OPINIÓN Celebraciones decembrinas #31Dic

Diciembre es un mes muy especial, es el mes principalmente donde la humanidad encuentra recogimiento y un espacio para la fe y la esperanza, alrededor del nacimiento de un niño con origen divino pero que vino al mundo encarnado y se hizo humano para habitar entre nosotros, ese niño se llamó Jesús y vino a cambiar al mundo entero, pues entre muchas de sus enseñanzas nos habló de una vida eterna, estableciendo en el mundo de nuestra fe y de nuestra espiritualidad, que la vida no culmina con la muerte física y entre otras muchas cosas nos habló sobre la importancia del perdón y de amar al prójimo como así mismo. Sobre este importante acontecimiento que guarda y celebra la humanidad, que está representado en el nacimiento de Cristo Jesús tenemos que no existe fecha registrada en la Biblia acerca de su nacimiento y sobre esta importante fecha tenemos que fue el emperador romano Constantino quien al convertirse al cristianismo convirtió la celebración pagana de las festividades del dios Saturno, Dios de la luz y del calor, que se celebraban el 25 de Diciembre, en la fecha del 25 de diciembre, para celebrar la navidad, trescientos años después de la muerte de Cristo, el emperador Constantino permitió a los cristianos la celebración de la navidad en Roma en esa fecha y luego en el año 529 el emperador Justiniano autor de las grandes reformas del Derecho en Roma, declaro oficialmente la celebración de la navidad en esa fecha. La celebración del año nuevo que también la tenemos en el mes de diciembre, fecha igualmente llena de entusiasmo y alegría ,la tenemos también relacionada con el nacimiento de Cristo Jesús y con la institución del calendario gregoriano, en 1.582, un monje llamado Dionisio el exiguo, quien vivió en el 460 D.C, propuso contar los años a partir del nacimiento de Cristo Jesús, el monje quería dejar de contar los años a partir del reinado de Dioclesiano quien fue un perseguidor de los cristianos, luego en 1.582, el papa Gregorio XIII, creo el calendario gregoriano, donde se estableció la fecha del primero de enero de cada ano como la fecha en que se debía comenzar a contar el año nuevo. Junto a esta celebración se entrelazan otras creencias, que acompañan a la celebración del año nuevo tales como una serie de creencias interesantes y llamativas como el comer lentejas, porque viene relacionado con la abundancia económica ,limpiar el hogar y sacar todo lo viejo, esta creencia tiene que ver con que si eso se hace llegan cosas y nuevas situaciones positivas al hogar, comer las doce uvas al compas de las doce campanadas, para que se cumplan nuestros deseos y el lanzamientos en el cielo de centenares fuegos artificiales que nos llenan de alegría ante la llegada del nuevo año, existen otras muchas creencias y rituales para el nuevo año, pero estas son las más conocidas por todos. Según la tradición judeo cristiana el primero de enero coincide con el día de la circuncisión de Cristo Jesús, según el evangelio de san lucas. Sobre la festividad de los reyes magos, que se celebra cada seis de enero, tenemos que según el evangelio de san Mateo, nos relata la llegada de tres reyes magos que llegaron del oriente siguiendo la estrella de Belén, para adorar y rendir su tributo al niño divino, en la época medieval se les bautizo con el nombre de Melchor, Gaspar y Baltazar y según el evangelio de san Mateo, no se trataba de unos reyes sino de unos magos que estaban siendo guiados por la estrella de Belén, andaban buscando al niño divino, a ellos los mando a buscar Herodes y los interrogo porque ellos eran astrónomos y les pidió que si encontraban al niño divino se lo comunicaran a él, para así el también poder ir a adorar al niño quien era una rey. La palabra mangoi, magos, hacía referencia a gente educada de mucho conocimiento y tardaron ochenta y tres días en encontrar al niño, ellos encontraron al niño Jesús pero nunca se regresaron para dar ninguna información a Herodes, luego Herodes ordeno la matanza de los niños menores de dos años, porque tenía información de que había nacido un rey, los magos ofrendaron al recién nacido con oro, incienso y mirra, se dice que hubo un cuarto rey llamado Artaban, quien traía de ofrendas al niño divino, piedras preciosas, diamantes, jade y rubíes, pero este en el camino encontró a un señor muy pobre y enfermo y el lo ayudo con las piedras preciosas que llevaba como ofrendas a Belén, cuando finalmente llego, María y José con el recién nacido no estaban allí, habían huido a Egipto por haberse enterado de la matanza de los inocentes ordenada por Herodes, esta fecha se conmemora cada 28 de diciembre. Finalmente en estos días de tanta fe y de recogimiento espiritual, nos encontramos con que en casi todas las iglesias del mundo, se escucha la hermosa canción llamada noche de paz, esta melodía fue escrita por un sacerdote llamado, Joseph Morr en Salzburgo, Austria, quien luego de haber escrito la letra, el 24 de diciembre de 1818, acudió a que el organista Franz Gruber a los fines de que le compusiera una melodía, en Oberndorf, él se la compuso y cantaron por primera vez el hermoso villancico ante la feligresía, pero la primera interpretación de esta melodía fue con guitarra y no con órgano, porque el órgano de la iglesia estaba descompuesto, tiempo después, un técnico que estaba arreglando el órgano de la iglesia encontró este famoso villancico y fue llevado a otros pueblos y finalmente el emperador Federico Wilhelm ordeno que esta melodía fuera cantada en todas las iglesias. Y finalmente, de esta manera, en medio de estas fechas tan significativas, no me queda mas que desearle a toda la gente bella, trabajadora y llena de esperanza de mi natal Barquisimeto y de mi País, que cada día lee esta importante página de opinión del Diario El Impulso, que esta navidad y este año nuevo 2022 que ya esta por llegar que sea un tiempo de renovadas esperanzas, para llevar realmente a Cristo Jesús en nuestro corazón, sin perder la fe y seguir adelante llenos de esperanzas…

Astrid Liscano de Raad