Minsa: Primer caso de ómicron en Panamá; por ahora no habrá restricciones y se estudia acortar tiempo de aplicación de tercera dosis#20Dic

Por Violeta Villar

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, informó que fue detectado en Panamá el primer caso de la variante de preocupación ómicron.

Fue localizada en un ciudadano de 50 años de edad, cuyo estatus migratorio es de extranjero residente en el país, quien arribó al país el pasado 8 de diciembre, con antecedentes de viaje reciente a Sudáfrica, para trabajar en un proyecto minero en desarrollo.

«Actualmente, detalló el ministro, el trabajador se encuentra aislado en la mina, no tuvo contacto con otras personas ni otros trabajadores; durante el curso de su cuarentena y aislamiento ha permanecido asintomático. Hoy se le repetirá otra prueba PCR para comprobar su nivel de contagiosidad».

El titular del Minsa, durante la rueda de prensa de este lunes 20 de diciembre, convocada para anunciar el país la llegada de la variante ómicron, explicó que los asesores del Consejo Consultivo analizan la posibilidad de acortar la dosis de refuerzo que a la fecha se administra a los seis meses, luego del esquema completo de vacunación.

El ministro Sucre explicó que el equipo vigila las cifras estadísticas y podría ocurrir que se decida acortar el tiempo de espera. Esta misma semana se notificará la decisión.

No habrá medidas restrictivas

El titular de Salud dijo que por ahora no se tomarán medidas restrictivas por cuanto se trata de un solo caso que es importado.

Resaltó que el sistema de salud se encuentra bien con respecto a la capacidad instalada.

“Se reforzará la trazabilidad y la vigilancia genómica;son las medidas que estaremos adoptando”.

Pidió a la población ayudar en sus esfuerzos al personal sanitario tomando las medidas de bioseguridad que han demostrado ser efectivas para el control de ómicron y de cualquier variante: lavado de manos, distanciamiento social y uso de mascarilla.

Por supuesto, la vacunación es la medida prioritaria.

Sintomatología variada

El ministro Sucre señaló que esta variante presenta una sintomatología variada: se ha presentado como una gripe, pero también han ocurrido defunciones. No es tan agresiva como la delta, “lo que no deja de hacerla peligrosa y mucho más si no nos hemos vacunado”.

Vigilancia epidemiológica

El titular de Salud afirmó que la vigilancia epidemiológica se mantendrá en puertos de entrada y salida del país.

Anunció que ya se giraron instrucciones a la doctora Gladys Novoa, directora regional de la provincia de Chiriquí, para extremar la vigilancia en la región sanitaria.

El ministro Sucre destacó que el equipo a cargo de las estrategias y la parte operativa desempeña una labor incansable y seguirá trabajando por la seguridad de todos.

Corresponde al país poner de su parte, exhortó el ministro, y evitar participar en actos multitudinarios, además se deben mantener en vigor aquellas medidas que ayudarán a impedir un mayor contagio a causa de ómicron.

