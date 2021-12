Consecomercio: Amenazas de la Alcaldía de Iribarren a empresarios de Lara impulsará aumento de la informalidad #23Dic

Las decisiones y amenazas como las que está formulando el Alcalde del municipio Iribarren, en contra del sector empresarial, de aplicar sanciones si no se pagan puntualmente los servicios, solamente van a contribuir a impulsar el aumento de la informalidad en Venezuela, que no es lo que requiere un país que quiere crecer y desarrollarse.

De esta manera le sale al paso a estas nuevas demostraciones de autoritarismo, la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, quien advierte que lo que deberían estar haciendo es aumentado la base de recaudación, ya que en estos momentos solamente un 20% de las unidades comerciales e industriales aparecen como contribuyentes regulares.

La dirigente del sector terciario de la economía, admite que el estado Lara en la entidad regional que ha liderado una batalla formal en contra del incremento desmesurado, tanto de los impuestos municipales como de los servicios públicos.

“Allí estamos teniendo un problema serio, porque el país viendo que no tiene otros ingresos, las alcaldías ya saben que los recursos no los van a llegar, sino de gran parte de los contribuyentes de la entidad , están elevando tasas, tarifas, tributos de una manera descomunal, sin considerar siquiera que hay gran parte del sector comercio y servicios que todavía no se ha podido recuperar de las pérdidas que le generó el 2020, como consecuencia de la pandemia; si bien el 2021 ha sido un poquito mejor, pero no recuperas las pérdidas que se registraron en el 2020, cuando el 80% del sector estuvo cerrado 9 meses, pagando nómina, gastos, servicios sin dimensionar las consecuencias”, señala la dirigente gremial.

Advierte que además, con la llegada de los nuevos alcaldes, se despierta ese ímpetu en elevar las tasas y tributos, cuando deberían utilizarlo en registrar la mayor parte de contribuyentes, afirmando que de acuerdo con las cifras que maneja Consecomercio, los impuestos municipales no lo pagan más del 20% de las unidades comerciales e industriales, advirtiendo que el gran esfuerzo tiene que estar orientado en empadronar a todos los comercios para que se formalicen y todos paguen los tributos, logrando un incremento realmente significativo.

“Además, sumado a esto, se están tomando unas medidas realmente confiscatorias, porque en muchos municipios del país, están atando el pago del servicios de Aseo Urbano, con el pago de la electricidad, que al parecer tiene un marco de legalidad importante, pero no atarlo a través de la asociación con las patentes, eso no debería ocurrir y hemos visto unas declaraciones justamente en Lara, donde se ha anunciado que se van a atar a todos los servicios”, expone Polesel.

Considera que se presentan casos de ilegalidad significativos, porque el hecho que un comercio tenga una deuda por el servicio de energía eléctrica y aseo urbano, no se puede prohibir al comerciante pagar la patente, eso no es legal.

Aumentará la informalidad

Tiziana Polesel advierte que lo único que se va a lograr con las declaraciones del Alcalde de Iribarren, es el aumento de la informalidad, que no es precisamente lo que en estos momentos necesita la economía venezolana.

“Primero, lo que son informales ya ni van a soñar con pasar a la formalidad, porque evidentemente estos tributos y costo de servicios, no los resiste ningún a estructura de costos en este momento, porque los márgenes están siendo muy bajos; además la mercancía importada que está llegando al país tiene un aumento de un 40% promedio en sus precios, derivado de la inflación en sus países de origen que los producen, Estados Unidos, Europa por la inflación y por las ayudas sociales por la pandemia que dieron esos países; pero a esto le tienen que sumar que los costos de transporte y fletes para que la mercancía llegue a Venezuela, se han triplicado en el mejor de los casos, entonces ya la mercancía importada está llegando con unos precios elevados que tú no puedes trasladar al consumidor final, primero porque no tiene crédito y segundo porque el mercado no lo resiste, no se pueden aumentar los precios en esa dimensión y eso significa que está bajando el margen de ganancia y en algunos casos se decide no tener margen para poder prestando el servicio y seguir atendiendo los clientes y esto ha bajado mucho los márgenes de rentabilidad; de manera que si se disparan los servicios públicos, si se disparan otros gastos, que es lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que va a pasar, el que quiera mantener ese mercado, tiene que pasar a la informalidad o va a generar la mayor parte de sus operaciones en la informalidad, cosa que no es deseable ni para los gobiernos municipales ni para los comerciantes formales, porque eso genera competencia desleal”, advierte la presidenta de Consecomercio

