Falleció el comediante estadounidense Bob Saget #11Ene

El comediante y actor Bob Saget fue encontrado muerto boca arriba en su cama en una habitación de hotel de lujo en Florida sin signos de traumatismo, según un informe de la oficina del alguacil publicado el lunes.

No había signos de juego sucio y la habitación en sí estaba en orden, “con artículos propiedad del Sr. Saget en la mesa de noche, el mueble de la televisión, el armario y el baño”, según el informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange.

- Publicidad -

El brazo izquierdo de Saget estaba sobre su pecho y su brazo derecho descansaba sobre su cama cuando los agentes y los paramédicos llegaron el domingo a su habitación en el Ritz Carlton en Orlando y lo declararon muerto, según el informe.

Saget era mejor conocido por su papel como el amado padre soltero Danny Tanner en la comedia de situación «Full House» y como el bromista presentador de «America’s Funniest Home Videos». Tenía 65 años.

Saget tenía programado salir de su habitación el domingo, y cuando los miembros de la familia no pudieron comunicarse con él, se comunicaron con el equipo de seguridad del hotel, que envió a un oficial de seguridad a su habitación, según el informe.

Cuando el oficial de seguridad, Jody Lee Harrison, entró en la habitación, todas las luces estaban apagadas. Encontró a Saget en la cama y frío al tacto, dijo Harrison a los agentes, según el informe.

Harrison comprobó la respiración y el pulso de Saget, y cuando no encontró ninguno, hizo que el despacho de seguridad del hotel llamara al 911, según el informe.

“Tenemos un huésped que no responde en una habitación”, dijo un hombre no identificado del hotel en una llamada al 911. “No responde. Sin respiración y sin pulso”.

Saget fue declarado muerto poco antes de las 4:20 pm ET. La llave de su habitación indicaba que había ingresado a la habitación un poco antes de las 2:20 am ET, según el informe.

Su cuerpo fue enviado a la oficina del médico forense local, que dijo en un correo electrónico que podría tomar hasta cuatro meses desde la fecha del examen para completar un informe de autopsia.

Saget estuvo en Florida como parte de su gira «No hago comedia negativa». Después de las cálidas recepciones de la audiencia a sus conciertos el viernes en Orlando y el sábado en el área turística de Ponte Vedra Beach, celebró en línea.

“Regresé a la comedia como cuando tenía 26 años. Supongo que estoy encontrando mi nueva voz y amando cada momento”, publicó el sábado en Instagram.

La esposa de Saget, Kelly Rizzo Saget, emitió un comunicado el lunes llamando a su esposo “mi absoluto todo».

“Estoy completamente destrozado e incrédulo. Estoy tan profundamente conmovido por la efusión de amor y tributo de nuestros amigos, familiares, sus fanáticos y sus compañeros. Cuando sea el momento adecuado y cuando esta noticia no sea tan cruda, espero poder compartir más de Bob con el mundo. Compartiendo cuánto significó para mí, todos los que lo rodeaban, y cuánto significaron para él también todos sus fanáticos y amigos”, decía su declaración.

Los compañeros comediantes y amigos elogiaron a Saget no solo por su ingenio, sino también por su amabilidad.

«Estoy roto. Estoy destripado. Estoy en completo y absoluto shock. Nunca tendré otro amigo como él”, escribió John Stamos, quien coprotagonizó con Saget “Full House”. “Te quiero mucho Bobby”.