Arreaza a Garrido: Administren bien su victoria, no se equivoquen #11Ene

El excandidato a la Gobernación de Barinas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Arreaza, advirtió al gobernador electo de esa entidad Sergio Garrido, que desde la llamada “revolución” no permitirán que se le haga daño al estado.

“La derecha es experta en pactos, se sumaron los votos y lograron la victoria numérica. Desde nuestro punto de vista es una victoria limitada porque solo tienen números. Administren bien su victoria, no se equivoquen porque no vamos a permitir que persigan y arremetan los derechos de los ciudadanos de Barinas. Impediremos que el fascismo le haga daño al pueblo de Barinas”, dijo Arreaza durante un análisis de los resultados del domingo 9 de enero.

El portal digital Monitoreamos, reseñó que Arreaza expresó: “Reiteramos que no hemos logrado los objetivos. Pero Barinas va hacia un destino seguro. Esos resultados hablan y aumentamos a 30 mil votos. Si hubiéramos tenido un mes más de campaña la historia habría sido otra. Vi renacer el chavismo en Barinas durante esta campaña”.

“Maduro fue quien nos puso aquí y reconoció el esfuerzo. Me llamó y me dijo: ‘Jorge, no vamos a dejar solo a ese pueblo”, comentó el dirigente del chavismo al reconocer la victoria de la oposición .