre de 2021

11:15 p.m.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de conformidad con el contenido del Artículo 117 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el Artículo 9 de la Ley de Aeronáutica Civil, cumpliendo con los lineamientos del régimen, a fin de garantizar la salud de los ciudadanos que residen en nuestro país, a través de políticas que permitan mitigar los efectos de ocasionados por la Pandemia generada por la COVID-19, informa al público en general, a los explotadores aéreos y agencias de viajes que continúan las restricciones de las operaciones de la Aviación Comercial, Aviación General y Privada, desde y hacia la República Bolivariana de . En este sentido Venezuela y de manera excepcional, únicamente se encuentran autorizadas las operaciones aerocomerciales para el traslado de pasajeros entre la República Bolivariana de Venezuela y los países hermanos de Turquía, México, Panamá, República Dominicana, Bolivia, Rusia y Cuba, ello de conformidad con los NOTAM N° C13131/21 y A0523/21, de fecha 18 de diciembre.

Se exhorta a los explotadores aéreos y a las agencias de viaje a no comercializar boletos en rutas distintas a las aprobadas por la administración de Maduro, así mismo se agradece a los ciudadanos en general no adquirir pasajes aéreos e n rutas distintas a las autorizadas.

Seguimos coadyuvando en el combate contra la COVID-19, implementando las medidas ordenadas por el régimen Nacional a fin de contrarrestar los efectos de la Pandemia, cumpliendo de manera cabal con las normas emitidas por el Gobierno Bolivariano, con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

¡La prevención es tarea de todas y todos!