Capriles critica vacaciones de Maduro: No te tocan mientras empleados ganan salarios de hambre #22Dic

Henrique Capriles, exgobernador de Miranda y excandidato presidencial, le dijo este martes a Nicolás Maduro que “no le deberían salir vacaciones” mientras los empleados públicos ganan “salarios de hambre”.

Esa fue su respuesta al anuncio que hizo Maduro sobre los 15 días de descanso que se iba a tomar, pese a las diversas crisis que hay en el país. Una de ellas comenzó a agudizarse nuevamente este miércoles y es la de la falta de combustible, al menos en el estado Lara.

A través de su cuenta de Twitter Capriles escribió: No Maduro, a ti no te deberían salir vacaciones. Tú y el grupo que está en el poder son los responsables de que los venezolanos no tengan las navidades que merecen.

“Los empleados públicos ganan salarios de hambre. ¡Ni 5$ al mes!. La indolencia es la gran huella de este régimen”, sostuvo el dirigente opositor.

Capriles subió a la red social ese comentario junto a un video en el que Maduro anuncia sus vacaciones junto a Cilia Flores, con quien, dice, paseará en bicicleta.

“Cilia y yo nos vamos a agarrar 15 días de vacaciones, nos vamos con una mochila. A partir del 20 de diciembre nos vamos con una mochila a recorrer toda Venezuela Cilia y yo. Playa, montaña, desierto, la Gran Sabana, nos vamos en bicicleta. Olvídense de mi 15 días”, fueron las palabra de Maduro.

