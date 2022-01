Cabello desmiente ventajismo electoral en Barinas #9Ene

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, acompañó al candidato para la gobernación de Barinas por el Gran Polo Patriótico (GPP) Jorge Arreaza este domingo cuando además desmintió que exista ventajismo electoral y afirma “no haber visto” movilización de autobuses y funcionarios públicos, tal como se ha denunciado por diversos medios de comunicación y redes sociales.

Cabello le preguntó a la periodista tras ser consultado sobre los autobuses de otras gobernaciones en la entidad llanera «¿Tú los has visto, le tomaste foto. No me digas que eso está en Twitter, si eso está en Twitter eso es mentira», atinó.

Más temprano ciculó en la red un video donde se observa una fila larda de autobuses pertenecientes a la Gobernación de Yaracuy y al sistema de transporte Bus Yaracuy, con el que presuntamente trasladaban a votantes.

Sobre el proceso de votación en Barinas, Cabello precisó que la participación en estas elecciones debe mejorar. «La participación debería mejorar un poco, pero esto es una elección que estamos viendo prácticamente toda la estructura del partido».

Dice Diosdado Cabello que la “participación debería mejorar”. También que no ha visto autobuses, unidades y presencia de funcionarios de otros estados. pic.twitter.com/GYlGy6trRA — Osmary Hernandez (@osmarycnn) January 9, 2022

Este domingo se lleva a cabo la repetición del las elecciones a gobernador en el Estado Barinas, luego de que el TSJ inhabilitara al candidato de la Mesa de la Unidad Democrática Freddy Superlano.

Lea también: Denuncian uso de Bus Yaracuy en elecciones de Barinas #9Ene