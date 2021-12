OPINIÓN ¡Llegó la navidad! #28Dic

¡Qué expresión tan hermosa! ¡Qué sensación tan agradable! ¡Llegó la navidad! Es como si estuviéramos esperándola desde hace siglos y al fin llegó. Un tiempo para reflexionar sobre los mejores sentimientos humanos. Una ocasión maravillosa para extraer del hombre los mejores propósitos para con la familia y con los demás. Un momento propicio para perdonar y pedir perdón. Para dar, en vez de esperar recibir. Amor, comprensión, paciencia y tolerancia con todos. Y disponer de algún bien material para satisfacer la necesidad de otros.

Por simple lógica sabemos que Jesús no nació en esta época del año. La Santa Biblia, la Palabra de Dios no lo revela. Pero eso no importa. La verdad, lo que no edifica espiritualmente no vale la pena confrontarlo. «Las cosas no reveladas pertenecen al Eterno nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Ley».Deut.29:29, Si Dios hubiese querido que nosotros hoy, conociéramos la fecha exacta de su nacimiento en la persona del Unigénito, nos lo hubiese revelado. Pero no lo hizo. Lo que sí reveló con lujo de detalles, fue el plan de Salvación para un mundo que poco a poco iba a entrar en desesperación y angustia. Un planeta que no tiene futuro en la mente y las manos de los hombres. Una humanidad que fue secuestrada por el pecado y ahora, guiada por el espíritu de Satanás, sucumbe abrazada por la ambición, mentira, avaricia, corrupción, hipocresía, violencia y se encuentra sin esperanza.

Este mundo está rápidamente llegando a ser lo que fue antes del Diluvio. De esa época leemos: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra» (Gén. 6: 11, 12). Pero, la buena noticia mis amados, es que !Llegó la Navidad! Por cuanto nació el Redentor y Salvador de este mundo, de la raza humana. Nació nuestro Señor Jesús. Que muy a pesar, que el enemigo espera se quede recién nacido y acostado en un pesebre en la mente creció, habitó entre nosotros, murió en la cruenta cruz del calvario, resucitó y viene de nuevo para asegurar nuestra Salvación. «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.” Mat.24:37. Es por ello, que la alegría y optimismo debe reinar en nuestros corazones, por cuanto al nacer Jesús y morir por nosotros en la cruz, nació también la navidad, la cual alcanzará su cenit con su Segunda Venida y por lo tanto el fin de este mundo de pecado y maldad.

Cuando aquellos humildes pastores, esa noche, estaban guiando sus ovejas en los campos de Belén, una fuerte luz les sorprendió y se asustaron. “Pero el ángel les dijo: «No temáis, porque os traigo una buena noticia, que será de gran gozo para todo el pueblo; «que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo, el Señor.” Luc.2:10,11. Si, nació Jesús y llegó la navidad. Pero la navidad no es un día, ni un mes. Eso es írrito. La navidad es todo el año. Es toda la vida. Por cuanto Jesús murió en la cruz del calvario y resucitó, asegurándonos la Salvación y la Vida Eterna. Pero tenemos que quererla, pedirla, anhelarla y vivirla cada día. Cada mañana y cada noche. Si no, lamentablemente estamos muy lejos de la verdadera Navidad. Mis amigos con sinceridad deseamos que en medio de cualquier aflicción sobrevenida, nuestro Señor Jesucristo que es la verdadera Navidad fortalezca nuestras vidas. “Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año.” Charles Dickens. Novelista inglés.

¡Hasta la próxima semana Dios mediante por la WEB!

William Amaro Gutiérrez