Estimular el diálogo en el 2022

Afirma que lo que aspira para el 2022, y es el llamado que se ha hecho como gremio, que cada Alcalde se siente con las Cámaras de Comercio, en donde se pueda sentar y se entienda cómo está funcionando la estructura de costos en cada uno de los negocio, para que se vea con claridad que el reto no es aumentar los impuestos, sino aumentar el número de contribuyentes, elevar el 20% que hoy paga los tributos, por lo menos a un 80%, afirmando que si todos pagan los impuestos, la alícuota para cada comercio, será menor.

Admite que se trata de un tema complejo, las alcaldías están con nuevos funcionarios, muchos quieren hacer cosas, pero no pueden pretender levantar las obras en la entidad con el 20% de las unidades comerciales e industriales, eso es un absurdo.

“Por lo tanto allí vamos a mantener una lucha importante, trataremos de buscar esos canales, ser escuchados de manera que las tasas y los tributos sean el producto de un análisis muy detallado y que incluso los Alcaldes se fijen como meta el aumento de la base de recaudación, el incremento del número de entidades que aportan a los impuestos municipales, porque esa es la única forma de que los valores sean más racionales, así que vamos a tener un 2022 un tanto complejo en este sentido”, señala.

Algunos números del comercio

Aun cuando no se cumplieron las expectativas que se esperaban, ciertamente hubo una ligera mejoría en algunos sectores del comercio y los servicios en el 2021, que en promedio se estima en un 15% y que no se puede comparar con los resultados del 2019, cuando aún no había pandemia, pero ya sector se estaba debilitando.

“En relación con el 2020 podríamos hablar que los sectores que más se mueven hablan de un 40% más, que son estos comercios cuya actividad es más dinámica en diciembre, pero cuando se promedia da un 15% de mejoría en relación al 2020, debido básicamente al movimiento de navidad; pero insisto, cuando vamos a hablar de otros sectores, allí la recuperación no ha sido importante como el sector de la construcción y el comercio y los servicios que atienden a la construcción, pero si se comparan con las cifras del 2019, la mayoría de los comercios no han venido ni la mitad de lo que vendieron en el 2019, ciertamente ha habido una leve mejoría, pero no comparable con lo que se vendió en el 2019, que no fue un año bueno en términos generales, admitiendo que la pandemia profundizó todo”.

Hizo referencia a los estados del país, indicando que cada entidad tiene una problemática diferentes, señalando que Portuguesa que es el estado que alimenta al país, las siembras se vieron severamente afectada por la falta de combustible; en el Zulia el tema eléctrico ha sido terrible y en Bolívar la falta de conectividad, los afectó severamente ya que durante 11 meses estuvieron sin tráfico aéreo, a lo que se suma que la gasolina nunca llega a las estaciones de servicio.

“Por supuesto, lo que se ve en Caracas es diferente, la capital sigue siendo el lugar privilegiado para la visibilidad, todas las cosas se mandan a Caracas para que todo se aprecie de manera no tan real y que no tiene que ver con lo que pasa en el resto del país, lo que hay que tener bien claro, porque hay una matriz de que todo está mucho mejor, pero hay que tener en cuenta que Caracas no es una urbanización”.

Polesel advierte que el hecho que ni el consumo ni el comercio tengan créditos, no facilitan las cosas, porque el comercio se dinamiza con el crédito, la expectativa del 2022 es que se aborde el tema, ya que para realmente motorizar la economía, es necesaria la recuperación del crédito; el tema del encaje tiene que ser abordado, porque allí hay un grave problema .

