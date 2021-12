Noel Álvarez: No se puede hablar de recuperación económica cuando el 90% de la población está en pobreza #21Dic

Si bien es cierto que algunos sectores muy puntuales de la economía están registrando una ligera recuperación, creo que esto no se puede interpretar como una reactivación de la economía venezolana, asegura el ex presidente de Fedecámaras y asesor empresarial, Noel Álvarez.

Admite que existen evidencias que indican que ha dejado de caer la economía, después de 7 u 8 años y esto es importante, pero simplemente se paró la caída, pero para que Venezuela vuelva a los niveles de la economía de hace una década, cuando se hablaba de un PIB cercano a los US$ 400.000 millones, cuando hoy estamos con un PIB entre US$ 35.000 y US$ 40.000 tendrán que pasar un período entre 10 y 15 años.

Explica, en el caso de la Gran Caracas en zonas como Las Mercedes, Chacao donde hay como una especie de “burbuja”, pero el resto de las zonas del país, continúa en la miseria y esto es sin voltear la mirada hacia el interior del país, donde a diario se viven problemas con la escasez de combustible, los apagones, las deficiencias de los servicios públicos, señalando con especial énfasis el problema de la salud.

“La gente se muere en los hospitales porque carecen de los insumos mínimos, si los familiares no llevan las medicinas, el alcohol, las gasas, las inyectadoras, no hay médicos, no hay internistas. anestesiólogos, enfermeras, los equipos de Rayos X, los tomógrafos no funcionan, una gran cantidad de este personal se fue de los hospitales por los bajos salarios, muchos se fueron del país, así que yo veo a muchos optimistas por allí, diciendo que esto está muy bien, pero no lo veo así”, dijo Álvarez.

En el BID ni un centavo para Venezuela

Consultado en torno a las declaraciones de un ex funcionario de Maduro, expresidente del Banco Central, quien anunció que el régimen acudiría a los mercados internacionales en busca de recursos, Noel Álvarez advirtió que para el gobierno estos mercados están cerrados, en todo caso podría obtenerlo el sector privado, pero cumpliendo previamente con una serie de requisitos.

“Estuve haciendo gestiones para un financiamiento en el Banco Interamericano de Desarrollo, para unas empresas que estoy asesorando, hable con uno de los directores del BID y dijo textualmente: “Para Venezuela nada, para el gobierno nada”, probablemente para el sector privado y deben cumplir con unas condiciones especiales; reveló que desde este organismo multilateral, no se ha otorgado ni un solo financiamiento para Venezuela; para Argentina, México o cualquier otro país, podría considerarse, pero no para el régimen de Venezuela”.

Por otra parte, no hay que olvidar que el régimen venezolano cayó en default desde el año 2017, período en el cual dejó de pagar sus deudas, lo que constituye un factor determinante para que los mercados financieros internacionales les hayan cerrado las puertas.

No cree en el revocatorio

En torno al acontecer político, y sobre las expectativas de cambios en el país, en términos categóricos advirtió que no cree en el referendo revocatorio, porque hay que superar tantas trabas que no se ve que sea posible su realización.

“De hecho en los contactos y conversaciones que he tenido con gente que está muy cercana al CNE, me dicen que van a tratar de poner todas las trabas, que lo van a demorar todo lo posible, hasta que no sea viable, así que olvídate del referendo, aquí vamos, por lo que yo veo y si no hay un hecho sobrevenido, vamos directo para el 2024 y entonces veremos qué es lo que puede pasar en esta fecha”, afirmó.

Por otro lado, el expresidente de Fedecámaras señala que hay algunos empresarios que se le han acercado al gobierno y están haciendo negocios; pero a la vez recuerda que a los propietarios de las estaciones de servicio de gasolina les quitaron las concesiones y se las entregaron a sus amigos; también acabaron con las empresas privadas que se encargaban de comercializar el gas doméstico por bombonas, siendo manejado este sector por los consejos comunales, recordando la cantidad de explosiones de bombonas, de incendios y hasta de personas que han perdido la vida por la improvisación en el manejo de actividades para las cuales no tienen experiencia.

“Mientras la gente de Maduro siga haciendo las cosas como hasta ahora, yo no le arriendo las ganancias a quienes se les acerquen; podrán estar haciendo negocios, se podrán llenar de dinero unos cuantos, pero que son beneficios para el país, nada que ver, es la producción para unos cuantos amigos, para unos poquitos amigos muy cercanos”, afirmó.

Reveló tener noticias que van a derribar un centro comercial en Las Mercedes para construir uno de los casinos más grandes y lujosos del país, preguntándose ¿de dónde crees tú que están saliendo este dinero, esto es una élite que tiene acceso a una cantidad de recursos a los que el ciudadano común no tiene acceso?.

Advierte Noel Álvarez que mientras el 90% de la población está viviendo con 7 dólares, lo que no le alcanza siquiera para un cartón de huevos, así que no se puede hablar de recuperación económica cuando el 90% de la población está en pobreza, y un 76% en pobreza extrema, entonces no se puede hablar de crecimiento económico”, dijo el expresidente de Fedecámaras.