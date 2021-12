COLUMNA El rincón de los miércoles #22Dic

Espero lo mejor del próximo para todos los venezolanos en el año que se nos avecina, aunque no creeo que los problemas que hemos venido padeciendo se mantengan sin haber podido solucionar ni el más sencillo como todos aspiramos. No ha sido, como pueden imaginarse. Tampoco la responsabilidad ha sido nuestra, por que hemos hecho todo lo posible para formar parte de los miles de compatriotas que han puesto su granito de arena para buscar una solución, incluso a votar en unas elecciones que prometían dar un viraje al país en la búsqueda de nuevos horizonte que nos permita una mejor vida en un futuro que no termina de llegar.Tenemos la sensación de seguir alejándonos sin encontrar todavía la mejor ruta para reencontrarnos con el país que dejamos atrás hace más de 20 años. Los sueños de millones de compatriotas se esfuman en un laberinto de incertidumbres que cada día se hace más complicado. La vida, en consecuencia, parece no valer nada… Aristóbulo Victorac siempre fue un un deportista a carta cabal durante toda su vida y un servidor público digno de ser imitado por quienes trabajan en apoyo de la comunidad sin esperar nada a cambio. Su desaparición física no solo enluta al deporte larense, también a miles de ciudadanos que una vez tuvieron contacto con su enorme vocación de servicio. Que descanse en la paz del Supremo Creador… Premio a la super bella Penélope Cruz, ya tiene en sus manos el galardón de los críticos de Nueva York con la película ‘Madres paralelas’. Por otra parte la prensa del espectáculo de hollywood anunció planes para filmar una película sobre la vida de Vicente Fernández, y ya han pensado en la estrella española para un rol estelar

II

- Publicidad -

Chile, al igual que otros países del área decidió probar suerte en la ruleta rusa en las pasadas elecciones presidenciales después de un mortal ensayo durante las terribles manifestaciones que dejaron un buen número de víctimas y un incontrolable vandalismo casi inédito en ese país, el nuevo presidente es un consumado militante de izquierda radical sin mucha historia política y muchas ganas de anotarse en la tristemente célebre lista de radical e sus colegas latinoamericanos, hoy casi todos investigados por violaciones de los derechos humanos; su discurso no tocó temas importantes para pensar que estamos frente a un demócrata convencido, su izquierdismo puede ser moderado, como apuntan algunos opositores, pero habrá que esperar hacia donde corren esas aguas. Chile está obligado a revisar su triste pasado para evitar repetir sus errores que condujeron al país a la más terrible dictadura que hayan conocido alguna vez.

III

Ya estamos por terminar el fatídico 2021 y seguimos acumulando problemas sin aparente solución a pesar del carnaval de promesas electorales. El recién apagón se unió al reclamo de miles de sedientas personas que aún no reciben agua en sus hogares. Las nuevas autoridades siguen sin aparecer para que expliquen el porqué del colapso de los servicios públicos venezolanos, mientras sigue muriendo mucha gente a causa de la pandemia. Los operativos para vacunar a la población están suspendidos hasta nuevo aviso, por lo cual la prevención es el mejor medicamento para evitar contagios. Los médicos aseguran que el distanciamiento social es la mejor recomendación que pueden hacer en estos casos. Desde aquí alentamos a todos a mantener a raya los ataques de la peligrosa enfermedad.

Feliz navidad y un mejor año 2022 para todos y que Dios reparta bendiciones.

LRM