El 7+7 es una medida energética no sanitaria

Consultada en torno a la posibilidad que se instrumente nuevamente el esquema del 7+7 en el mes de enero, la presidenta de Consecomercio espera que ya esta etapa haya sido superada, advirtiendo que no existe ninguna data seria y confiable que asegure que los contagios han aumentado en los comercios y en las industrias porque allí se toman todas las medidas de bioseguridad; tampoco que este esquema ha contribuido a que no se propague el virus.

“Los contagios se incrementan cuando bajamos la guardia, en reuniones familiares, cuando se hacen fiestas, cuando se cree que estamos en un ambiente seguro y no usamos la mascarilla, no nos lavamos frecuentemente las manos, y si se tiene algún malestar hay que validar si has contraído el virus o no, es decir que hay un componente de responsabilidad individual muy importante en esto. El 7+7 significó un problema gigantesco para la reactivación y esta no se dio porque había una intermitencia en las operaciones”. Afirmó

Explicó que en Consecomercio siempre se calificó al 7+7 como una medida energética, porque se aplicaba cuando había escasez de gasolina o fallas en la energía eléctrica en el país, explicando que no es un a medida sanitaria, porque se levanta cuando hay más gente en la calle, aseguran que el 7+7 no contribuyó a detener los contagios, afirma que hay que seguir manteniendo la flexibilidad y hay que tener que aprender a vivir con esta realidad, sin que el país se detenga.

“Nosotros no estaríamos de acuerdo con que se implemente nuevamente la medida, porque eso tampoco va a ayudar a que esa recuperación que tanto esperamos, se concrete en el año 2022, hay otras maneras de contribuir a que el virus no se propague, pero no es el 7+7 una de ellas, porque tiene unas consecuencias mucho más graves para el mantenimiento de los trabajos de la gente e insistimos que hay un componente de responsabilidad individual muy importante, ojalá pasamos a otra fase de prevención que no sea el 7+7 y que no se restablezca, es realmente el pedido que nosotros hacemos y esperamos que eso se revise con mucho cuidado”.

Agradecimiento por representar a los comerciantes

Tiziana Polesel, señala que más que un mensaje de fin de año para los comerciantes y para el país, lo que siente es un profundo agradecimiento como presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).

“Siento un gran agradecimiento y un gran honor de representar a un sector que demostró durante el 2020 y el 2021, que está dispuesto a seguir haciendo todos los sacrificios que sean necesarios para seguir atendiendo a su clientela, para seguir sirviendo a cada de los sectores a los cuales atendemos, ha sido un gran esfuerzo porque hemos demostrado que nosotros estábamos en capacidad de aportar y ayudar en la solución de una crisis tan compleja, que la pandemia lo que hizo fue poner el resaltador a los problemas que ya teníamos, y el sector respondió de manera seria, tratando de hacer todos los esfuerzos posibles para que superamos juntos, una situación tan complicada. Yo siento un profundo agradecimiento, un gran honor de representar a un sector que ha puesto todo, para seguir atendiendo al consumidor, ese es nuestro rol, es para lo que nosotros estamos y creo que lo que pedimos es un poco más de comprensión en torno a lo que significa la complejidad de trabajar en estas condiciones, para que realmente entre todos busquemos esa recuperación tan necesaria para el país, la esperanza hay que mantenerla, el esfuerzo que hemos hecho, es porque estamos mirando a un futuro , si no creyéramos que las cosas pueden mejorar con la voluntad de todos y de una manera real, ya nos hubiéramos rendidos, seguimos luchando porque aquí hay algo muy importante como es el talento humano, no queremos perder a la gente que tenemos, la gente quiere trabajar, quiere construir un mejor país y ahí va estar el comercio y los servicios para apoyar y contribuir en este proceso”, dijo Tiziana Polesel, quien a pesar de las dificultades mantiene el optimismo en el futuro de Venezuela.