Carlos Meléndez: El Impulso representa perseverancia, constancia y valores #4Ene

Carlos Meléndez es un joven profesional defensor de los derechos humanos y profesor de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). Manifiesta que como buen larense lleva en su sentir y sus afectos a El Impulso, ya que desde siempre ha sido su medio predilecto a la hora de informarse.

El también sociólogo señala de manera muy sentida y espontánea que para él Elimpulso.com ahora es el reflejo de una sociedad que ha perseguido la modernidad y ha aspirado a la concreción de los valores.

- Publicidad -

«Desde sus orígenes en la Carora de principios del siglo XX, se mezclan la intelectualidad que pulula en ese contexto y también la pretensión de intelectualidad que había en algunas élites caroreñas del momento”.

Lea también: #HistoriaMenuda El Impulso, 118 años informando

Durante el siglo XX durante la lucha por la democracia y el enfrentamiento contra las dictaduras, El Impulso, como medio impreso, representó la aspiración de la concesión de uno de esos valores de la modernidad, que es la libertad y en los procesos de modernización no dejó de tener ese papel determinante que debe tener un medio que se entienda libre, crítico y a disposición de la gente, que es la búsqueda del bienestar.

En el Siglo XXI, cuando la globalización de la información ponía una opción de masificación y crecimiento, a los venezolanos nos tocó vivir y padecer una dictadura sofisticada propia de este nuevo milenio y Elimpulso.com ahora representa perseverancia y constancia, valores que forman parte de la modernidad y que a su vez son ejemplo de las instituciones de sociedad civil que quieren permanecer en el tiempo, ser sostenibles y cumplir con su papel.

Lea también: En un día de fiesta de año nuevo apareció El Impulso

No me queda duda que en Venezuela si las condiciones fueran otras, nosotros no tuviésemos solamente Elimpulso.com, tendríamos El Impulso impreso en las bodegas, en los kioskos, en los centros comerciales, en los barrios leyéndolo los menos favorecidos, así como lo hacen en este momento a través de su plataforma.

Como profesor universitario, como defensor de los derechos humanos y como investigador social, digo que Elimpulso.com ha sido una ventana para poder informar y comunicar los productos y las luchas, de las reivindicaciones de las que formó parte, además de la admiración por todo lo que ha significado su evolución histórica, hoy es necesario mostrar el agradecimiento que como ciudadano pero también como actor activo de esta sociedad le tenemos a este importante medio.