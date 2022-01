COLUMNA Soliloquios de café: ¡¡¡Los ideales!!! #2Ene

“Los ideales son como las estrellas;

no lograrás tocarlos con las manos:

pero, como al navegante, en la inmensidad del océano,

te sirven de guía, y, siguiéndolos, llegas a tu destino.

CARLOS SHURZ.

“EN LA PRISIÓN.”

Los Estudiantes de 1928.

Pedro N. Pereira H. (Pedro N.).

Las ideas te hacen fuerte…

Las buenas ideas nos hacen destacar si logramos con nuestra audacia llevarlas a la práctica; las columnas que sostienen a la humanidad, las que han hecho avanzar al mundo, son las que conocemos como: ideales…

Las ideas reflejan el talento creador del ser humano, son los destellos de la genialidad, erudito es el que ha acumulado mucha información y verdaderamente es un privilegio su memoria; el genio es aquel que tiene la capacidad de combinar la información muchas veces tan diferente que para muy pocos es posible visualizar.

Por ejemplo, cuántos hemos visto caer una manzana de un árbol, pero solamente Newton observó en este acontecimiento una respuesta al misterio de la caída de los cuerpos y de la atracción, y dio origen la “Ley de la Gravedad.

Si logramos llevar a la práctica nuestras ideas, y son buenas, lograremos el éxito, los triunfos que, aunque no sean tantos como los intentos, nos hacen realizar nuestros objetivos.

Los que han hecho avanzar al mundo son los idealistas, aquellos pocos que han sumado en su vida la realización de sueños en beneficio de los demás, donde su egocentrismo fue rebasado por su propia generosidad.

Son aquellos que han puesto los intereses de la comunidad sobre los propios, son los que han asumido la responsabilidad de problemas que ellos mismos no han provocado, son más grandes que la libertad pues asumen con heroísmo el resolver problemas que ellos no han causado. Así encontramos a quien se compromete con salvar la ecología del planeta, a los niños de la miseria, a rescatar un joven de la drogadicción, el dar consuelo a un anciano abandonado, son aquellos que han superado la reciprocidad del amor limitado y sin importarles la recompensa les basta a sí mismos amar a quien no conocen, dar la vida por seres que tal vez nunca conocerán. Son los triunfadores de orden superior, invencibles porque nadie podrá borrarlos de la memoria de sus naciones y han contribuido para hacer del hombre un ser más digno y justo… llevando la estrella de la libertad a un pueblo esclavizado,

¡Pongamos en práctica nuestros ideales y trascenderemos!!!!

Fuente: Transcrito de alesig_lebasi.

Llegamos al año 2022 llenos de incongruencias, temores, incertidumbre y desasosiego. Los venezolanos somos tan fuertes y tenemos tan altos ideales que nos atrevemos a desearnos fe, esperanza y felicidad dentro de una absurda sobrevivencia cotidiana que hace insoportable e inaceptable la escases, o falta total de, energía eléctrica, agua potable, gas doméstico y de los combustibles, necesarios e imprescindibles, para el transporte, la producción agropecuaria y la industria en general, el alto costo de la vida ante los ingresos monetarios más bajos del mundo, y la hiperestaflación que destruye el poco poder adquisitivo del cual disponemos, mientras, surge al escenario público, una nueva casta social que no se inmuta ante la desfachatez de pulular un nuevo riquísmo, a veces injustificable, que se contrapone con un altísimo porcentaje de venezolanos que sucumben en la miseria, el hambre, la desnutrición y la falta de un servicio público de salud acorde con sus necesidades.

Quienes aceptaron la autoridad para regir los destinos del país, deberían cumplir con su responsabilidad; oír a quienes, con sus propuestas, se han convertido en servidores públicos “Ad Honorem.”

Realmente no entiendo ¿Cómo es que se pregona el desastre de una Guerra Económica contra Venezuela, se habla de un Bloqueo Económico que destruye al país, y de pronto se anuncian exportaciones agrícolas de productos que no cubren la demanda nacional hacía los Estados Unidos, el país que, presuntamente, mantiene tan oprobiosa situación contra el nuestro?

Ante el Bloqueo y la Guerra Económica ¿Cómo hacen algunos establecimientos comerciales para atiborrar sus inventarios con productos importados?

¿Cómo se hacen propuestas económicas y se invita a que inviertan en Venezuela personas de países afectos a nuestro sistema político-económico, garantizándoles todos sus derechos amparados por nuestro Estamento Legal vigente, mientras que, a los venezolanos se nos expolia, confisca, expropia e invaden nuestras propiedades?

En 2022 les deseo lo mejor de lo mejor…

¡Los Ideales Te Harán Invencible!

Maximiliano Pérez Apóstol